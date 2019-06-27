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إيرادات أفلام العيد.. «الممر» أقل من مليون لأول مرة

تحرير:التحرير ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
الممر
الممر
يواصل فيلم "الممر" تصدره في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الثالث عشر على التوالي، رغم تحقيقه أمس الأربعاء، إيرادا قلّ عن مليون جنيه لأول مرة منذ بدء الموسم، حيث بلغ 604 آلاف و412 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
ويستمر تراجع فيلم "كازابلانكا" للمركز الثاني، محققا أقل من نصف مليون جنيه لأول مرة، إذ حصد 442 ألفا و693 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل، من إخراج بيتر ميمي. وفي المركز الثالث، فيلم "سبع البرمبة" بإيراد 264 ألفا و892 جنيها،
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صلاح قابيل.. 30 عاما من الأدوار الثانية وموت لا يصدق

صلاح قابيل، أحد الفنانين الذين اشتهروا بالعمل في الدور الثاني بالأفلام، فكما أن الأبطال يحظون بشهرة كبيرة أيضًا يظفر بعض أصحاب الدور الثاني ببعض النجومية، وهو من هؤلاء، فكانت بداياته في ستينيات القرن الماضي، فاستطاع أن يطوع ملامحه، التي تحمل قدرًا كبيرًا من الهيبة والوقار، في تقديمه لمختلف الأدوار، واشتُهر طوال مسيرته الفنية بشخصيات السياسي ورجل الأعمال الفاسد، والنصاب، واللص، وتاجر المخدرات، كما استمر في التمثيل حتى التسعينيات ثم رحل، والمفارقة أن الشهرة الأوسع جاءته بعد وفاته، فكيف حدث ذلك؟!
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أحمد فهمي: «كل ما أقصف جبهة هنيدي أطلع خسران» (حوار)

أحمد فهمى.. عرفه الجمهور مع الثنائي شيكو، وهشام ماجد، حين قدّموا في عام 2008، أول أفلامهم "ورقة شفرة"، من إخراج أمير رمسيس، وبعدها توالت نجاحاتهم، فكان فيلم "سمير وشهير وبهير" خطوة فارقة فى مشوارهم الفنى، ثم ضربة أخرى عام 2012 من خلال فيلم "بنات العم"، وبعدها عرض أهم أفلامهم، وأحد أفضل الأعمال المصرية الكوميدية منذ بداية الألفية الجديدة، وهو "الحرب العالمية الثالثة" عام 2014، لتنتهي مع هذا الفيلم قصة الثلاثي، وتبدأ مرحلة الخلافات بينهم، معلنين انفصالهم عام 2016.
ولاد رزق

طرح البرومو الرسمي لـ«ولاد رزق 2» خلال أيام

يستعد القائمون على فيلم "ولاد رزق 2"، لطرح البرومو الرسمي للعمل، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد طرح برومو أولي قبل عدة أسابيع، كما واصل أبطال العمل الدعاية له عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث شاركوا صورًا لهم من الكواليس، مصحوبة بعبارات ترددها شخصياتهم في الفيلم. وفي سياق متصل، اقترب المخرج طارق العريان من إنهاء تصوير الفيلم كاملا، حيث لم يتبق له سوى المشاهد الأخيرة، التي من المفترض أن ينجزها قريبًا، حتى يلحق الفيلم بالعرض خلال موسم عيد الأضحى المبارك.
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كازابلانكا (1)

أفلام العيد في 20 يوما| كازابلانكا الأول بـ58 مليونا

ما زالت المنافسة قائمة بين أفلام موسم عيد الفطر السينمائي، وهي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وبعد مرور 3 أسابيع منذ طرح هذه الأفلام في دور العرض السينمائية، جاءت الإيرادات الإجمالية لصالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بإيرادات وصلت إلى 58 مليونا و869 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل، وهو تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور و"سينرجي فيلمز".
فيلم-الممر

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يتصدر لليوم العاشر

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم العاشر على التوالي، إذ حقق أمس الأحد، إيرادا بلغ مليونا و288 ألفا و672 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
الــممر (1)

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» 10 أضعاف «حملة فرعون»

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم السابع على التوالي، حيث حقق أمس الخميس، إيرادا 2 مليون و14 ألفا و414 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
كازابلانكا

إيرادات أفلام العيد.. كازابلانكا يتصدر بـ23 مليونا

نحو 53 مليون جنيه هي إجمالي حصيلة إيرادات أفلام موسم عيد الفطر، في أيام العيد الثلاثة، وشهد الموسم منافسة قوية بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وكان لفيلم "كازبلانكا" النصيب الأكبر، فحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى نحو 23 مليونا و247 ألف جنيه، والفيلم يشارك في بطولته أمير كرارة، غادة عادل، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وفقًا لبيان صادر من شركة "دولار فيلم".
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