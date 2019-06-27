مدرب تونس: موقعة مالي صعبة لهذا السبب

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

منتخب مالي

أكد الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس أن الانتقادات التي تعرض لها بعد التعادل مع أنجولا بهدف بالجولة الأولى للمجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا لا تشغله، وأن كل تركيزه على تحقيق هدف التأهل للدور الثاني، وقال مدرب تونس، في المؤتمر الصحفي قبل لقاء مالي المقرر غدا، الجمعة، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة لكأس الأمم 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، إنه يجب على منتخب تونس الاستفادة مما قدمه اللاعبون في فترة الإعداد أمام كرواتيا والعراق، واستعادة الأداء القوي في اللقاءات الودية.

وأشار المدرب الفرنسي إلى أنه يعرف لاعبي منتخب مالي وهم بالنسبة له كتاب مفتوح لأنه سبق أن دربهم لسنوات، موضحا أن الجانب الاحترافي سيكون له الأولوية على الجانب الشخصي وسيلعب للفوز باللقاء. وأكد آلان جيريس أن منتخب مالي حقق فوزا كبيرا على موريتانيا بأداء يرشحه للذهاب بعيداً في البطولة، وهو ما يزيد صعوبة

وأشار المدرب الفرنسي إلى أنه يعرف لاعبي منتخب مالي وهم بالنسبة له كتاب مفتوح لأنه سبق أن دربهم لسنوات، موضحا أن الجانب الاحترافي سيكون له الأولوية على الجانب الشخصي وسيلعب للفوز باللقاء.



وأكد آلان جيريس أن منتخب مالي حقق فوزا كبيرا على موريتانيا بأداء يرشحه للذهاب بعيداً في البطولة، وهو ما يزيد صعوبة مواجهته في اللقاء المرتقب.



ويتشارك المنتخب الأنجولي بقيادة مدربه الصربي سردجان فاسيليفيتش، وصافة المجموعة الخامسة مع تونس برصيد نقطة لكل منهم، خلف المتصدر منتخب مالي برصيد ثلاث نقاط، فيما يتذيل المنتخب الموريتاني ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

