91.5 % نسبة نجاح الأحياء.. و85% للفيزياء والإستاتيكا

تحرير:أمينة محمود ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

الثانوية العامة

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادتي الأحياء والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء، البالغ عددها 10 آلاف و570 ورقة، أسفرت عن نجاح 9 آلاف و675 طالبا، بنسبة 91.5%.

وأضاف عبد الحكم، أن 401 طالب حصلوا على الدرجة النهائية لمادة الأحياء، كما حصل 4 آلاف و355 طالبا (45.01% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100% في درجات مادة الأحياء، وحصل 2127 طالبا (21.89% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى 90%، وحصل 1216 ألفا (12.57% من إجمالي