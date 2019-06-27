إيقاف مدير مدرسة حول فناءها لـ«سرادق عزاء» بالشرقية
تحرير:إسلام عبد الخالق
٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بإيقاف مدير مدرسة «حوض نجيح» الثانوية، التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة ههيا، عن العمل، مع إحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف؛ على خلفية قيامه بفتح فناء المدرسة لإقامة سرادق عزاء وافتراش الأهالي للفناء بالكراسي وعمل «بوفيه» للمُعزيِن، منوهًا بأنه فور التواصل معه تليفونيًا للاستفسار عن الأمر وأسبابه، أفاد الأخير بأن الأمر «عادي».
كان رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، تقدم بمذكرة مفادها قيام مدير مدرسة «حوض نجيح» الثانوية التابعة لإدارة «ههيا» التعليمية، بفتح فناء المدرسة للأهالي لإقامة سرادق عزاء وافتراش الفناء بالكراسي وعمل «بوفيه» خدمة للمعزين.
وكيل أول وزارة
كان رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، تقدم بمذكرة مفادها قيام مدير مدرسة «حوض نجيح» الثانوية التابعة لإدارة «ههيا» التعليمية، بفتح فناء المدرسة للأهالي لإقامة سرادق عزاء وافتراش الفناء بالكراسي وعمل «بوفيه» خدمة للمعزين.
وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أفاد بأنه تم الاتصال بمدير المدرسة والاستفسار منه عن الواقعة، لكنَّ الأخير قال إن الأمر عادي، وهو ما استلزم التقدم بالمذكرة حرصًا على المال العام ولعدم تكرار ذلك مستقبلًا بجميع مدارس المحافظة، مطالبًا بإيقاف المذكور عن العمل وإحالة الواقعة للتحقيق، وهو ما وافق عليه محافظ الشرقية وأصدر قراره بشأنه.