أزمات ناهد السباعي.. مايوه وتصريح جريء وإلغاء زفافها

اعتادت الفنانة ناهد السباعي إثارة الجدل حولها سواء من خلال طريقة ملابسها، أو بعض تصرفاتها، أو تصريحاتها الجريئة التي تجعل الجمهور يهاجمها بشكل كبير

تحرير:التحرير ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها صورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تظهر فيها على أحد الشواطئ بـ"المايوه"، وعلقت عليها بالإنجليزية قائلة: "استمتع على الشاطئ"، ويبدو أنها لم تكن تتوقع الانتقادات الكثيرة التي وُجهت إليها بسبب الصورة، ولكنها لم تهتم بذلك، وردّت "ناهد" على تعليق ينتقد إطلالتها، قائلة: "والنبي يا جماعة أي نقد بناء أرجوكم، لكن حساب الملكين ده مش طبيعي، سيبوني أتحاسب مرة واحدة بس عند ربنا". وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الفنانة الجدل، فلها العديد من الأزمات والتصريحات الجريئة، ومنها:

طريقة ملابسها خلال استضافة ناهد السباعي في برنامج "شيخ الحارة" الذي قدمته الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة "القاهرة والناس" رمضان الماضي، أدلت ببعض التصريحات الجريئة، كان من أبرزها تعليقها على طريقة ملابسها قائلة: "أنا دايمًا عندي مبدأ في ملابسي، إن لما يبقى الفستان عريان من فوق مايبقاش عريان كمان من تحت،