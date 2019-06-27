91.5 % نسبة نجاح الأحياء.. و85% للفيزياء والإستاتيكا
تحرير:أمينة محمود
٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
الثانوية العامة
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادتي الأحياء والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء، البالغ عددها 10 آلاف و570 ورقة، أسفرت عن نجاح 9 آلاف و675 طالبا، بنسبة 91.5%.
وأضاف عبد الحكم، أن 401 طالب حصلوا على الدرجة النهائية لمادة الأحياء، كما حصل 4 آلاف و355 طالبا (45.01% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100% في درجات مادة الأحياء، وحصل 2127 طالبا (21.89% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى 90%، وحصل 1216 ألفا (12.57% من إجمالي
وأضاف عبد الحكم، أن 401 طالب حصلوا على الدرجة النهائية لمادة الأحياء، كما حصل 4 آلاف و355 طالبا (45.01% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100% في درجات مادة الأحياء، وحصل 2127 طالبا (21.89% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى 90%، وحصل 1216 ألفا (12.57% من إجمالي العينة العشوائية) على شريحة من 70% إلى أقل من 80%.
وأوضح أن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، وعددها 3 آلاف و856 ورقة، أسفرت عن نجاح 3 آلاف و314 طالبا، بنسبة 85.1%، مشيرا إلى أن 153 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، كما حصل 1137 طالبا (34.31% من إجمالي العينة العشوائية) على شريحة من 90% إلى 100%، كما حصل 761 طالبا (22.69% من إجمالي العينة العشوائية) على شريحة من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 524 طالبا (15.81% من إجمالي العينة العشوائية) على شريحة من 70% إلى أقل من 80%.
وأشار إلى أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق المعدلات المقررة لها، مؤكدا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمقدرين، لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملا.
وفي ذات السياق، كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، أن نسبة النجاح فى العينة العشوائية لامتحان الفيزياء للثانوية العامة وصلت 85%، مشيرة إلى أن هناك عددا كبيرا من الطلاب حصلوا على الدرجات النهائية.