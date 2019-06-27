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قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بالعاصمة التونسية

تحرير:التحرير ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
تونس
تونس
شهدت العاصمة التونسية، اليوم الخميس، تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة بشارع شارل ديجول، بحسب وسائل إعلام تونسية. وذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري استهدف سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة، الذي يضم عددا من المؤسسات، ويتميز باكتظاظه، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية، بسحب "سكاي نيوز" بالعربية. وكشفت المعلومات الأولية إصابة 4 أشخاص في التفجير الانتحاري. وشهدت العاصمة في أكتوبر 2018، إصابة 20 شخصا بجروح من بينهم 15 رجل أمن في تفجير انتحاري استهدف دورية أمنية في أحد شوارع العاصمة التونسية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، أن التفجير استهدف دورية للأمن التونسي في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة.وكانت محطة الإرسال التلفزيوني، بجبل عرباطة في ولاية قفصة، جنوبي تونس، قد تعرضت فجر اليوم الخميس، إلى إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة دون تسجيل أية أضرار بشرية أو مادية، بحسب وكالة "الأناضول".جاء
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هجوم-انتحارى-فى-تونس (2)

غلق طريق قصر الرئاسة في تونس بعد تفجيرين انتحاريين

أغلق الأمن الرئاسي التونسي، الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي بالعاصمة تونس، بعد وقوع انفجارين انتحاريين، اليوم الخميس، في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، أحدهما قرب السفارة الفرنسية والآخر قرب مقر الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب، فيما نشرت قوات الأمن طوقا أمنيا في شارع بورقيبة، أعلنت وزراة الداخلية، في بيان رسمي، إصابة 3 مدنيين ورجلي أمن جراء التفجير الانتحاري، أشارت مصادر، لوسائل الإعلان المحلية إلى أن التفجير الأول قرب السفارة الفرنسية نفذته إمرأة.
الخطوط-القطرية.jpg2 (3)

كيف تأثرت الخطوط القطرية بإسقاط الطائرة الأمريكية؟

منذ بداية الأزمة التي تشهدها قطر كانت الخطوط الجوية القطرية هي الخاسر الأكبر بعد مقاطعة دول الرباعي العربي "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" للدوحة، والذي أدى إلى اعتمادها على المجال الجوي الإيراني منذ عام 2017. وبدأت أزمة الخطوط القطرية منذ بدء المقاطعة الرباعية للدوحة، وبعد نحو 11 شهراً فقط من بدء الأزمة اعترف أكبر الباكر، الذي يدير الناقلة منذ 1997، بأنه قد لا يمكنها الاستمرار دون دعم حكومي. المقاطعة ألقت بظلالها على الخطوط القطرية، فمنذ منتصف2017 سجلت أسعار التذاكر على متن تلك الخطوط ارتفاعاً كبيراً بعد أن اضطرت لاستخدام طرق جوية مختلفة.
صحف-سعودية

صحف عربية:ترامب يرسم ملامح الحرب وجريفيث ينهي الخلاف

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض تطورات الأزمة بين أمريكا وإيران، وسلطت الضوء على الصراع الدائر في الشرق الأوسط، كما أبرزت الأوضاع في اليمن والسودان. صحيفة "الشرق الأوسط" ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسم أمس، ملامح حرب محتملة مع إيران، مشيرا إلى أنها "لن تستمر طويلا" ولن تشمل مشاركة قوات برية أمريكية. وقال ترامب في حوار تليفزيوني مع قناة "فوكس بيزنس" أمس، إن بلاده ستكون في موضع قوة إذا ما اندلع نزاع مع إيران، وعبّر عن ثقته بقدرة قواته المستقرة في المنطقة على حسم الحرب سريعا.
الشيخ حمد بن خليفة آل ثان

زي انهاردة.. انقلب حمد بن خليفة على والده لحكم قطر

في مثل هذا اليوم 27 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1995: ولي عهد دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثان يقوم بانقلاب سلمي على والده الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ويتولى الحكم. وفي عام 1548: العثمانيون يحتلون مدينة تبريز الإيرانية والتي تعتبر أحد أهم مدن الدولة الصفوية وذلك بعهد السلطان سليمان القانوني. وفي عام 1967: تركيب أول جهاز سحب نقود آلي في العالم في مدينة لندن.
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السيسي

السيسي لرئيس البرلمان الليبي: ثابتون على دعم الجيش الوطني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، في قصر الاتحادية، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وأكد له موقف مصر الثابت من دعم الجيش الوطني الليبي، في حملته العسكرية للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، وأشار السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي، أكد خلال اللقاء، أن إرادة الشعب الليبي هى الإرادة المقدرة، والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة، كما أكد على دعم الشرعية الفعلية في ليبيا المتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب.
ليبيا

مصر والجزائر وتونس: نرفض التدخل الخارجي في ليبيا

أعلنت مصر والجزائر وتونس رفضها الكامل للتدخل الخارجي في الشأن الليبي، وتدفق السلاح إلى داخل ليبيا بما يؤجج الصراع. وجاء في البيان المشترك للدول الثلاث، عقب اجتماع وزراء الخارجية السابع بشأن التسوية في ليبيا، اليوم الأربعاء، في تونس، "أعرب الوزراء عن بالغ قلقهم من الوضع الحالي في ليبيا"، مؤكدين مواصلة العمل سويا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف البيان أن الدول الثلاث "أكدت أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية"، مشددين على "أهمية الحفاظ على المسار السياسي كسبيل لحل الأزمة".
وزير- الدخلية (2)

وزير الداخلية يستقبل وزراء أمن 8 دول بمنتدى مكافحة الفساد

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، وزراء الداخلية والأمن فى دول (أوغنداـــ سيراليون ــــ الكونغو ـــ غانا ـــ بوروندى ـــ تشاد ـــ زامبيا- ليسوتو) وذلك على هامش مشاركتهم بفعاليات المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد الذى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. وتم خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المشتـرك، إذ أكد الوزراء الضيوف حرص أجهزة الشرطة فى بلادهم على الاستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة فى مجالات الأمن ومكافحة الفساد وجرائم المال العام، بالإضافة لتطلعهم إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات، وبخاصة فيما يتصل بالكيانات الإرهابية وتتبع مصادر تمويلها.
افغانستان (2)

أفغانستان.. اقتحام سجنين لطالبان وتحرير 47 شخصا

اقتحمت فرقة العمليات الخاصة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، سجنين لحركة طالبان في منطقة آكتاش بإقليم قندوز حيث تم تحرير 13 سجينا، وفي إقليم بغلان شمال البلاد حيث تم تحرير 17 مدنيا و7 جنود و7 شرطيين و3 أفراد من الاستخبارات، ويأتي ذلك في الوقت الذي أجرت فيه القوات الخاصة عمليات مماثلة في مناطق أخرى خلال الأسابيع الأخيرة، حيث حررت عشرات الرهائن من سجون طالبان، التي لم تعلق على آخر عمليتين، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن العمليات الخاصة.
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