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أسعار الذهب تتراجع عالميا مع ارتفاع الدولار الأمريكي

تحرير:رويترز ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص
الذهب
الذهب
انخفضت أسعار الذهب اليوم، الخميس، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع، بينما يترقب المستثمرون تطورات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر في اليابان. وبحلول الساعة 06:54 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1402.09 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما فقد أكثر من 1% في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1406.30 دولار للأوقية. وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ 21 يونيو، مع انحسار المخاوف قبيل قمة مجموعة العشرين في اليابان.
وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، نقلا عن مصادر، أن واشنطن وبكين تصوغان اتفاقا سيساهم في تجنب الجولة المقبلة من الرسوم الجمركية على واردات صينية إضافية قيمتها 300 مليار دولار. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4% إلى 15.18 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4% إلى 811.13 دولار للأوقية. ومحليا
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صندوق-النقد-الدولي

ماذا تستفيد مصر من توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد؟

تعتزم الحكومة توقيع اتفاق جديد غير مالي مع صندوق النقد الدولي، عقب انتهاء البرنامج الحالي، الذى بموجبه حصلت مصر على 10 مليارات دولار، من خلال 5 شرائح، ومن المنتظر حصولها على الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة 2 مليار دولار الفترة المقبلة، عقب انتهاء البرنامج يوليو المقبل. وفى نوفمبر 2016، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، فى إطار تنفيذ إجراءات مثل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود، وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية.
سبائك الذهب

الذهب في أسبوع بين هبوط وصعود بسبب المضاربات

تحركت أسعار الذهب على مدى الأسبوع الماضي بين صعود وهبوط تأثرا ببعض الأحداث السياسية الخارجية، التى أثرت على مسار المضاربات فى البورصات العالمية لتحسمها لصالح الذهب اليوم. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلي والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
البنك-المركزى-المصرى

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 18.75 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 9.250 مليار جنيه لأجل 91 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه لأجل 266 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
الدولار-فى-مصر

سعر الدولار اليوم الخميس 27 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.65 جنيه، ونحو 16.75 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي، وبنك المشرق، وبنك البركة، والبنك المصري الخليجي، وبنك إتش إس بي سي ليسجل نحو 16.76 جنيه للبيع، و16.66 جنيه للشراء.
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سبائك الذهب

الذهب في أسبوع بين هبوط وصعود بسبب المضاربات

تحركت أسعار الذهب على مدى الأسبوع الماضي بين صعود وهبوط تأثرا ببعض الأحداث السياسية الخارجية، التى أثرت على مسار المضاربات فى البورصات العالمية لتحسمها لصالح الذهب اليوم. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلي والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى بعد تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم، الثلاثاء، قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها، ولكنها تظل قرب أعلى مستوى في ستة أعوام مع نزول الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر، بينما يدفع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين لشراء الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1424.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن الأصفر 1438.63 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 14 مايو 2013. ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.
سبائك الذهب

الذهب يرتفع 2 جنيه في التعاملات المسائية

تحركت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات المسائية نحو الارتفاع فى السوق المحلية، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1404 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك الذهب

بعد تراجعه.. توقعات بارتفاع أسعار الذهب هذا الأسبوع

تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوعين الماضيين نحو الارتفاع بقيمة قدرت بنحو 25 جنيها فى الجرام الواحد، ثم عاود الانخفاض مجددا مع نهاية الأسبوع الماضي بقيمة قدرت بنحو 10 جنيهات للجرام، واستمر خلال تعاملات الأسبوع الجاري فى الانخفاض على المستوى العالمى لتسجل الأوقية نحو 1404 دولار فى الخارج، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
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