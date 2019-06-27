رياضة

مدرب أنجولا: مواجهة موريتانيا لن تكون سهلة

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
سردجان فاسيليفيتش - مدرب أنجولا
سردجان فاسيليفيتش - مدرب أنجولا
أكد الصربي سردجان فاسيليفيتش، المدير الفني لمنتخب أنجولا، أن مواجهة فريقه مع موريتانيا غدًا ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا، لن تكون سهلة، وقال فاسيليفيتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم، إن فريقه يريد تقديم أداء جيد مثل الذي قدمه الفريق أمام تونس في الجولة الأولى، لكنه يريد الفوز وليس التعادل هذه المرة، وأضاف: "المباراة ستكون متكافئة بين الطرفين، أنا أحترم الفريق الموريتاني ومدربه، لقد قدموا أداءًا رائعًا في مشوار تصفيات البطولة".
وأكد فاسيليفيتش أن الفريق ينتظر عودة بعض اللاعبين الذين غابوا في المباراة الأولى، من أجل اكتمال صفوف المنتخب الأنجولي، وعبر المدرب الصربي عن سعادته بتقدم تصنيف أنجولا في الفيفا، مشيدًا برغبة اللاعبين في تحسين مركز منتخب بلادهم. واختتم فاسيليفيتش تصريحاته بأن الاتحاد الأنجولي طلب منه في البداية التأهل
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مدرب مالي يتغنى بآلان جريس قبل موقعة تونس

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افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي أرقاما من اللقاء.
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