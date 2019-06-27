أزمات ناهد السباعي.. مايوه وتصريح جريء وإلغاء زفافها

اعتادت الفنانة ناهد السباعي إثارة الجدل حولها سواء من خلال طريقة ملابسها، أو بعض تصرفاتها، أو تصريحاتها الجريئة التي تجعل الجمهور يهاجمها بشكل كبير
تحرير:التحرير٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
ناهد السباعي
شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها صورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تظهر فيها على أحد الشواطئ بـ"المايوه"، وعلقت عليها بالإنجليزية قائلة: "استمتع على الشاطئ"، ويبدو أنها لم تكن تتوقع الانتقادات الكثيرة التي وُجهت إليها بسبب الصورة، ولكنها لم تهتم بذلك، وردّت "ناهد" على تعليق ينتقد إطلالتها، قائلة: "والنبي يا جماعة أي نقد بناء أرجوكم، لكن حساب الملكين ده مش طبيعي، سيبوني أتحاسب مرة واحدة بس عند ربنا". وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الفنانة الجدل، فلها العديد من الأزمات والتصريحات الجريئة، ومنها:
طريقة ملابسها
خلال استضافة ناهد السباعي في برنامج "شيخ الحارة" الذي قدمته الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة "القاهرة والناس" رمضان الماضي، أدلت ببعض التصريحات الجريئة، كان من أبرزها تعليقها على طريقة ملابسها قائلة: "أنا دايمًا عندي مبدأ في ملابسي، إن لما يبقى الفستان عريان من فوق مايبقاش عريان كمان من تحت،
طريقة ملابسها
خلال استضافة ناهد السباعي في برنامج "شيخ الحارة" الذي قدمته الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة "القاهرة والناس" رمضان الماضي، أدلت ببعض التصريحات الجريئة، كان من أبرزها تعليقها على طريقة ملابسها قائلة: "أنا دايمًا عندي مبدأ في ملابسي، إن لما يبقى الفستان عريان من فوق مايبقاش عريان كمان من تحت، العري مش شياكة، خاصة إن كل الفنانات بقت بتلبس عريان، أنا ممكن ألبس لبس غريب عشان ألفت الانتباه، لكن مش عريان"، وأثار هذا التصريح جدلا كبيرا حول الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي.
الرقص مع خطيبها
في مارس 2018 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة ناهد السباعي، وهي ترقص برفقة خطيبها آنذاك رجل الأعمال محمد عبد ربه، على أغنية «لأ لأ»، وتعرضت «السباعي» وقتها لعدد من الانتقادات التي دفعتها للخروج عن صمتها والرد على منتقديها، إذ علقت عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، وكتبت: «مش مشكلة أتعرض للنقد المهم أبقى على طبيعتي».
إلغاء زفافها قبله بساعات
فاجأت ناهد السباعي الجميع بقرار عدم ذهابها إلى حفل زفافها قبل عقده بساعات قليلة، خاصة أن التقارير الصحفية لم تتناول وجود خلافات بينها وبين خطيبها، وتحدثت "ناهد" عن هذا الأمر في عدد من البرامج التليفزيونية، وقالت خلال حلولها ضيفة على الإعلامية سمر يسرى في برنامج «حفلة 11» المذاع عبر قناة ON E، إن قرار عدم زواجها أفضل قرار صحيح اتخذته في حياتها، مشيرة إلى أنها تفضل العيش مع والدتها وأشقائها والحيوانات الأليفة مثل الكلاب، وتابعت أنها أبلغت العريس قبل الزفاف بأكثر من 24 ساعة بأنها لن تحضر الفرح.
وكشفت عن ما فعلته بعد هذا القرار وقالت: "بدلا من الذهاب إلى الزفاف، أغلقت هاتفي المحمول وذهبت لإجراء جلسة (مساج)"، لافتة إلى أنها ترفض الرجوع إلى (حبيبها السابق)، وترى أن بعض النساء المستقلات بحياتهن الشخصية لا يجدن الزواج مهما بالنسبة إليهن.
فستان مكشوف
ظهرت الفنانة ناهد السباعي بفستان مكشوف أسود اللون من قماش القطيفة، مفتوح عند ساقيها، وكشفت عن «تاتو» مرسوم أسفل ظهرها على هيئة كأس بها فواكه، ولفتت به الأنظار خلال التقاطها عدة صور عند إجرائها لقاءات تليفزيونية سريعة على هامش حفل افتتاح قناة «يا هلا سينما» يناير 2016، ولكنها سرعان ما خرجت تعتذر لمحبيها وقالت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «ET بالعربي»، المذاع على قناة «MBC»: «أنا بعتذر جدا عن اللي حصل، الفستان فك مني، ومكنتش واخدة بالي إنه اتفك، وأكيد أنا لو كنت واخدة بالي مكنتش أحب إن جسمي يبان، ولأنه أنا مكنتش هعمل كده في نفسي، ومن ناحية إن الفستان ظهره عريان، فأنا بعتذر لكل الناس، أنا آسفة مرة كمان».
استكملت الفنانة ناهد السباعي الجزأين الثالث والرابع من مسلسل «هبة رجل الغراب» بدلا من الفنانة إيمي سمير غانم، التى قامت ببطولة الجزأين الأول والثاني، ولم يقف الأمر عند مجرد تغيير بطلة العمل بل اشتعلت حرب التصريحات بين الثنائي، فقد نشرت ناهد السباعي عبر حسابها على «إنستجرام» خبرا يفيد أن المسلسل الأكثر بحثا على جوجل، فى إشارة منها إلى أنها زادت العمل نجاحا على وجود إيمي، وتلقت انتقادات حادة من جمهور الأخيرة، وطالب بعضهم بمقاطعة الجزأين اللذين توجد فيهما ناهد.