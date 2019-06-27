85.4 % نسبة النجاح في الفيزياء.. و78.2% للتاريخ

تحرير:أمينة محمود ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

الثانوية العامة

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الخميس، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء، وعددها 13 ألفا و638 ورقة، أسفرت عن نجاح 11 ألفا و646 طالبا بنسبة نجاح 85.4%.

وأضاف عبد الحكم أن 626 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية، كما حصل 4 آلاف و62 طالبا (34.88% من العينة) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 2608 طلاب (22.39%) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1802 طالب (15.47%) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.اقرأ أيضا| 91.5 % نسبة نجاح الأحياء.. و85% للفيزياء