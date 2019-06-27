انفجار انتحاري ثان في شارع بورقيبة بالعاصمة التونسية

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

انفجار انتحاري بتونس - أرشيفية

أفادت فضائبة العربية، في خبر عاجل، بوقوع انفجار انتحاري ثان قرب مقر الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، بعد دقائق من إعلان وسائل إعلام تونسية، عن انفجار انتحاري في نفس الشارع المزدحم والذي يضم عدد كبير من المؤسسات، حيث نقلت عن مصادر أن الحادث وقع على بعد 100 متر من مقر السفارة الفرنسية، فيما تشير المعلومات الأولية إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم رجال شرطة، إذ نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، أن التفجير استهدف دورية للأمن التونسي في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة.

وكانت محطة الإرسال التلفزيوني، بجبل عرباطة في ولاية قفصة، جنوبي تونس، قد تعرضت فجر اليوم الخميس، إلى إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة دون تسجيل أية أضرار بشرية أو مادية، بحسب وكالة "الأناضول". جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الدّفاع الوطني، والتي أكد أن الهجوم جرى في حدود الساعة الثالثة و30 دقيقة بتوقيت