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فنانون يدافعون عن عمرو وردة: اتظلم واللي حصله مقصود

تحرير:التحرير ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م
هيدي كرم
هيدي كرم
ما زالت أصداء أزمة لاعب المنتخب الوطني وأتروميتوس اليوناني عمرو وردة قائمة، بعدما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاده نهائيا من منتخب مصر، لأسباب أخلاقية وانضباطية. ودخل على خط الدفاع عن اللاعب الكثير من المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم فنانون، فكتبت الفنانة هيدي كرم عبر "إنستجرام": "عمرو وردة بيلعب بقاله فترة طويلة في اليونان، يعني أوروبا، يعني بنات على قفا مين يشيل، تفتكروا إنه هيستنى يجي مصر علشان يعاكس! رأيي الشخصي إن عمرو اتظلم ظلم كبير واللي حصل فيه كان شر كبير مقصود، أنا بدعم عمرو وردة".
الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، كتبت عبر "تويتر": "من الإنصاف أن نعترف بأن عمرو وردة لم يحظَ بمحاكمة عادلة تمنحه حقه كمتهم في الدفاع عن نفسه، وأن الاستبعاد من المنتخب عقوبة مغلظة تكفي لتطهيره من ذنبه وإشعاره بالندم والخزي مدى الحياة. أما عن شماتتكم المسعورة، فهي مبالغة لا إنسانية، تشبه التلذذ بتقطيع
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صورة تسبب أزمة لناهد السباعي: سيبوني اتحاسب عند ربنا

انتقادات كثيرة تلقتها الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأربعاء، بعد مشاركتها صورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وتظهر فيها على أحد الشواطئ بـ"المايوه"، حيث علقت عليها بالإنجليزية قائلة: "استمتع على الشاطئ". وردت "ناهد" على تعليق ينتقد إطلالتها، قائلة": "والنبي يا جماعة أي نقد بناء أرجوكم لكن حساب الملكين ده مش طبيعي، سيبوني اتحاسب مرة واحدة بس عند ربنا"، لكن لم تكن التعليقات كلها سلبية، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بظهورها، وطالب البعض باحترام حريتها الشخصية.
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النجوم ينعون محمد النجار: وداعًا مخرج «الهجامة»

لا تزال أصداء رحيل المخرج الكبير محمد النجار، قائمة بعدما فارق دنيانا أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عامًا (من مواليد 10 يوليو 1954)، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، حيث نُقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وقبل ذلك تعرّض لغيبوبة مفاجئة أثناء وجوده ضمن فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الإسكندرية في أكتوبر 2017، حيث دخل العناية المركزة بمستشفى مصطفى كامل بسيدي جابر، وقضى هناك فترة قبل خروجه. وقد حرص عدد من النجوم على نعي الراحل عبر حساباتهم بمواقع التواصل، ومنهم:
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تعرف على عروض البيت الفني للمسرح اليوم

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شؤون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية اليومية المتنوعة، والتي تتناول المشكلات المجتمعية الراهنة في قوالب مختلفة ما بين الكوميدي والاجتماعي والدرامي، فضلا عن العروض الترفيهية التي تخصص للأطفال. وتأتي الأسعار متفاوتة، فتبدأ بسعر 25 جنيها للعرض. وهذه مواعيد وأماكن وأسعار عروض اليوم الأربعاء، 26 يونيو، إذ تبدأ بمسرحية "بيت الأشباح" على خشبة المسرح العائم الصغير بمنطقة المنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً.
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محمد رمضان يلتقي حاجي ضيوف على ضفاف النيل (صور)

يزور لاعب كرة القدم السنغالي وأحد نجوم القارة السمراء السابقين حاجي ضيوف، مصر حاليًا، لمساندة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في أرض الكنانة في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل. والتقى النجم محمد رمضان مع اللاعب الشهير في أحد الأماكن المطلة على ضفاف نهر النيل، والتقطا عددا من الصور التذكارية لهما، وحرص محمد رمضان، ظهر اليوم الأحد، على مشاركة جمهوره تلك الصور، وقام بنشرها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
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كأس الأمم الإفريقية يؤثر على الفن.. تأجيل 5 ألبومات

خلال الساعات الماضية طرحت شركة «مزيكا وعالم الفن» ألبوم «قصة حب» للمطرب اللبناني رامي عياش، والذى يضم 10 أغانٍ، هي: «قصة حب، وصفولى عيونك، حابيب، بعقلين، بالأفراح، أم الدنيا، ساعة الغروب، لو أحلامي، عمر جديد وياسكاكر السكر».. وربما هذا يجعلنا نتساءل عن ألبومات المطربين المصريين، ولماذا لم تطرح بعد؟ خاصة أن الصيف يعد موسما غنائيا، إذ ينتظر الجمهور موعد طرح ألبومات نجومهم المفضلين، ولكن بسبب انطلاق كأس الأمم الإفريقية «كان 2019» فضل بعض النجوم تأجيل طرح ألبوماتهم إلى ما بعد انتهاء المباريات، حتى يأخذ كل ألبوم حقه فى الاستماع ولا يضيع مجهودهم.
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غريب في بيتي.. أشهر 5 أفلام جمعت جمهور الكرة والفن

هناك ترابط بين الفن وكرة القدم، فعشقهما يوحد الشعوب، وهناك الكثيرون من الفنانين الذين قدموا شخصية لاعب الكرة، وبعضهم نال شهرة واسعة بسبب هذا الدور الذي كان بمنزلة بوابة عبور إلى قلوب جمهور الرياضة والفن معًا، وبمناسبة كأس إفريقيا، مع انطلاق فعاليات بطولة الأمم الإفريقية «كان 2019»، دعونا نسترجع أبرز الأعمال السينمائية التي اقتحمت حياة لاعب كرة القدم، وقدمت صورة مختصرة عن لاعبي الكرة، ولسنا هنا بصدد الاتفاق أو الاختلاف مع الصورة التي قدمها الفن للاعب كرة القدم، ولكن نذكر القراء بالأفلام والنجوم الذين جسدوا الشخصية.
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شاهد..محمد رمضان يطرح «أفريقيا» احتفالا بـ«كان 2019»

أعلن الفنان محمد رمضان، اليوم السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، طرحه أغنية "أفريقيا"، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب. وكتب "رمضان": "الساعة السادسة بتوقيت مصر (لايف) أغنية أفريقيا كاملة، على قناتي الرسمية على يوتيوب، أهلا بكل إخواتنا في أم الدنيا مصر.. ثقة في الله نجاح". ويأتي ذلك بعد يوم واحد من انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، وقد انتهت المباراة الافتتاحية التي جمعت بين المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي، بفوز الفراعنة.
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