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أمير الكويت يوجه رسالة للسيسي بشأن حادث العريش

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
أمير الكويت صباح الأحمد
أمير الكويت صباح الأحمد
أرسل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء، اليوم الخميس، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا مصر بالحادث الإرهابي الذي استهدف ضباط شرطة في مدينة العريش شمال سيناء، وأعرب الصباح، خلال البرقية، عن صادق مواساته، بضحايا هذا العمل الإرهابي الشنيع، الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، وزعزعة الأمن والاستقرار في مصر الشقيقة، قائلا: "تستنكر الكويت وتدين بشدة الهجوم الإرهابي، كما أننا نساند ونؤيد كل ما تتخذه مصر من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأكد الصباح موقف بلاده الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس عبد الفتاح
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85.4 % نسبة النجاح في الفيزياء.. و78.2% للتاريخ

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الخميس، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء، وعددها 13 ألفا و638 ورقة، أسفرت عن نجاح 11 ألفا و646 طالبا بنسبة نجاح 85.4%.
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91.5 % نسبة نجاح الأحياء.. و85% للفيزياء والإستاتيكا

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادتي الأحياء والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء، البالغ عددها 10 آلاف و570 ورقة، أسفرت عن نجاح 9 آلاف و675 طالبا، بنسبة 91.5%.
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الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 3 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض الحرارة 3 درجات، ويسود، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية، وتنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
طارق-شوقى

تفاصيل إجراء امتحانات أولى ثانوي الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات عقد امتحانات المحاولة الثانية، لنهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018 - 2019، والتي تنطلق بداية من 14 حتى 27 يوليو المقبل. ووجهت الوزارة، في خطاب مرسل من قطاع التعليم العام إلى المديريات التعليمية بالمحافظات، بعقد امتحان المحاولة الثانية للصف الأول الثانوي ورقيا، في ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019، وضرورة إنهاء إجراءات طباعة الاختبار الورقي المعد لامتحانات يوليو 2019 في أسرع وقت.
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نقابة-الصحفيين

نقابة الصحفيين تدين الهجوم الإرهابي في العريش

?أدان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الهجمات الإرهابية التي وقعت مساء أمس في منطقة العريش، واعتبرتها محاولة أخرى يائسة من بقايا المجموعات الإرهابية في بعض مناطق شمال شرق سيناء لإثبات وجودها، بعد الضربات القوية المتتالية التي تلقتها من أجهزة إنفاذ القانون بما أطاح بهياكلها الرئيسية ومعظم قدراتها البشرية، ودفع بها إلى قرب نهايتها المحتومة.. ونعت النقابة، في بيان رسمي اليوم، شهداء الوطن والشرطة الأبرار الذين فاضت أرواحهم في هذه الهجمات وهم يمارسون واجبهم المقدس في الدفاع عن أمن وطنهم وأبناءه في مواجهة قوى الإرهاب الأسود.
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الإمارات تدين هجوم العريش: ضد الدين والإنسانية

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة الخارجية، بيانا لها، اليوم الأربعاء، تعلن فيه إدانتها للهجوم الإرهابي، الذي استهدف نقاطا أمنية في مدينة العريش بشمال سيناء، قائلة: "نستنكر بشدة هذه الأعمال الإجرامية، ونؤكد رفضنا الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، كما نؤكد الدعم القوي لمصر وتضامننا مع الحكومة والشعب المصري في مواجهة العنف والتطرف، وندعو المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار العالم واجتثاثها من جذورها".
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«الأعلى للإعلام» يصدر بيانا جديدا عن حادث العريش

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن لجان المجلس رصدت إطلاق بعض وسائل الإعلام لفظ المسلحين على الإرهابيين القتلة، وبخاصة في حادث العريش الأخير. وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان له اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بعدم إطلاق لفظ مسلحين على هؤلاء القتلة واستخدام لفظ الإرهابيين عند وصفهم في أى موضع. واجتمعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 9 يونيو، لمناقشة المخالفات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لحادث العريش الإرهابي.
السيسى

السيسي من رومانيا: لا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن زيارته إلى رومانيا تؤكد عمق وقوة علاقات الصداقة التاريخية، وأن فرص التعاون بين البلدين واعدة وتوجد آفاق ممتدة لدفع العلاقات الثنائية، والتي انعكست الاقتصاد والسياحة في 2018، موضحا خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، أن حجم التبادل التجاري قارب المليار دولار، وتضاعفت رحلات الطيران العارض لشرم الشيخ والغردقة، لافتا إلى أنه تم التأكيد خلال جلسة مباحثات مشتركة، على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية، مع دفع العلاقات السياسية، والاستمرار في التنسيق والتشاور إزاء مجمل التطورات الإقليمية والدولية.
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