فنانون يدافعون عن عمرو وردة: اتظلم واللي حصله مقصود

تحرير:التحرير ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

هيدي كرم

ما زالت أصداء أزمة لاعب المنتخب الوطني وأتروميتوس اليوناني عمرو وردة قائمة، بعدما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاده نهائيا من منتخب مصر، لأسباب أخلاقية وانضباطية. ودخل على خط الدفاع عن اللاعب الكثير من المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم فنانون، فكتبت الفنانة هيدي كرم عبر "إنستجرام": "عمرو وردة بيلعب بقاله فترة طويلة في اليونان، يعني أوروبا، يعني بنات على قفا مين يشيل، تفتكروا إنه هيستنى يجي مصر علشان يعاكس! رأيي الشخصي إن عمرو اتظلم ظلم كبير واللي حصل فيه كان شر كبير مقصود، أنا بدعم عمرو وردة".

الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، كتبت عبر "تويتر": "من الإنصاف أن نعترف بأن عمرو وردة لم يحظَ بمحاكمة عادلة تمنحه حقه كمتهم في الدفاع عن نفسه، وأن الاستبعاد من المنتخب عقوبة مغلظة تكفي لتطهيره من ذنبه وإشعاره بالندم والخزي مدى الحياة. أما عن شماتتكم المسعورة، فهي مبالغة لا إنسانية، تشبه التلذذ بتقطيع