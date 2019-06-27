واتساب يختبر ميزة مشاركة الحالة مع تطبيقات أخرى

انتقد العديد من مؤسسي مواقع التواصل الاجتماعي المشكلات الأمنية في واتساب، والتي تؤدي لنشر البيانات الشخصية للمستخدمين في الآونة الأخيرة، لكن التطبيق يحاول إصدار تحديثات
من الأشياء التي تميز تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن جميع تطبيقات الدردشة الأخرى هو مستوى الاهتمام الذي توليه الشركة بأمان المستخدم، فيقول معظم مستخدمي "واتساب"، إنه على الرغم من حقيقة أن تطبيق الدردشة يوفر مجموعة كبيرة من المميزات، فإن ما يعجبهم هو حقيقة أنه يمكنهم الإحساس بالأمان في ما يتعلق بمحادثاتهم أو ملفات الوسائط التي يشاركونها مع أقرانهم.
تضيف النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق التراسل الفوري "واتساب" ميزة جديدة، ألا وهي مشاركة حالتك الخاصة بك مع تطبيقات أخرى.
ولكن لا يعني هذا ربط المعرف الخاص بحسابك على فيسبوك، كما أنه ليس له أي علاقة بتبادل المعلومات بين المنصتين، ما يعني أنه يمكنك أيضًا مشاركة حالة واتساب الخاصة بك مع تطبيقات أخرى؛ مثل إنستجرام وجي ميل وصور جوجل وما إلى ذلك، وعندما تقوم بمشاركة البيانات فى خدمة أخرى مملوكة لفيسبوك مثل إنستجرام، أكدت الشركة
ولكن لا يعني هذا ربط المعرف الخاص بحسابك على فيسبوك، كما أنه ليس له أي علاقة بتبادل المعلومات بين المنصتين، ما يعني أنه يمكنك أيضًا مشاركة حالة واتساب الخاصة بك مع تطبيقات أخرى؛ مثل إنستجرام وجي ميل وصور جوجل وما إلى ذلك، وعندما تقوم بمشاركة البيانات فى خدمة أخرى مملوكة لفيسبوك مثل إنستجرام، أكدت الشركة أن المنشورين سيكونان منفصلين في أنظمة كل منهما، ولن يتم ربطهما.
سيبدأ مستخدمو الإصدار التجريبي من واتساب في رؤية خيار المشاركة الجديد تحت الحالة، والذي سيمكنهم من نشرها مباشرة فى قصة فيسبوك أو إرسالها إلى تطبيق آخر؛ مثل إنستجرام أو صور جوجل.
لن تعمل ميزة مشاركة الحالة الجديدة في واتساب على أي من مشاركة البيانات التي تسببت في حدوث مشكلات سابقة على فيسبوك في الماضي.
جدير بالذكر أن حالة واتساب هي ميزة تعمل بنفس طريقة قصص إنستجرام التي تتيح للمستخدم نشر الصور والنصوص ومقاطع الفيديو على الملف الشخصي وتختفي بعد 24 ساعة.
تضم هذه الميزة الفرعية لتطبيق واتساب الآن أكثر من 500 مليون مستخدم نشط يوميا، وسيكون عام 2020 هو المكان الأول الذي ستشاهد فيه إعلانات في تطبيق التراسل الفوري واتساب.
وغير ذلك، عمل تطبيق التراسل الفوري "واتساب" في الفترة الأخيرة على ميزة جديدة لضمان عدم قيام المستخدمين بإرسال صورة إلى جهة الاتصال الخطأ دون قصد.
وفي التحديث التجريبي الجديد لتطبيق واتساب، بحسب موقع "indian express" الهندى، فعند قيام المستخدم بإرسال صورة لشخص ما، سيظهر اسم جهة الاتصال وصورته بشكل واضح، لضمان التأكد من صحة الصورة ومعاينتها قبل الإرسال، وتجنب المواقف المحرجة.
يعمل تطبيق المراسلة المملوك لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على طرح الميزة في أحدث إصدار من تطبيق Android Beta.
كما أصدر واتساب، في الفترة الأخيرة، تحديثا جديدا سيمنع المستخدمين من حفظ الصور الشخصية لأصدقائهم، دون علمهم، كما هو متاح الآن حتى اليوم، إذ إنك إذا أردت سرقة الصورة الشخصية من صديق ما، فكل ما عليك فعله هو النقر فوقها واختيار نسخ الملف وحفظها على هاتفك، لكن واتساب أزال هذه الميزة في تحديثه الجديد، وفقا لموقع "وابيتا إنفو" التقني، ما يعني أنك لن تكون قادرًا على سرقة أي صورة بسرعة.
وانتقد العديد من مؤسسي مواقع التواصل الاجتماعي المشكلات الأمنية في واتساب، والتي تؤدي إلى نشر البيانات الشخصية للمستخدمين، في الآونة الأخيرة، خاصة بعد حوادث عدة بشأن قضايا التسلل الإلكتروني.
وعلى الرغم من ذلك، يحاول واتساب إصدار العديد من التحديثات.
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