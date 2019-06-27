تونس: ارتفاع الحرارة يضعنا أمام مشاكل في كان 2019

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

افتتاح كأس الأمم

كشف الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس أن مواجهة منتخب مالي، المقرر إقامتها، غدا الجمعة، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، مصيرية لنسور قرطاج، وأضاف آلان جيريس في المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "الانتقادات جزء من عملي، ولا يشغلني الحديث عنها، هناك مباراة مهمة ومصيرية غدا أمام منتخب مالي، وعلينا أن نبتعد عما يشغلنا من انتقادات، والتركيز على الفوز ولا شيء غيره لإسعاد الجماهير".

وواصل المدرب الفرنسي: "من غير الطبيعي أن أتحدث في تغييرات فريقي، ومن حقي أن أحتفظ بها كاملة دون الحديث فيها، وعلينا أن نتجاوز ما حدث في المباراة الأولى، ونذكر أن اللاعبين على عاتقهم عبور هذه المرحلة والعودة لمستوى الفريق الحقيقي". وأشار جيريس إلى أن هناك العديد من المنتخبات على المستوى القاري تمتلك

وواصل المدرب الفرنسي: "من غير الطبيعي أن أتحدث في تغييرات فريقي، ومن حقي أن أحتفظ بها كاملة دون الحديث فيها، وعلينا أن نتجاوز ما حدث في المباراة الأولى، ونذكر أن اللاعبين على عاتقهم عبور هذه المرحلة والعودة لمستوى الفريق الحقيقي".



وأشار جيريس إلى أن هناك العديد من المنتخبات على المستوى القاري تمتلك مقومات المنافسة والقدرات الفردية والجماعية، ولكن المنتخب التونسي يملك حالة مميزة وصراحة كبيرة بين اللاعبين في الاعتراف بالخطأ والروح القتالية.



وعن ارتفاع درجة الحرارة، قال المدرب الفرنسي: "سنلعب نهارا في أجواء حارة وهو ما يضعنا أمام مشاكل بدنية ولكن المنافس أيضا سيلعب في نفس الظروف".



ويتشارك المنتخب الأنجولي، وصافة المجموعة مع تونس برصيد نقطة لكل منهما، خلف المتصدر مالي برصيد 3 نقاط، فيما تتذيل موريتانيا المجموعة بدون رصيد من النقاط.

