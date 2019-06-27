نفذهما رجل وامرأة.. التفاصيل الأولى لتفجيري تونس

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

تفجير تونس

أعلنت وسائل إعلام تونسية، أن المعلومات الأولية عن التفجيرين الانتحاريين بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، اليوم الخميس، تشير إلى أن ورائهما رجل وامرأة، موضحة أن التفجير الأول الذي وقع قرب السفارة الفرنسية في شارع شارل ديجول واستهدف دورية أمنية نفذته امرأة، في حين فجر رجل على دراجة هوائية نفسه بحزام ناسف عند اقترابه من رجال الأمن قرب مقر الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب، وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أن الانفجاريين أسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 3 مدنيين و5 من رجال الأمن.

أغلق الأمن الرئاسي التونسي، الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي بالعاصمة تونس، بعد وقوع انفجارين انتحاريين، اليوم الخميس، ونشرت قوات الأمن طوقا أمنيا في شارع بورقيبة. وكانت محطة الإرسال التلفزيوني، بجبل عرباطة في ولاية قفصة، جنوبي تونس، قد تعرضت فجر اليوم الخميس، إلى إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة دون تسجيل