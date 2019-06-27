5 ساعات رعبا.. «التحرير» في موقع حريق سوق الخضار

اندلع حريق هائل صباح اليوم الخميس في سوق الخضار بمنطقة العتبة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماده في عملية إطفاء استغرقت نحو 5 ساعات

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

حريق سوق الخضار في العتبة

خراب ودمار في كل الأرجاء، رائحة الدخان تطبق على الأجواء، برك المياه تغرق الشوارع مختلطة بأخشاب متفحمة تفترش الأرض، مرارة الخسارة ومشاقها تسيطر على الحضور بعد 5 ساعات من الرعب الممزوج بالحزن. تصف هذه الكلمات الأوضاع بسوق الخضار في منطقة العتبة، التي التهمت ألسنة النيران محتوياتها صباح اليوم الخميس، حتى إن الأجهزة المعنية لا تقوى على حصر الخسائر ولو بشكل مبدئي؛ بسبب صعوبة الموقف ومخاوف تجدد ألسنة النيران في الحريق الهائل الذي استيقظ عليه الأهالي وكأنه "كابوس".

"التحرير" انتقلت إلى محل الحريق لرصد ما يجري على أرض الواقع والوقوف على الملابسات الكاملة ومتابعة جهود رجال الحماية المدنية بالقاهرة جنبا إلى جنب مع قوات الشرطة. في الخامسة صباح اليوم بدت الأمور طبيعية في منطقة سوق الخضار الممتدة من شارع الأزهر إلى محمد علي من الجهة الأخرى، طقس حار في انتظار الباعة