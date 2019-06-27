كيف تأثرت الخطوط القطرية بإسقاط الطائرة الأمريكية؟

بعد حادث إسقاط الطائرة الأمريكية وارتفاع وتيرة التوتر مع إيران اتخذت عددا من شركات الطيران التجارية العالمية قراراً بتجنب الطيران في المنطقة المشار إليها.

تحرير:وفاء بسيوني ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

منذ بداية الأزمة التي تشهدها قطر كانت الخطوط الجوية القطرية هي الخاسر الأكبر بعد مقاطعة دول الرباعي العربي "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" للدوحة، والذي أدى إلى اعتمادها على المجال الجوي الإيراني منذ عام 2017. وبدأت أزمة الخطوط القطرية منذ بدء المقاطعة الرباعية للدوحة، وبعد نحو 11 شهراً فقط من بدء الأزمة اعترف أكبر الباكر، الذي يدير الناقلة منذ 1997، بأنه قد لا يمكنها الاستمرار دون دعم حكومي. المقاطعة ألقت بظلالها على الخطوط القطرية، فمنذ منتصف2017 سجلت أسعار التذاكر على متن تلك الخطوط ارتفاعاً كبيراً بعد أن اضطرت لاستخدام طرق جوية مختلفة.

وجاء إسقاط إيران للطائرة الأمريكية المسيرة خلال الأيام الماضية ليفاقم من الأزمة التي تشهدها تلك المؤسسة القطرية، حيث كشفت منظمة الطيران العالمية أن رحلة للخطوط القطرية كانت قريبة من مكان إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة، ومرت في المنطقة التي تتوسط موقع إطلاق الصاروخ الإيراني وموقع الطائرة الأمريكية التي

وجاء إسقاط إيران للطائرة الأمريكية المسيرة خلال الأيام الماضية ليفاقم من الأزمة التي تشهدها تلك المؤسسة القطرية، حيث كشفت منظمة الطيران العالمية أن رحلة للخطوط القطرية كانت قريبة من مكان إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة، ومرت في المنطقة التي تتوسط موقع إطلاق الصاروخ الإيراني وموقع الطائرة الأمريكية التي جرى إسقاطها.



وفور الإعلان عن حادث إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة وارتفاع وتيرة التوتر مع إيران اتخذت عدد من شركات الطيران التجارية العالمية قراراً بتجنب الطيران في المنطقة المشار إليها، وهي المنطقة ذاتها التي تعتمد عليها الطائرات القطرية في ظل إغلاق الأجواء السعودية والإماراتية والبحرينية أمامها، مما يعني في نهاية المطاف أن العديد من الرحلات القطرية قد تصبح مهددة بالإلغاء الكامل والتعطل، كما قد تصبح الشركة مهددة بمزيد من الخسائر المالية.

وتسبب التوتر الحالي في الأجواء الإيرانية من زيادة المخاطر التي تتعرض لها الرحلات القطرية ويزيد من التكاليف التي تتكبدها الشركة، كما أنها قد تضطر لتجنب حتى الأجواء الإيرانية حال استمر التوتر، بما يؤدي إلى سلوك الطائرات القطرية طرقاً أطول وأكثر تكلفة.





وتكبدت الخطوط القطرية خسائر فادحة في العام المالي 2018 -2019 وصلت إلى 252 مليون ريال، وتعود هذه الخسائر إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية إلى 43 مليار ريال بسبب المقاطعة الخليجية واستهلاك وقود أكبر للرحلات.

أكبر الباكر، لم ينكر الموقف الصعب الذي تعيشه الناقلة التي يديرها، حيث قال لصحيفة "تليجراف"، أنه في حال استمرت العقوبات العربية على المدى الطويل، فسوف يتم البحث في الحصول على دعم حكومي.

وتفاديا لإحداث أزمة جديدة مع الناقلات الأمريكية، بسبب حصول الشركة على دعم حكومي، ورغم اعتراف الباكر بحاجة الخطوط القطرية لدعم الحكومة إلا أنه استدرك الموقف وأشار إلى أن الحكومة سوف تكون متأهبة لضخ السيولة في رأس المال، مما يعني أن الأموال التي ستضخها الحكومة لن تكون منحة وإنما زيادة في رأس المال.





وفي أبريل الماضي أعلنت واشنطن أنها تراقب عن كثب عملية استحواذ الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة على حصة تبلغ 49% في شركة "إير إيطالي"، التي تقوم بتشغيل رحلات طيران إلى وجهات أمريكية منذ يونيو الماضي، في خطوة يعتبرها أعضاء مجلس النواب الأمريكي صفقة تنتهك اتفاق عدم إضافة رحلات جديدة إلى السوق المحلية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في إجابة على تساؤلات متكررة حول عملية الاستحواذ القطرية خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: "يتم النظر عن كثب في هذا القرار الأخير الذي اتخذته قطر بالحصول على 49% من هذه الشركة".

وأعرب أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في جلسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن قلقهم من أن الصفقة مع شركة الطيران الإيطالية تمثل انتهاكاً لاتفاق تم التوصل إليه بين الخطوط الجوية القطرية والولايات المتحدة في أوائل عام 2018.



الخطوط الجوية القطرية أو القطرية تعتبر هي شركة الطيران الوطنية في قطر ويرجع تاريخ إنشائها إلى 22 نوفمبر 1993، عندما أرادت الأسرة الحاكمة في قطر إنشاء شركة طيران وطنية تابعة لدولة قطر، وكانت الرحلة الأولى للشركة في 20 يناير 1994، واستخدمت الخطوط القطرية في رحلاتها الأولى طائرة مستأجرة من طراز بوينج 737-200 وطائرتان من طراز إيرباص إيه 310، واستخدمت هذه الطائرات أساساً لوجهات الشرق الأوسط، ثم حصلت الشركة فيما بعد طائرتان من طراز بوينج 727 وطائرتان من طراز بوينج 747SP ، ثم توالى امتلاك "القطرية" للطائرات .