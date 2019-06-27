إرهاب

أسباب لجوء أمريكا للحرب السيبرانية ضد إيران

الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لهما باع طويل من الحروب السيبرانية واتهام كل طرف منهما الطرف الآخر بشن هجمات سيبرانية على دولته وأنظمته العسكرية
تحرير:منة عبد الرازق ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
لم تعد الحروب بين البلدان تعتمد على الحروب العسكرية، بل أضحت أيضا حربا إلكترونية أو سيبرانية، خاصة بعد تزايد أعداد الأجهزة المتصلة بالإنترنت إلى 3.6 مليار، ما جعل الحروب في الفضاء الإلكتروني أكثر ضراوة، كما هي الآن بين أمريكا وإيران، بعدما تناقلت وسائل إعلام أمريكية عن توجيه أمركيا ضربة سيبرانية ضد إيران استهدفت شبكات تجسس إيرانية، وأنظمة حاسوبية تستخدم لإطلاق الصواريخ. بينما صرح مسؤولون أمريكيون عن تزايد البرامج الخبيثة التي تستهدف أمريكا وموجهة من إيران.
ما الحرب السيبرانية؟ الحرب السيبرانية هي حرب إلكترونية عبر الإنترنت تستخدم للتحكم في المجال الذي يتميز باستخدام الإلكترونيات، بينما الإرهاب السيبراني هو هجمة إلكترونية غرضها تهديد الحكومات أو العدوان عليها، سعيا لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو أيديولوجية، وأن الهجمة يجب أن تكون ذات أثر مدمر وتخريبي
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هجوم-انتحارى-فى-تونس

تونس: قتيل و9 مصابين في تفجيرين انتحاريين بالعاصمة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، إصابة 9 أشخاص في تفجيرين انتحاريين وقعا في شارع الحبيب بورقيبة، فيما أكدت مصادر، مقتل رجل أمن في انفجار شارع شارل ديجول. وكانت العاصمة التونسية، قد شهدت تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة بشارع شارل ديجول، بحسب وسائل إعلام تونسية. وأفادت فضائية العربية، بوقوع انفجار انتحاري ثان في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، بعد دقائق من إعلان وسائل إعلام تونسية، عن انفجار انتحاري في نفس الشارع المزدحم والذي يضم عدد كبير من المؤسسات، حيث نقلت عن مصادر أن الحادث وقع على بعد 100 متر من مقر السفارة الفرنسية.
تفجير-تونس-

نفذهما رجل وامرأة.. التفاصيل الأولى لتفجيري تونس

أعلنت وسائل إعلام تونسية، أن المعلومات الأولية عن التفجيرين الانتحاريين بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، اليوم الخميس، تشير إلى أن ورائهما رجل وامرأة، موضحة أن التفجير الأول الذي وقع قرب السفارة الفرنسية في شارع شارل ديجول واستهدف دورية أمنية نفذته امرأة، في حين فجر رجل على دراجة هوائية نفسه بحزام ناسف عند اقترابه من رجال الأمن قرب مقر الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب، وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أن الانفجاريين أسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 3 مدنيين و5 من رجال الأمن.
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سقوط 5 جرحى جراء انفجارين في العاصمة التونسية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، وقوع انفجارين في شارع الحبيب بورقيبة، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين ورجلي أمن، بحسب "العربية". وكانت العاصمة التونسية، قد شهدت تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة بشارع شارل ديجول، بحسب وسائل إعلام تونسية. وأفادت فضائية العربية، بوقوع انفجار انتحاري ثان في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، بعد دقائق من إعلان وسائل إعلام تونسية، عن انفجار انتحاري في نفس الشارع المزدحم والذي يضم عدد كبير من المؤسسات، حيث نقلت عن مصادر أن الحادث وقع على بعد 100 متر من مقر السفارة الفرنسية.
هجوم-انتحارى-فى-تونس

انفجار انتحاري ثان في شارع بورقيبة بالعاصمة التونسية

أفادت فضائبة العربية، في خبر عاجل، بوقوع انفجار انتحاري ثان قرب مقر الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، بعد دقائق من إعلان وسائل إعلام تونسية، عن انفجار انتحاري في نفس الشارع المزدحم والذي يضم عدد كبير من المؤسسات، حيث نقلت عن مصادر أن الحادث وقع على بعد 100 متر من مقر السفارة الفرنسية، فيما تشير المعلومات الأولية إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم رجال شرطة، إذ نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، أن التفجير استهدف دورية للأمن التونسي في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة.
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تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

ضبط مصريين اثنين في نيكاراجوا يشتبه في صلتهما بداعش

ألقى أفراد من القوات المسلحة في نيكاراجوا، أمس الثلاثاء، القبض على 4 أشخاص (اثنين مصريين واثنين عراقيين)، وذلك للاشتباه في أن لهم صلة بتنظيم داعش الإرهابي، ومن المنتظر ترحيلهم إلى كوستاريكا، إذ قدموا منها بطريقة غير مشروعة. وثلاثة من الأربعة المتهمين تتطابق هوياتهم مع مشتبه بهم وردت أسماؤهم?????? في نشرة تتعلق بتحقيقات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحذر من وصول ثلاثة يحتمل أنهم إرهابيون إلى أميركا الوسطى في الفترة الأخيرة، وذلك حسبما ذكرت شرطة نيكاراجوا، ونقل عنها موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
طالبان (1)

مقتل 14 فردا من جماعة طالبان في أفغانستان

شنت القوات الخاصة الأفغانية، اليوم السبت، عملية ضد جماعة طالبان، في منطقة دياك المضطربة بمقاطعة غزني شرق البلاد، ما أسفر عنه مقتل 14 فردا من أعضاء الجماعة، وذلك بحسب مصادر عسكرية أفغانية، فيما لم يعلق مقاتلو طالبان على العملية حتى الآن، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية. وفي نفس السياق، شنت قوات الأمن الأفغاني، أمس الجمعة، عمليات منفصلة ضد جماعة طالبان، في إقليمي أوروزجان وهيلمند جنوب البلاد، ما أسفر عنه مقتل 6 أفراد من أعضاء الجماعة.
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