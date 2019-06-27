رياضة

سمر حمزة تشكر وزير الرياضة وتتحدث عن معسكر أوكرانيا

تحرير:كريم مليم ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص
سمر حمزة
سمر حمزة
أعربت سمر حمزة، بطلة منتخب مصر للمصارعة النسائية، عن رضاها بالمستوي المتميز للمعسكر التدريبى التى شاركت فيه بأوكرانيا مع المنتخب الأوكرانى للمصارعة، والذى استمر لمده إسبوعين، مؤكدة أن ذلك انعكس علي تطور أدائها من أجل الإعداد والمنافسة علي حلم الميدالية الأوليمبية بطوكيو 2020، كما قدمت اللاعبة شكرها لأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ولمجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوارة، ولمسئولى البنك الأهلي المصري، الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي، الذي تنتمي إليه ولشركة روابط الرياضية الوكيل الحصري للاعبه على الدعم المتواصل.
وكانت سمر حمزة قد عادت أمس إلى القاهرة بصحبة محمد طلبة مديرها الفنى، بعد خوضها معسكر تدريبى بأوكرانيا استعداداً لبطولة الجائزة الكبرى التى تستضيفها إسبانيا خلال الفترة من 5 إلى 7 يوليو 2019، وكان في استقبالها مسئول فريق روابط الرياضية، كما ستخوض بطلة منتخب مصر للمصارعة النسائية، دورة الألعاب الإفريقية
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مدرب مالي يتغنى بآلان جريس قبل موقعة تونس

يعوّل محمد مجاسوبا، المدير الفني لمنتخب مالي، على نقاط قوة فريقه في مواجهة تونس، غدًا الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات، بكأس أمم إفريقيا 2019، وذلك بعد أن حققت مالي أكبر انتصار في البطولة حتى الآن، بعدما انتصرت على موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف. وقال مدرب مالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تونس: "مباراة غدا مهمة جدا للفريقين، فهي مباراة مع بلد شقيق نتبادل الاحترام معهم ومع مدربهم الجيد آلان جريس الذي حقق نجاحا كبيرا مع مالي في السابق".
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مصدر بالمنتخب: قرار العفو عن وردة غير محسوم

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مدرب أنجولا: مواجهة موريتانيا لن تكون سهلة

أكد الصربي سردجان فاسيليفيتش، المدير الفني لمنتخب أنجولا، أن مواجهة فريقه مع موريتانيا غدًا ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا، لن تكون سهلة، وقال فاسيليفيتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم، إن فريقه يريد تقديم أداء جيد مثل الذي قدمه الفريق أمام تونس في الجولة الأولى، لكنه يريد الفوز وليس التعادل هذه المرة، وأضاف: "المباراة ستكون متكافئة بين الطرفين، أنا أحترم الفريق الموريتاني ومدربه، لقد قدموا أداءًا رائعًا في مشوار تصفيات البطولة".
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وزير الرياضة والمحافظ يفتتحان منطقة الخدمات بالأهلي

افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم الأربعاء منطقة المطاعم الجديدة بفرع النادي بمدينة نصر، في حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعبدالعزيز سيف الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية والرئيس السابق للهيئة العربية للتصنيع، وتشتمل منطقة المطاعم الجديدة «فود كورت» على 12 منفذا جديدًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي فرع مدينة نصر، وقام محمود الخطيب ومجلس إدارته باصطحاب وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة، لتفقد عمليات التطوير الإنشائية التي داخل فرع النادي في الوقت الحالي.
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بطلة منتخب مصر للمصارعة تشيد بمعسكر أوكرانيا

أكدت سمر حمزة، بطلة منتخب مصر للمصارعة النسائية، أنها تتدرب بجدية، مشيرة إلى أن المعسكر شهد إعدادا قويا قبل بطولة الجائزة الكبرى التى تشارك فيها، وتستضيفها إسبانيا خلال الفترة من 5 إلى 7 يوليو 2019، ثم دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب خلال الفترة من 20 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2019، وأضافت بطلة منتخب مصر للمصارعة أن احتكاكها بالمنتخب الأوكرانى القوى وتوجيهات مدربها محمد طلبة، لهما أكبر الأثر فى تحميسها وتحقيق نتائج طيبة فى إسبانيا والمغرب، وأنها خطوات مهمة لميدالية الأولمبياد التي ستقام في طوكيو 2020.
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وزير الرياضة يؤكد جاهزية استاد السويس لكان 2019

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية باستاد السويس، برفقة عبد المجيد صقر محافظ السويس، أشاد وزير الرياضة بكل الاستعدادات التي تم إنجازها وفقا للتوقيتات المحددة وبكفاءة عالية، كما وجه أشرف صبحي الشكر لمحافظ السويس، على جهوده الكبيرة في الوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال البطولة وتذليل أي صعوبات أمام المنتخبات التي ستستضيفها محافظة السويس. وفى سياق متصل التقى وزير الشباب والرياضة بالشباب المسئولين عن المجموعة الخامسة وأشاد بحسن تنظيمهم ودقة الأداء فى إنجاز العمل معبرا عن تفاؤله بنجاح التنظيم الذي سيبهر العالم.
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كيف داعب ساديو ماني وزير الشباب والرياضة؟

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أثناء قيامه بجولة تفقدية لاستاد الإسماعيلية، بوزير المجتمعي السنغالي مستر سيك، والذي عبر عن سعادته بوجود منتخب السنغال في معسكره بمحافظة الإسماعيلية، مشيدا بروعة طقسها وجمال شوارعها، كما وجه مستر سيك شكره على حسن الاستقبال والضيافة وتمنى كل التوفيق لمنتخب السنغال، ومنتخب مصر، مؤكدا نجاح مصر في تنظيم منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، للمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة.
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