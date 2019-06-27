«المحافظين» يطالب بتشريع لحماية العاملات من التحرش
تحرير:أمين طه
٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م
صورة تعبيرية
طالب شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، الحكومة بسرعة سن تشريعات جديدة تخرج إلى حيز التنفيذ في القريب العاجل، تحمي العاملات من العنف والتحرش في أماكن العمل، مشيرًا إلى أم هذا سيُسهم في تحسين صورة الدولة المصرية أمام منظمة العمل الدولية.
وأشاد خليفة، بمصادقة منظمة العمل الدولية، خلال اجتماعها الأخير، بأغلبية الحاضرين على رفض العنف والتحرش في مكان العمل بموافقة 439 أمام 7 أصوات معارضة للاتفاقية، وامتناع 30 آخرين، فيما تم التصويت على التوصية المصاحبة بأغلبية 397 صوتًا، مقابل 12 ضد وامتناع 44 عضواً عن التصويت.
وقال رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين: إن إقرار الاتفاقية يضيف معيار جديد لحماية العمال والموظفين، بغض النظر عن وضعهم التعاقدي، ويشمل المتدربين والمتعلمين والعمال المسرحين والمتطوعين والأشخاص الذين يبحثون عن وظيفة.
وأقرت الاتفاقية بأن العنف والتحرش في عالم العمل قد يشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان، ويعرضان
وقال رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين: إن إقرار الاتفاقية يضيف معيار جديد لحماية العمال والموظفين، بغض النظر عن وضعهم التعاقدي، ويشمل المتدربين والمتعلمين والعمال المسرحين والمتطوعين والأشخاص الذين يبحثون عن وظيفة.
وأقرت الاتفاقية بأن العنف والتحرش في عالم العمل قد يشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان، ويعرضان تكافؤ الفرص للخطر، وهما أمران غير مقبولان ويتعارضان مع العمل اللائق، كما أن العنف والتحرش سلوكيات وممارسات تسبب أضرارًا بدنية ونفسية وجنسية واقتصادية.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من تصديق دولتان أعضاء عليها وتقدم هذه التوصية، التي ليست ملزمة قانونا، إرشادات حول كيفية تطبيق الاتفاقية، وهي أول اتفاقية جديدة اعتمدها مؤتمر العمل الدولي منذ عام 2011، عندما تم اعتماد اتفاقية العمال المنزليين عام 2011 رقم 189.