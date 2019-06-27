سقوط 5 جرحى جراء انفجارين في العاصمة التونسية

تحرير:التحرير ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

الشرطة التونسية - أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، وقوع انفجارين في شارع الحبيب بورقيبة، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين ورجلي أمن، بحسب "العربية". وكانت العاصمة التونسية، قد شهدت تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة بشارع شارل ديجول، بحسب وسائل إعلام تونسية. وأفادت فضائية العربية، بوقوع انفجار انتحاري ثان في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، بعد دقائق من إعلان وسائل إعلام تونسية، عن انفجار انتحاري في نفس الشارع المزدحم والذي يضم عدد كبير من المؤسسات، حيث نقلت عن مصادر أن الحادث وقع على بعد 100 متر من مقر السفارة الفرنسية.

وتشير المعلومات الأولية إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم رجال شرطة، إذ نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، أن التفجير استهدف دورية للأمن التونسي في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة.وكانت محطة الإرسال التلفزيوني، بجبل عرباطة في ولاية قفصة، جنوبي تونس، قد تعرضت فجر اليوم الخميس، إلى إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة