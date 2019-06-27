رياضة

خافيير أجيري يصدم عمرو وردة من جديد

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
وردة
وردة
كشف مصدر داخل المنتخب الوطني، أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، رفض مشاركة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، في التدريبات الصباحية اليوم، ، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الفريق خاض المران الصباحي بدون وردة خاصة، وأنه لم يتم التراجع عن قرار استبعاده من المنتخب، وأنه غير محسوم بعد، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد اللاعب من جميع المنتخبات المصرية، بسبب سوء سلوكه وانتشار وقائع غير أخلاقية له.
وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلي، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفني». وأضاف ودة: «أى حد زعلان منى ميتضايقش منى، وأى حد ضايقته قبل كدا ميتضايقش منى، أنا آسف، وأوعدكم إن شاء الله الفترة
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تونس-وانجولا

مدرب مالي يتغنى بآلان جريس قبل موقعة تونس

يعوّل محمد مجاسوبا، المدير الفني لمنتخب مالي، على نقاط قوة فريقه في مواجهة تونس، غدًا الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات، بكأس أمم إفريقيا 2019، وذلك بعد أن حققت مالي أكبر انتصار في البطولة حتى الآن، بعدما انتصرت على موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف. وقال مدرب مالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تونس: "مباراة غدا مهمة جدا للفريقين، فهي مباراة مع بلد شقيق نتبادل الاحترام معهم ومع مدربهم الجيد آلان جريس الذي حقق نجاحا كبيرا مع مالي في السابق".
عمرو-وردة

مصدر بالمنتخب: قرار العفو عن وردة غير محسوم

أكد مصدر داخل المنتخب الوطني أنه لم يتم التراجع عن استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من المنتخب الوطني، وأن الأمر غير محسوم بعد، وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الفريق خاض المران الصباحي بدون وردة، خاصة بعدما رفض المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، إشراك اللاعب في المران، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد اللاعب من جميع المنتخبات المصرية، بسبب سوء سلوكه وانتشار وقائع غير أخلاقية له.
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مدرب أنجولا: مواجهة موريتانيا لن تكون سهلة

أكد الصربي سردجان فاسيليفيتش، المدير الفني لمنتخب أنجولا، أن مواجهة فريقه مع موريتانيا غدًا ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا، لن تكون سهلة، وقال فاسيليفيتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم، إن فريقه يريد تقديم أداء جيد مثل الذي قدمه الفريق أمام تونس في الجولة الأولى، لكنه يريد الفوز وليس التعادل هذه المرة، وأضاف: "المباراة ستكون متكافئة بين الطرفين، أنا أحترم الفريق الموريتاني ومدربه، لقد قدموا أداءًا رائعًا في مشوار تصفيات البطولة".
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أحمد شوبير يكشف سيناريوهات العفو عن عمرو وردة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، سيناريوهات عودة عمرو وردة، إلى صفوف المنتخب الوطني، مرة أخرى، بعد استبعاده صباح أمس الأربعاء لأسباب انضباطية، وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية، الخميس، أنه من المنتظر أن يحسم مسئولو الجبلاية والجهاز الفني للفراعنة، مصير استمرار وردة مع المنتخب من عدمه، اليوم، وقال شوبير إن هناك عدة سيناريوهات لإنهاء أزمة، لاعب أتروميتوس اليوناني، مع الفراعنة، أولها الإبقاء على تواجد وردة في المعسكر دون تدريب أو مشاركة في المباريات.
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اتجاه في الجبلاية لإعادة عمرو وردة لصفوف المنتخب

علمت «التحرير»، من مصادر داخل المنتخب الوطني، أن هناك نية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، لإعادة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من جديد إلى صفوف منتخب مصر، والتراجع عن قرار استبعاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، بعد فيديو اعتذار اللاعب، الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، وأبدى مسئولو اتحاد الكرة والجهاز الفني لمنتخب مصر مرونة في عودة اللاعب مرة أخرى مع تعهده بعدم ارتكاب مثل هذه الأخطاء من جديد.
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الفتاة المكسيكية بعد استبعاد وردة: لا أفهم سبب انتقادي

علقت الفتاة المكسيكية جيوفانا فال، التي نشرت الفيديو الفاضح الذي تسبب في استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من معسكر المنتخب الوطني، نهائيا، حيث أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة في بيان له اليوم الأربعاء، جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
شريف-اكرامى

شريف إكرامي عن واقعة عمرو وردة: «كلنا خطاؤون»

تحدث شريف إكرامي، حارسى مرمى النادي الأهلي، عن استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من معسكر المنتخب الوطني، نهائيا، لأسباب أخلاقية، وخروجه من قائمة الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وقال إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «لا شك أن خطأ عمرو وردة كبير وأنه نال عقابا قاسيا، لكن رجاءً تذكروا فقط أن كلنا بشر وكلنا خطاؤون، منا من يستره الله ومنا من يُبتلى بعدم الستر، فكونوا رحماء بأخطاء الآخرين يرحمكم الله».
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