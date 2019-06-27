أحمد شوبير يكشف سيناريوهات العفو عن عمرو وردة

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

وردة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، سيناريوهات عودة عمرو وردة، إلى صفوف المنتخب الوطني، مرة أخرى، بعد استبعاده صباح أمس الأربعاء لأسباب انضباطية، وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية، الخميس، أنه من المنتظر أن يحسم مسئولو الجبلاية والجهاز الفني للفراعنة، مصير استمرار وردة مع المنتخب من عدمه، اليوم، وقال شوبير إن هناك عدة سيناريوهات لإنهاء أزمة، لاعب أتروميتوس اليوناني، مع الفراعنة، أولها الإبقاء على تواجد وردة في المعسكر دون تدريب أو مشاركة في المباريات.

وتابع شوبير، أن السيناريو الثاني هو الإبقاء على تواجد وردة فى التدريبات وترك أمر مشاركته بالمباريات من عدمه للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة. علمت «التحرير»، من مصادر داخل المنتخب الوطني، أن هناك نية لدى اتحاد الكرة، لإعادة عمرو وردة، من جديد إلى صفوف منتخب مصر، والتراجع عن قرار

وتابع شوبير، أن السيناريو الثاني هو الإبقاء على تواجد وردة فى التدريبات وترك أمر مشاركته بالمباريات من عدمه للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة.



علمت «التحرير»، من مصادر داخل المنتخب الوطني، أن هناك نية لدى اتحاد الكرة، لإعادة عمرو وردة، من جديد إلى صفوف منتخب مصر، والتراجع عن قرار استبعاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد فيديو اعتذار اللاعب، الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، وأبدى مسئولو اتحاد الكرة والجهاز الفني لمنتخب مصر مرونة في عودة اللاعب مرة أخرى مع تعهده بعدم ارتكاب مثل هذه الأخطاء من جديد.



وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلي، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفني».



