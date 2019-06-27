«أنبوبة» يطلق النار على نجل خالته بسبب خلافات بشبرا

تحرير:هيثم بطاح ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

حبس - أرشيفية

أطلق عاطل النار من فرد خرطوش على نجل خالته بشبرا الخيمة، اليوم الخميس، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة فسقط غارقا فى دمائه وسط ذهول المارة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود إشارة لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو "سيد. ا" وشهرته "أدهم - 20 عامًا"، عاطل، المطلوب التنفيذ عليه في 7 أحكام متنوعة مصابًا بطلق ناري خرطوش بالكتف الأيمن.

بانتقال قوة من القسم والفحص وسؤال المصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين نجل خالته المدعو "خالد.ش. ع" وشهرته "خالد أنبوبة - 36 عامًا"، عاطل ومقيم منشية عبد المنعم رياض دائرة القسم، والسابق اتهامه في قضية "سلاح بدون ترخيص" تطورت لمشاجرة قام على أثرها بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته محدثا إصابته