رسميًا.. برشلونة يضم حارس فالنسيا حتى 2023

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

نيتو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن ضمه للبرازيلي نيتو، حارس مرمى، فريق نادي فالنسيا الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وكشف النادي عبر بيان رسمي أصدره صباح اليوم الخميس، أنه توصل إلى اتفاق مع فالنسيا، بشأن انتقال نيتو إلى الفريق خلال هذا الصيف، وأوضح البيان أن النادي تعاقد مع نيتو بمبلغ 26 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 ملايين يورو كمتغيرات، كما أشار البيان إلى أن حارس البرسا الجديد سيوقع عقدًا مع النادي الكتالوني لمدة 4 مواسم قادمة حتى موسم 2022-2023.

وتابع الموقع الرسمي لنادي برشلونة أن قيمة الشرط الجزائي في عقد الحارس البرازيلي يصل إلى 200 مليون يورو. وانضم نيتو البالغ من العمر 29 عامًا، إلى فالنسيا في عام 2017 من نادي يوفنتوس الإيطالي، وشارك خلال هذا الموسم مع «الخفافيش» في 47 مباراة بجميع المسابقات، استقبلت شباكه 49 هدفًا وحافظ على

وتابع الموقع الرسمي لنادي برشلونة أن قيمة الشرط الجزائي في عقد الحارس البرازيلي يصل إلى 200 مليون يورو.



وانضم نيتو البالغ من العمر 29 عامًا، إلى فالنسيا في عام 2017 من نادي يوفنتوس الإيطالي، وشارك خلال هذا الموسم مع «الخفافيش» في 47 مباراة بجميع المسابقات، استقبلت شباكه 49 هدفًا وحافظ على نظافتها في 14 مباراة.



وسبق لنيتو اللعب لأندية فيورنتينا ويوفنتوس وفالنسيا كما لعب مباراة دولية وحيدة مع منتخب البرازيل، كما يمتلك ثاني أفضل نسبة تصدي للكرات في الدوري الإسباني الموسم الماضي بنسبة 76% خلف يان أوبلاك حارس أتليتكو مدريد.



وكان نادي فالنسيا نجح في التعاقد مع جاسبر سيليسين حارس مرمى برشلونة في وقت سابق، وسيصبح نيتو بديلًا للحارس الألماني الأساسي مارك أندريه تير شتيجن.



