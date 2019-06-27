رياضة

رسميًا.. برشلونة يضم حارس فالنسيا حتى 2023

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
نيتو
نيتو
أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن ضمه للبرازيلي نيتو، حارس مرمى، فريق نادي فالنسيا الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وكشف النادي عبر بيان رسمي أصدره صباح اليوم الخميس، أنه توصل إلى اتفاق مع فالنسيا، بشأن انتقال نيتو إلى الفريق خلال هذا الصيف، وأوضح البيان أن النادي تعاقد مع نيتو بمبلغ 26 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 ملايين يورو كمتغيرات، كما أشار البيان إلى أن حارس البرسا الجديد سيوقع عقدًا مع النادي الكتالوني لمدة 4 مواسم قادمة حتى موسم 2022-2023.
وتابع الموقع الرسمي لنادي برشلونة أن قيمة الشرط الجزائي في عقد الحارس البرازيلي يصل إلى 200 مليون يورو. وانضم نيتو البالغ من العمر 29 عامًا، إلى فالنسيا في عام 2017 من نادي يوفنتوس الإيطالي، وشارك خلال هذا الموسم مع «الخفافيش» في 47 مباراة بجميع المسابقات، استقبلت شباكه 49 هدفًا وحافظ على
اقرأ المزيد
تونس-وانجولا

مدرب مالي يتغنى بآلان جريس قبل موقعة تونس

يعوّل محمد مجاسوبا، المدير الفني لمنتخب مالي، على نقاط قوة فريقه في مواجهة تونس، غدًا الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات، بكأس أمم إفريقيا 2019، وذلك بعد أن حققت مالي أكبر انتصار في البطولة حتى الآن، بعدما انتصرت على موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف. وقال مدرب مالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تونس: "مباراة غدا مهمة جدا للفريقين، فهي مباراة مع بلد شقيق نتبادل الاحترام معهم ومع مدربهم الجيد آلان جريس الذي حقق نجاحا كبيرا مع مالي في السابق".
عمرو-وردة

مصدر بالمنتخب: قرار العفو عن وردة غير محسوم

أكد مصدر داخل المنتخب الوطني أنه لم يتم التراجع عن استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من المنتخب الوطني، وأن الأمر غير محسوم بعد، وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الفريق خاض المران الصباحي بدون وردة، خاصة بعدما رفض المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، إشراك اللاعب في المران، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد اللاعب من جميع المنتخبات المصرية، بسبب سوء سلوكه وانتشار وقائع غير أخلاقية له.
منتخب-أنجولا‎ (4)

مدرب أنجولا: مواجهة موريتانيا لن تكون سهلة

أكد الصربي سردجان فاسيليفيتش، المدير الفني لمنتخب أنجولا، أن مواجهة فريقه مع موريتانيا غدًا ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا، لن تكون سهلة، وقال فاسيليفيتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم، إن فريقه يريد تقديم أداء جيد مثل الذي قدمه الفريق أمام تونس في الجولة الأولى، لكنه يريد الفوز وليس التعادل هذه المرة، وأضاف: "المباراة ستكون متكافئة بين الطرفين، أنا أحترم الفريق الموريتاني ومدربه، لقد قدموا أداءًا رائعًا في مشوار تصفيات البطولة".
اقرأ المزيد من الأخبار
سلسين (2)

رسميا.. فالنسيا يتعاقد مع حارس برشلونة

أعلن نادي فالنسيا، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الهولندي ياسبر سيلسن، حارس مرمى نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية بدءًا من الموسم المقبل. ورحب فالنسيا، بقدوم سيلسن عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، بنشر مقطع فيديو للحارس الدولي معلقًا عليه: «لدينا ضيف جديد في فالنسيا، يشعر كأنه في المنزل». وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى أن سيلسن سيغادر قلعة «كامب نو» في الصيف الحالي، وذلك بسبب ابتعاده عن المشاركة في المباريات بسبب اعتماد المدرب الإسباني ارنستو فالفيردي، طوال الوقت على الحارس الألماني أندريه تير شتيجن.
ايفرتون

إيفرتون يعلن عن تعاقده مع لاعب برشلونة

أعلن نادى إيفرتون الإنجليزى عن إتمام التعاقد مع البرتغالى أندريه جوميز اللاعب السابق لفريق برشلونة الإسبانى، وجاءت قيمة صفقة انتقال صاحب الـ25 عاما 22 مليون جنيه إسترلينى، فى صفقة انتقال نهائية من النادى الكتالونى. ويحاول ماركو سيلفا المدير الفنى للتوفيز الحفاظ على إبقاء جوميز خلال الموسم القادم، حيث يمتد عقده الحالى لخمس سنوات مع الفريق الإنجليزي، ينتهى بحلول عام 2024، وظهر البرتغالى بموسم متميز هذا الموسم؛ مما أرغم نادى إيفرتون على نقله لصفوف فريقه الأول بشكل نهائى.
أياكس-ماتياس-دي ليخت

مفاجأة فى صفقة انتقال دى ليخت لبرشلونة

صدمة شديدة تلقاها نادى برشلونة الإسبانى بعد رفض الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، الانتقال إلى الفريق الكتالونى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إن مينو رايولا، وكيل اللاعب أبلغ جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، بأن اللاعب لن يلعب للفريق الكتالوني في الموسم المقبل . وأوضحت الإذاعة أن اللاعب يحترم وكيله ويثمن قراره، ويفكر في الوقت الحالي بين ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي الراغبين في الحصول على خدماته.
رضا-عبد العال

حقيقة سخرية رضا عبد العال من المنتخب قبل أمم إفريقيا

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، تعليقًا ساخرًا لرضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، ونشره منشور يسخر فيه من المنتخب الوطني أثناء التدريبات قبل بداية كأس الأمم الإفريقية التي ستستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وكتب الحساب المنسوب لرضا عبد العال عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تدريبات المنتخب المصري استعدادًا للخروج من كأس الأمم الإفريقية". وعلمت "التحرير"، أن هذا الحساب لا يمت بأي صلة لعبد العال وأنه يقدر المنتخب الوطني وجهازه الفني ولاعيبه ويتمنى لهم التوفيق في البطولة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org