أمير الكويت يوجه رسالة للسيسي بشأن حادث العريش

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

أمير الكويت صباح الأحمد

أرسل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء، اليوم الخميس، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا مصر بالحادث الإرهابي الذي استهدف ضباط شرطة في مدينة العريش شمال سيناء، وأعرب الصباح، خلال البرقية، عن صادق مواساته، بضحايا هذا العمل الإرهابي الشنيع، الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، وزعزعة الأمن والاستقرار في مصر الشقيقة، قائلا: "تستنكر الكويت وتدين بشدة الهجوم الإرهابي، كما أننا نساند ونؤيد كل ما تتخذه مصر من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأكد الصباح موقف بلاده الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس عبد الفتاح