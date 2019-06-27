سمر حمزة تشكر وزير الرياضة وتتحدث عن معسكر أوكرانيا

تحرير:كريم مليم ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص

سمر حمزة

أعربت سمر حمزة، بطلة منتخب مصر للمصارعة النسائية، عن رضاها بالمستوي المتميز للمعسكر التدريبى التى شاركت فيه بأوكرانيا مع المنتخب الأوكرانى للمصارعة، والذى استمر لمده إسبوعين، مؤكدة أن ذلك انعكس علي تطور أدائها من أجل الإعداد والمنافسة علي حلم الميدالية الأوليمبية بطوكيو 2020، كما قدمت اللاعبة شكرها لأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ولمجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوارة، ولمسئولى البنك الأهلي المصري، الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي، الذي تنتمي إليه ولشركة روابط الرياضية الوكيل الحصري للاعبه على الدعم المتواصل.

وكانت سمر حمزة قد عادت أمس إلى القاهرة بصحبة محمد طلبة مديرها الفنى، بعد خوضها معسكر تدريبى بأوكرانيا استعداداً لبطولة الجائزة الكبرى التى تستضيفها إسبانيا خلال الفترة من 5 إلى 7 يوليو 2019، وكان في استقبالها مسئول فريق روابط الرياضية، كما ستخوض بطلة منتخب مصر للمصارعة النسائية، دورة الألعاب الإفريقية

وكانت سمر حمزة قد عادت أمس إلى القاهرة بصحبة محمد طلبة مديرها الفنى، بعد خوضها معسكر تدريبى بأوكرانيا استعداداً لبطولة الجائزة الكبرى التى تستضيفها إسبانيا خلال الفترة من 5 إلى 7 يوليو 2019، وكان في استقبالها مسئول فريق روابط الرياضية، كما ستخوض بطلة منتخب مصر للمصارعة النسائية، دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب خلال الفترة من 20 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2019.



سمر حمزة، غادرت القاهرة 14 يونيو الماضي، متوجهة إلى أوكرانيا برفقة مدربها محمد طلبة، الذى تم التعاقد معه من قبل "روابط الرياضية"، حتى طوكيو 2020، للمشاركة في معسكر تدريبي لمدة أسبوعين مع المنتخب الأوكرانى استعدادا لبطولة الجائزة الكبرى ودورة الألعاب الإفريقية.

