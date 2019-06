هل يتراجع أبو ريدة ويعيد وردة بعد ضغوط نجوم المنتخب؟

مجلس إدارة اتحاد الكرة أصدر، الأربعاء، بيانًا جاء فيه: «قرر هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، والمشرف العام على المنتخب الوطني، استبعاد عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبا».وعقب مباراة الكونغو الديمقراطية، التي حجز الفراعنة خلالها بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس الأمم 2019، بعد الفوز بنتيجة (2-0)، مساء الأربعاء، باستاد القاهرة في ختام الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة، شهد الوسط الرياضي جدلا كبيرا حول عودة عمرو وردة، لصفوف المنتخب من جديد.

وازداد الجدل بعد أن قدم عمرو وردة اعتذاره على ما بدر منه في أزمة التحرش الجنسي التي تسببت في استبعاده، وقال عمرو وردة، فى تسجيل مصور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أنا باعتذر على ما حدث مني وباعتذر لأهلي وللجهاز الفني واللاعبية، أنا آسف.. وأتعهد إن الفترة المقبلة ستكون جيدة. ولن أفعل شيئًا يغضب أحد.. أعتذر للمرة الثانية».





وعلم «التحرير» أن فيديو اعتذار عمرو وردة إلى الجهاز الفني واللاعبين والجماهير جاء باتفاق بين اللاعب ونجوم الفريق الوطني، وحسب مصادر في المنتخب، فإن نجوم الفريق اتفقوا مع وردة على عمل فيديو اعتذار يدعم موقفهم في محاولاتهم لإقناع الجهاز الفني وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بإعادة اللاعب.

البداية كانت مع الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، الذي أكد أن جميع لاعبي المنتخب الوطني متعاطفون مع زميلهم عمرو وردة، بعد قرار استبعاده، وكشف شوبير، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «ستاد إفريقيا» الذي يقدمه على قناة ON sport، أن لاعبي منتخب الفراعنة مصرون على بقاء عمرو وردة في المعسكر، وعدم رحيله، وهو الأمر الذي قد يخلق صدامًا في الساعات القليلة القادمة، خاصة بعدما ظهر تعاطف اللاعبين الواضح مع لاعب أتروميتوس اليوناني.فيما أوضح المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الكونغو الديمقراطية، أن قرار استبعاد عمرو وردة كان تأديبيًا من جانب إدارة اتحاد الكرة وليس الجهاز الفني، مؤكدًا أن القرار لم يؤثر على تركيز المنتخب في اللقاء ومنتخب مصر لا يقف على أي لاعب، مشيرًا إلى أنه لا يعلم شيئا عن إمكانية رفع عقوبة عمرو وردة.من جانبه قال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، في تصريحات صحفية، إن استبعاد عمرو وردة، قرار اتخذه هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وتم توضيحه للرأي العام في البيان الذي نشر عبر وسائل الإعلام، رافضًا الكشف عن أي تفاصيل جديدة.فيما تحدث أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، عن احتفاله والإشارة برقم 22 عقب التسجيل في مرمى الكونغو الديمقراطية، حيث سجل المحمدي الهدف الأول للفراعنة، ثم توجه إلى الجماهير، وأشار بيديه بـ«قلب» ثم رفع رقم 22 إلى الجماهير، واختتمها بمطالبة الجماهير بالتشجيع أو الدعم.وقال المحمدي، في تصريحات لقناة «تايم سبورت»، عقب المباراة: «احتفالي كان لعمرو وردة، فهو واحد من العائلة، وكلنا بشر وكلنا نُخطئ، ولن نتركه فسبق ولعب باسم منتخب مصر وإن شاء الله الفترة المقبلة تشهد خيرًا.. هذه حياته الشخصية، وطالما ملتزم مع الفريق لا تحاسبه على حياته خارج المنتخب.. سنقف بجانبه وندعمه».بينما تحدث محمود حسن تريزيجيه أن لاعبي المنتخب عائلة واحدة والفريق ليس تريزيجيه أو محمد صلاح، والكل يعمل لمصلحة الفريق ولا توجد مشاكل والكل على قلب رجل واحد، كما شدد على أن الفريق خسر عمرو وردة بعد استبعاده من المعسكر لأنه لاعب مهم ويساعد الفريق كثيرا وحاليا المنتخب وحدة واحدة والهدف هو التتويج باللقب، مضيفًا: «استكمال البطولة بـ22 لاعبا لن يكون مشكلة.. صحيح أننا خسرنا لاعب كبير زي عمرو وردة بس فيه 22 راجل وراهم 100 مليون راجل».

بينما تعاطف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، مع زميله عمرو وردة، وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «المرأة يجب أن تعامل باحترام، إنها ثوابت يجب أن تبقى مقدسة».

Women must be treated with the utmost respect. “No” means “no”. Those things are and must remain sacred. I also believe that many who make mistakes can change for the better and shouldn’t be sent straight to the guillotine, which is the easiest way out.