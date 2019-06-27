قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بالعاصمة التونسية

تحرير:التحرير ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

تونس

شهدت العاصمة التونسية، اليوم الخميس، تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة بشارع شارل ديجول، بحسب وسائل إعلام تونسية. وذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري استهدف سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة، الذي يضم عددا من المؤسسات، ويتميز باكتظاظه، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية، بسحب "سكاي نيوز" بالعربية. وكشفت المعلومات الأولية إصابة 4 أشخاص في التفجير الانتحاري. وشهدت العاصمة في أكتوبر 2018، إصابة 20 شخصا بجروح من بينهم 15 رجل أمن في تفجير انتحاري استهدف دورية أمنية في أحد شوارع العاصمة التونسية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، أن التفجير استهدف دورية للأمن التونسي في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة.وكانت محطة الإرسال التلفزيوني، بجبل عرباطة في ولاية قفصة، جنوبي تونس، قد تعرضت فجر اليوم الخميس، إلى إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة دون تسجيل أية أضرار بشرية أو مادية، بحسب وكالة "الأناضول".جاء