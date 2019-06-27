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91.5 % نسبة نجاح الأحياء.. و85% للفيزياء والإستاتيكا

تحرير:أمينة محمود ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادتي الأحياء والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء، البالغ عددها 10 آلاف و570 ورقة، أسفرت عن نجاح 9 آلاف و675 طالبا، بنسبة 91.5%.
وأضاف عبد الحكم، أن 401 طالب حصلوا على الدرجة النهائية لمادة الأحياء، كما حصل 4 آلاف و355 طالبا (45.01% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100% في درجات مادة الأحياء، وحصل 2127 طالبا (21.89% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى 90%، وحصل 1216 ألفا (12.57% من إجمالي
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85.4 % نسبة النجاح في الفيزياء.. و78.2% للتاريخ

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الخميس، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء، وعددها 13 ألفا و638 ورقة، أسفرت عن نجاح 11 ألفا و646 طالبا بنسبة نجاح 85.4%.
أمير-الكويت

أمير الكويت يوجه رسالة للسيسي بشأن حادث العريش

أرسل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء، اليوم الخميس، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا مصر بالحادث الإرهابي الذي استهدف ضباط شرطة في مدينة العريش شمال سيناء، وأعرب الصباح، خلال البرقية، عن صادق مواساته، بضحايا هذا العمل الإرهابي الشنيع، الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، وزعزعة الأمن والاستقرار في مصر الشقيقة، قائلا: "تستنكر الكويت وتدين بشدة الهجوم الإرهابي، كما أننا نساند ونؤيد كل ما تتخذه مصر من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 3 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض الحرارة 3 درجات، ويسود، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية، وتنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
طارق-شوقى

تفاصيل إجراء امتحانات أولى ثانوي الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات عقد امتحانات المحاولة الثانية، لنهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018 - 2019، والتي تنطلق بداية من 14 حتى 27 يوليو المقبل. ووجهت الوزارة، في خطاب مرسل من قطاع التعليم العام إلى المديريات التعليمية بالمحافظات، بعقد امتحان المحاولة الثانية للصف الأول الثانوي ورقيا، في ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019، وضرورة إنهاء إجراءات طباعة الاختبار الورقي المعد لامتحانات يوليو 2019 في أسرع وقت.
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التعليم تكشف تفاصيل انتحار طالب خلال امتحان الكيمياء

تلقت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2018 - 2019، اليوم الأربعاء، بلاغا من لجنة مدرسة القرشية الثانوية المشتركة التابعة لإدارة السنطة التعليمية بمحافظة الغربية، يفيد بانتحار طالب عقب ضبطه يغش في أثناء امتحان مادة الكيمياء. وأكدت الغرفة أنه فور ضبط الطالب وفي أثناء اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حياله، قفز الطالب من الدور الخامس باللجنة، ما تسبب في حدوث إصابات بالغة له، وتم نقله بسيارة الإسعاف ووافته المنية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.
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78 % نسبة النجاح في العينة العشوائية لمادة التاريخ

قال خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن ما أشيع حول نتيجة العينة العشوائية لمادة التاريخ لطلاب الشهادة الثانوية العامة عارٍ عن الصحة، وأن النسبة الحقيقية بلغت 78%، موضحا أن 59 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية في المادة، وأن التصحيح تم بدرجة كبيرة من الشفافية ولا يوجد تعديل أو تغيير في نماذج الإجابات حسبما يزعم مروجي الشائعات. وأقسم أن الوزارة لم تغير كلمة واحدة في نتائج العينة العشوائية حسبما يروج البعض، ولم يتم تغيير حرف في نماذج الإجابة.
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تداول أسئلة وإجابات امتحاني الكيمياء والجغرافيا

تداولت صفحات الغش الإلكتروني الشهيرة بـ"شاومينج" عبر موقع "فيسبوك" وتطبيق "واتساب"، اليوم الأربعاء، امتحاني الكيمياء والجغرافيا، بعد بدء اللجان الامتحانية، كما تم تداول الإجابات على الأسئلة، والملاحظ أنه تم تداول اسئلة امتحانات الكيمياء والجغرافيا، ومدون على البوكليت رقم الكود الخاصة بالبوكليت. من جانبها، قالت غرفة عمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جاري تتبع مصدر الأسئلة وتحديد هوية الطلاب واسم اللجنة والمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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طلاب الثانوية العامة المكفوفين يؤدون امتحان الاقتصاد

أدى، صباح اليوم الثلاثاء، 191 طالبا من طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019 في مادة الاقتصاد، وذلك في 23 لجنة على مستوى الجمهورية. وتواصل خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، وذلك للاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.
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