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إيقاف مدير مدرسة حول فناءها لـ«سرادق عزاء» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بإيقاف مدير مدرسة «حوض نجيح» الثانوية، التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة ههيا، عن العمل، مع إحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف؛ على خلفية قيامه بفتح فناء المدرسة لإقامة سرادق عزاء وافتراش الأهالي للفناء بالكراسي وعمل «بوفيه» للمُعزيِن، منوهًا بأنه فور التواصل معه تليفونيًا للاستفسار عن الأمر وأسبابه، أفاد الأخير بأن الأمر «عادي».
كان رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، تقدم بمذكرة مفادها قيام مدير مدرسة «حوض نجيح» الثانوية التابعة لإدارة «ههيا» التعليمية، بفتح فناء المدرسة للأهالي لإقامة سرادق عزاء وافتراش الفناء بالكراسي وعمل «بوفيه» خدمة للمعزين. وكيل أول وزارة
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مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

«قانون التأمينات والمعاشات».. 6 قرارات للوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدة قوانين ومشروعات قوانين، ومن أهمها: مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وذلك بما يضمن استيداء مستحقات الدولة، وجاء من بين التعديلات النص، على أن يكون توقيع الحجز الإداري فور تمام إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيهًا بالأداء وإنذارًا بالحجز، وذلك في حضور أحد مأموري الضبط القضائي.
الرئيس-عبدالفتاح-السيسى (2)

غدا.. نشاط مكثف للسيسي في قمة مجموعة العشرين

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الجمعة، في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية على مدى يومين. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في تصريحات، اليوم الخميس، للوفد الصحفي المصري، إن السيسي سيشارك قبل انطلاق القمة في قمة صينية إفريقية مصغرة يشارك فيها أيضا الرئيس الصيني ورؤساء جنوب إفريقيا والسنغال والأمين العام للأمم المتحدة، كما يشارك في جلسة عمل حول الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمارات.
جثة (4)

فئران تأكل الجثث.. حقيقة ما يحدث في مشرحة بني مزار

حالة من الغضب تسيطر على أهالي مركز بني مزار شمال محافظة المنيا؛ بسبب عدم استكمال بناء المستشفى العام بعد إزالتها قبل ثلاثة أعوام من الآن، مؤكدين أنه فور هدم مبنى المستشفى لإعادة بناءه وتطويرها، تم تخصيص مستشفى الشيخ فضل لتكون بديلا عنها، وعلى الرغم من مرور ما يقرب نحو 3 سنوات على الهدم؛ إلّا أن المبنى الجديد لم يرى النور حتى الآن، وتحولت إلى حفر مملوءة بالمياه، كما صدر قرار من النيابة العامة بغلق مشرحة المستشفى التي لم يشملها قرار الإزالة، بسبب حالة الإهمال التي كانت عليها وتعرض جثث الموتى للخطر بسبب الفئران.
تفجير-تونس-

مصر تدين التفجيرين الانتحاريين في تونس

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن إدانتها بأشد العبارات التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا عددا من الأهداف الأمنية بالعاصمة التونسية، اليوم الخميس، ما أسفر عن وقوع قتيل وعدد من الجرحى بين قوات الأمن التونسية والمواطنين. وقدم البيان خالص التعازي لذوي الضحية، وعبّر عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء لمصابي الحادثين الغاشمين، مجددا تأكيد مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.
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رش-مياة-فى-الشارع

تغريم مركز صيانة 10 آلاف جنيه لـ«رش المياه» بالشرقية

قرر ممدوح غراب محافظ الشرقية، توقيع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه على صاحب مركز لصيانة السيارات بمدينة الزقازيق؛ وذلك لقيامه باستخدام مياه الشرب في رش الشارع، ما يعد إهدارًا للمياه ومخالفة للقانون. جاء ذلك خلال جولة المحافظ، اليوم السبت، والتي تفقد خلالها عددا من شوارع مدينة الزقازيق للاطمئنان على مستوى النظافة ومدى انتظام حركة المرور لتحقيق السيولة المطلوبة أمام حركة السيارات والمواطنين، حيث لاحظ «غراب» قيام صاحب مركز الصيانة برش المياه أمام المركز في إهدار واضح للمياه.
إهمال-وتزوييغ-أسباب-الإطاحة-بمدير-مستشفى -أبو-حماد (4)

إهمال وتزويغ.. أسباب الإطاحة بمدير مستشفى أبو حماد

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بإقالة مدير مستشفى "أبو حماد المركزي"، بدعوى الإهمال والتقصير في العمل، فضلا عن تدني مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، علاوة على عدم التزام الأطباء وطاقم التمريض بمواعيد العمل الرسمية، وذلك فور انتهاء جولة مفاجئة شنها المحافظ للتأكد من كفاءة العمل بالمستشفى والاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية ومدى توافر الأدوية، ووجود الأطقم الطبية المعالجة. وأوضح المحافظ أن زيارته جاءت بعد تلقيه شكوى من أحد المواطنين تفيد وجود أزمة في إدارة المستشفى.
ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

ضربة شمس.. وفاة مصري بسبب الحرارة المرتفعة بالكويت

تعرض مصري لضربة شمس قوية، توفى على إثرها، جراء ارتفاع درجة حرارة الطقس في الكويت، والتي تجاوزت الـ 50 درجة مئوية خلال اليومين الماضيين. وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، قد تلقت بلاغا بوجود جثة في ساحة ترابية بمنطقة المسيلة، فتوجه على الفور رجال الأمن، وخبراء الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ؛ حيث تم العثور على جثة لشخص يرتدي الزي العربي، ويرجح أنه متوف قبل مدة. وكشف خبراء الأدلة الجنائية هوية صاحب الجثة؛ حيث تبين أنه مصري الجنسية، فيما أمرت النيابة العامة الكويتية بإحالة الجثة إلى الطب الشرعي.
امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (2)

سعادة وإغماء..امتحان الإنجليزي «يحيّر» طلاب الثانوية

استكمل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ أدى الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بعدما انتهوا من أداء امتحانات «اللغة العربية – التربية الدينية – الاقتصاد – الإحصاء». وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى، حيث إن ذلك يؤدي إلى تعرض الطالب الذي يثبت قيامه بذلك إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني.
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