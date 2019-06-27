غلق طريق قصر الرئاسة في تونس بعد تفجيرين انتحاريين

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

الأمن التونسي

أغلق الأمن الرئاسي التونسي، الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي بالعاصمة تونس، بعد وقوع انفجارين انتحاريين، اليوم الخميس، في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، أحدهما قرب السفارة الفرنسية والآخر قرب مقر الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب، فيما نشرت قوات الأمن طوقا أمنيا في شارع بورقيبة، أعلنت وزراة الداخلية، في بيان رسمي، إصابة 3 مدنيين ورجلي أمن جراء التفجير الانتحاري، أشارت مصادر، لوسائل الإعلان المحلية إلى أن التفجير الأول قرب السفارة الفرنسية نفذته إمرأة.

نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، أن التفجير استهدف دورية للأمن التونسي في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة. وكانت محطة الإرسال التلفزيوني، بجبل عرباطة في ولاية قفصة، جنوبي تونس، قد تعرضت فجر اليوم الخميس، إلى إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة دون تسجيل أية أضرار بشرية أو مادية، بحسب وكالة "الأناضول". جاء