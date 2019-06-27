جريمة

«أنبوبة» يطلق النار على نجل خالته بسبب خلافات بشبرا

تحرير:هيثم بطاح ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
أطلق عاطل النار من فرد خرطوش على نجل خالته بشبرا الخيمة، اليوم الخميس، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة فسقط غارقا فى دمائه وسط ذهول المارة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود إشارة لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو "سيد. ا" وشهرته "أدهم - 20 عامًا"، عاطل، المطلوب التنفيذ عليه في 7 أحكام متنوعة مصابًا بطلق ناري خرطوش بالكتف الأيمن.
بانتقال قوة من القسم والفحص وسؤال المصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين نجل خالته المدعو "خالد.ش. ع" وشهرته "خالد أنبوبة - 36 عامًا"، عاطل ومقيم منشية عبد المنعم رياض دائرة القسم، والسابق اتهامه في قضية "سلاح بدون ترخيص" تطورت لمشاجرة قام على أثرها بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته محدثا إصابته
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فتاة-الإسكندرية

إخلاء سبيل مصور فيديو «فتاة الموتوسيكل» بالإسكندرية

قرر المستشار حسام حسن رئيس نيابة الجمرك بالإسكندرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل المدعو «م.س» بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامه في واقعة ادعاء إنقاذ فتاة مخدرة ومخطوفة برفقة شخصين على دراجة نارية، وقام بتصويرهم واختلاق قصة غير حقيقة. وكانت النيابة قد واجهت الطرفين، خلال التحقيقات، وأكد علاء محمود، ومروان محمود، شقيقا الفتاة، عدم معرفتهما به، وقالا إنهما فوجئا بانتشار مقطع فيديو لهما مع شقيقتهما، واختلاق قصة كاذبة بمطاردتهم والقبض عليهما بسبب خطفها، بالاستعانة بأمين شرطة، وفور علمهم بالخبر قاما بنشر فيديو نفوا فيه الواقعة.
توك-توك (3)

دهاء ساقطة وحلم قاصر.. قصة سقوط «عصابة الشطة»

فتاة لم تتعد الـ16 من العمر، قررت السير بعيدا عن الدرب الصحيح، سئمت التعليم وفضلت المكوث في المنزل انتظارا لـ"عدلها" والزواج من العريس المنتظر رغم صغر سنها فهي لم تبلغ سن الرشد بعد، لكن مجالسة رفيقات السوء بددت ذلك الحلم، واقترن اسم الفتاة القاصر بتشكيل عصابي تخصص نشاط عناصره الإجرامي في مجال سرقة الدراجات النارية "توك توك"، إذ يتخذون مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة مسرحا لنشاطهم الآثم، ظنا أن خطتهم الشيطانية لن تنكشف خباياها إلا أن قوات الشرطة كانت بالمرصاد.
حريق-العتبة -تصوير-سامح-ابو حسن‎ (5)

بضاعة سلف ومحلات رماد.. حكايات من قلب نار العتبة

تحول شارع العطار بمنطقة العتبة بحاراته المتشعبة المعروفة بسوق الخضار، إلى كوم تراب، بعد أن اشتعلت النيران فيه بأكمله منذ قرابة الخامسة فجر اليوم حتى الساعة العاشرة، ليتمكن رجال الحماية المدنية بالكاد من السيطرة على ألسنة اللهب، بينما ما زال العمل مستمرا حتى الآن فى إخماد النيران تحت الرماد، وتبريد آثار الحريق لمنع تجدده مرة أخرى، بينما يشاهد من تسنى له الدخول وسط المحال التجارية المتفحمة، رؤية أصحابها فى حالة يرثى لها، بين جالس وسط بضاعته المحترقة لا حول له ولا قوة، وبين باكٍ مازال يندب خسارته، وآخر يفتش عن أي شيء سليم لم تطله النيران دون جدوى.
دقيق (1)

مباحث التموين تضبط 70 قضية متنوعة في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، حيث أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 70 قضية تموينية تنوعت ما بين 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 13 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 17 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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حريق

السيطرة على حريق بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق محدود شب بالطابق الرابع بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.. بدأت الواقعة بتلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق محدود بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، انتقل على الفور المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية للتعامل مع الحادث واتخاذ اللازم.
حرقت زوجها

فتاة «جامعة قمامة» تحرق طالبا بمولوتوف في شبرا

أصيب طالب بحروق خطيرة متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بينه وبين جامعي قمامة، على خلفية معاتبته إياهما لجمع القمامة أمام منزله في منطقة منشية الحرية بشبرا الخيمة، فقذفته فتاة بزجاجة مشتعلة ممتلئة بالبنزين. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من مستشفى شبرا العام بوصول المدعو "علي. و" 17 عامًا، مصابا بحروق متفرقة بالجسم.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

بسبب منزل.. عامل يُطلق النار على جاره في القليوبية

أطلق عامل بكفر شكر النار على آخر، اليوم السبت، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ورغبة المتهم فى شراء منزل المصاب بثمن بخس واستغلال الظروف. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر، يفيد بورود بلاغًا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية قرية البقاشين دائرة المركز، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ للتعامل مع الحادث وكشف الملابسات.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

مشاجرة بالخرطوش بين مسجلي خطر بسبب محمول في بنها

فجأة تحول المشهد على إحدى مقاهي مدينة بنها إلى فوضى وهلع بعد أن أطلق مسجل خطر النار على آخر إثر حدوث مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة فأخرج سلاح خرطوش وصوبه نحو زميله وسط ذهول المارة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة أول بنها بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بجوار مقهى أبو خليل الحرس الوطنى – دائرة القسم على الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم لمكان البلاغ والتعامل مع تداعيات الحادث .
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