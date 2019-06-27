إيقاف مدير مدرسة حول فناءها لـ«سرادق عزاء» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بإيقاف مدير مدرسة «حوض نجيح» الثانوية، التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة ههيا، عن العمل، مع إحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف؛ على خلفية قيامه بفتح فناء المدرسة لإقامة سرادق عزاء وافتراش الأهالي للفناء بالكراسي وعمل «بوفيه» للمُعزيِن، منوهًا بأنه فور التواصل معه تليفونيًا للاستفسار عن الأمر وأسبابه، أفاد الأخير بأن الأمر «عادي».

كان رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، تقدم بمذكرة مفادها قيام مدير مدرسة «حوض نجيح» الثانوية التابعة لإدارة «ههيا» التعليمية، بفتح فناء المدرسة للأهالي لإقامة سرادق عزاء وافتراش الفناء بالكراسي وعمل «بوفيه» خدمة للمعزين. وكيل أول وزارة