مدرب أنجولا: مواجهة موريتانيا لن تكون سهلة

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

سردجان فاسيليفيتش - مدرب أنجولا

أكد الصربي سردجان فاسيليفيتش، المدير الفني لمنتخب أنجولا، أن مواجهة فريقه مع موريتانيا غدًا ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا، لن تكون سهلة، وقال فاسيليفيتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم، إن فريقه يريد تقديم أداء جيد مثل الذي قدمه الفريق أمام تونس في الجولة الأولى، لكنه يريد الفوز وليس التعادل هذه المرة، وأضاف: "المباراة ستكون متكافئة بين الطرفين، أنا أحترم الفريق الموريتاني ومدربه، لقد قدموا أداءًا رائعًا في مشوار تصفيات البطولة".

وأكد فاسيليفيتش أن الفريق ينتظر عودة بعض اللاعبين الذين غابوا في المباراة الأولى، من أجل اكتمال صفوف المنتخب الأنجولي، وعبر المدرب الصربي عن سعادته بتقدم تصنيف أنجولا في الفيفا، مشيدًا برغبة اللاعبين في تحسين مركز منتخب بلادهم. واختتم فاسيليفيتش تصريحاته بأن الاتحاد الأنجولي طلب منه في البداية التأهل

وأكد فاسيليفيتش أن الفريق ينتظر عودة بعض اللاعبين الذين غابوا في المباراة الأولى، من أجل اكتمال صفوف المنتخب الأنجولي، وعبر المدرب الصربي عن سعادته بتقدم تصنيف أنجولا في الفيفا، مشيدًا برغبة اللاعبين في تحسين مركز منتخب بلادهم.



واختتم فاسيليفيتش تصريحاته بأن الاتحاد الأنجولي طلب منه في البداية التأهل إلى نهائيات البطولة الإفريقية، أما الهدف الثاني فكان التحضير لتصفيات كأس العالم من خلال المشاركة في تلك البطولة.



ويتشارك المنتخب الأنجولي وصافة المجموعة الخامسة مع تونس برصيد نقطة لكل منهم، خلف المتصدر منتخب مالي برصيد ثلاث نقاط، فيما يتذيل المنتخب الموريتاني ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

