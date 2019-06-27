فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

أزمات ناهد السباعي.. مايوه وتصريح جريء وإلغاء زفافها

اعتادت الفنانة ناهد السباعي إثارة الجدل حولها سواء من خلال طريقة ملابسها، أو بعض تصرفاتها، أو تصريحاتها الجريئة التي تجعل الجمهور يهاجمها بشكل كبير
تحرير:التحرير ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
ناهد السباعي
ناهد السباعي
شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها صورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تظهر فيها على أحد الشواطئ بـ"المايوه"، وعلقت عليها بالإنجليزية قائلة: "استمتع على الشاطئ"، ويبدو أنها لم تكن تتوقع الانتقادات الكثيرة التي وُجهت إليها بسبب الصورة، ولكنها لم تهتم بذلك، وردّت "ناهد" على تعليق ينتقد إطلالتها، قائلة: "والنبي يا جماعة أي نقد بناء أرجوكم، لكن حساب الملكين ده مش طبيعي، سيبوني أتحاسب مرة واحدة بس عند ربنا". وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الفنانة الجدل، فلها العديد من الأزمات والتصريحات الجريئة، ومنها:
طريقة ملابسها خلال استضافة ناهد السباعي في برنامج "شيخ الحارة" الذي قدمته الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة "القاهرة والناس" رمضان الماضي، أدلت ببعض التصريحات الجريئة، كان من أبرزها تعليقها على طريقة ملابسها قائلة: "أنا دايمًا عندي مبدأ في ملابسي، إن لما يبقى الفستان عريان من فوق مايبقاش عريان كمان من تحت،
اقرأ المزيد
الــممر (2)

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» أقل من مليون لأول مرة

يواصل فيلم "الممر" تصدره في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الثالث عشر على التوالي، رغم تحقيقه أمس الأربعاء، إيرادا قلّ عن مليون جنيه لأول مرة منذ بدء الموسم، حيث بلغ 604 آلاف و412 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
صلاح-قابيل

صلاح قابيل.. 30 عاما من الأدوار الثانية وموت لا يصدق

صلاح قابيل، أحد الفنانين الذين اشتهروا بالعمل في الدور الثاني بالأفلام، فكما أن الأبطال يحظون بشهرة كبيرة أيضًا يظفر بعض أصحاب الدور الثاني ببعض النجومية، وهو من هؤلاء، فكانت بداياته في ستينيات القرن الماضي، فاستطاع أن يطوع ملامحه، التي تحمل قدرًا كبيرًا من الهيبة والوقار، في تقديمه لمختلف الأدوار، واشتُهر طوال مسيرته الفنية بشخصيات السياسي ورجل الأعمال الفاسد، والنصاب، واللص، وتاجر المخدرات، كما استمر في التمثيل حتى التسعينيات ثم رحل، والمفارقة أن الشهرة الأوسع جاءته بعد وفاته، فكيف حدث ذلك؟!
احمد فهمى

أحمد فهمي: «كل ما أقصف جبهة هنيدي أطلع خسران» (حوار)

أحمد فهمى.. عرفه الجمهور مع الثنائي شيكو، وهشام ماجد، حين قدّموا في عام 2008، أول أفلامهم "ورقة شفرة"، من إخراج أمير رمسيس، وبعدها توالت نجاحاتهم، فكان فيلم "سمير وشهير وبهير" خطوة فارقة فى مشوارهم الفنى، ثم ضربة أخرى عام 2012 من خلال فيلم "بنات العم"، وبعدها عرض أهم أفلامهم، وأحد أفضل الأعمال المصرية الكوميدية منذ بداية الألفية الجديدة، وهو "الحرب العالمية الثالثة" عام 2014، لتنتهي مع هذا الفيلم قصة الثلاثي، وتبدأ مرحلة الخلافات بينهم، معلنين انفصالهم عام 2016.
اقرأ المزيد من الأخبار
ناهد-السباعي (1)

صورة تسبب أزمة لناهد السباعي: سيبوني اتحاسب عند ربنا

انتقادات كثيرة تلقتها الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأربعاء، بعد مشاركتها صورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وتظهر فيها على أحد الشواطئ بـ"المايوه"، حيث علقت عليها بالإنجليزية قائلة: "استمتع على الشاطئ". وردت "ناهد" على تعليق ينتقد إطلالتها، قائلة": "والنبي يا جماعة أي نقد بناء أرجوكم لكن حساب الملكين ده مش طبيعي، سيبوني اتحاسب مرة واحدة بس عند ربنا"، لكن لم تكن التعليقات كلها سلبية، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بظهورها، وطالب البعض باحترام حريتها الشخصية.
بسمة-وهبة

الإمارات تستجيب للأعلى للإعلام وتوقف عرض«شيخ الحارة»

أعلن المجلس الأعلى للإعلام، اليوم الأربعاء، عن تلقي رئيسه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، خطابا من الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي، رئيس المجلس الوطني للإعلام، أكد فيه التواصل مع قناتي "الظفرة وحواس" وتم حذف المحتوى الذي يتعارض مع المعايير المعمول بها في القوانين والأنظمة الإعلامية المصرية من برنامج "شيخ الحارة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة، وأنه تم وقف عرض البرنامج على القناتين. وثمن الجابر العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والإمارات، مؤكدا حرص بلاده على توطيدها وترسيخها لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين في ظل القيادتين الحكيمتين.
احمد-ادم-1

نجل محمد نجم يهاجم أحمد آدم: تجاوز في حق والدي

تحدث الفنان الشاب شريف نجم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، عن والده الفنان محمد نجم والمشاكل المثارة مؤخرا بأن الفنان أحمد آدم هو سبب وفاته وإصابته بجلطة، وقال إن والده كان سببًا فى اكتشاف العديد من المواهب الفنية، التي كان من ضمنها الفنان أحمد آدم، متابعا أنه تجاوز في حق والده أثناء استضافته فى برنامج "شيخ الحارة" في ثاني أيام رمضان، ووصفه بالفاشل، وتابع أن الجلطة التى أصيب بها والده والتى دخل على أثرها العناية المركزة، كان السبب الأساسي بها هو تجاوز أحمد آدم في حقه.
محمد-نجم

القصة الكاملة لاتهام أحمد آدم بالتسبب في وفاة محمد نجم

حل الفنان أحمد آدم، الثلاثاء 7 من مايو الماضي، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة "القاهرة والناس" من خلال برنامجها المثير للجدل "شيخ الحارة" الذي تم وقفه من قبَل المجلس الأعلى للإعلام. وأدلى أحمد آدم خلال الحلقة بالعديد من التصريحات التي تناقلتها المواقع الإخبارية آنذاك، ومن بينها هجومه على الفنان الكبير محمد نجم، وذلك في سياق رده على اتهام نجم له في لقاء سابق له مع الإعلامي وائل الإبراشي، بتقليده وعدم خلق شخصية مختلفة عنه، متسائلا عن سبب عدم إدلاء الأخير بهذا التصريح عند عملهما معًا في مسرحية "البلدوزر".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org