واتساب يختبر ميزة مشاركة الحالة مع تطبيقات أخرى

انتقد العديد من مؤسسي مواقع التواصل الاجتماعي المشكلات الأمنية في واتساب، والتي تؤدي لنشر البيانات الشخصية للمستخدمين في الآونة الأخيرة، لكن التطبيق يحاول إصدار تحديثات

تحرير:مي فؤاد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

واتساب

من الأشياء التي تميز تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن جميع تطبيقات الدردشة الأخرى هو مستوى الاهتمام الذي توليه الشركة بأمان المستخدم، فيقول معظم مستخدمي "واتساب"، إنه على الرغم من حقيقة أن تطبيق الدردشة يوفر مجموعة كبيرة من المميزات، فإن ما يعجبهم هو حقيقة أنه يمكنهم الإحساس بالأمان في ما يتعلق بمحادثاتهم أو ملفات الوسائط التي يشاركونها مع أقرانهم. تضيف النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق التراسل الفوري "واتساب" ميزة جديدة، ألا وهي مشاركة حالتك الخاصة بك مع تطبيقات أخرى.

ولكن لا يعني هذا ربط المعرف الخاص بحسابك على فيسبوك، كما أنه ليس له أي علاقة بتبادل المعلومات بين المنصتين، ما يعني أنه يمكنك أيضًا مشاركة حالة واتساب الخاصة بك مع تطبيقات أخرى؛ مثل إنستجرام وجي ميل وصور جوجل وما إلى ذلك، وعندما تقوم بمشاركة البيانات فى خدمة أخرى مملوكة لفيسبوك مثل إنستجرام، أكدت الشركة