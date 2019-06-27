الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 3 درجات

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض الحرارة 3 درجات، ويسود، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية، وتنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 27 37شبين الكوم 26 40طنطا 25 38دمنهور 24 35الإسكندرية 24 31بلطيم 23 31مطروح 25 30السلوم 25 31سيوة 25 37بورسعيد 25 31دمياط 25 30الزقازيق 26 40الإسماعيلية 25 37السويس 24 38العريش 24 31رفح 23 30 رأس سدر 25 37نخل 18 37نويبع 28 38طابا 26 36كاترين 20