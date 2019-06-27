رئيس فيسبوك يعترف بحدوث تلاعب في فيديو بيلوسي

تحرير:رويترز ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص

نانسي بيلوسي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرج، أن شركته استغرقت وقتا طويلا للإشارة إلى حدوث تلاعب في مقطع فيديو بحيث تبدو فيه رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وهي تتلعثم وتنطق بكلمات مبهمة. وأضاف زوكربيرج في مؤتمر أمس الأربعاء في أسبن بولاية كولورادو الأمريكية، أن الاستجابة البطيئة للأمر كانت "خطأ تنفيذيا من جانبنا". وتم إبطاء مقطع الفيديو والتلاعب به ليبدو حديث بيلوسي مبهما وتبدو وكأنها تتلعثم مرارا في الكلام، وبعد ظهور المقطع الشهر الماضي تم تداوله على نطاق واسع على فيسبوك وتويتر وعلى موقع يوتيوب التابع لجوجل.

وحذف يوتيوب المقطع وعزا ذلك إلى انتهاكه لسياساته، لكن موقع فيسبوك لم يحذفه وإنما حد فقط من انتشاره وأبلغ المستخدمين الذين حاولوا تداوله بأنه قد يكون مضللا.وقال زوكربيرج: "استغرق الأمر وقتا.. وخلال هذا الوقت تم تداوله بشكل أكبر مما كان ينبغي لسياساتنا أن تسمح به".وانتقدت بيلوسي رفض فيسبوك إزالة المقطع