«المحافظين» يطالب بتشريع لحماية العاملات من التحرش

تحرير:أمين طه ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

صورة تعبيرية

طالب شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، الحكومة بسرعة سن تشريعات جديدة تخرج إلى حيز التنفيذ في القريب العاجل، تحمي العاملات من العنف والتحرش في أماكن العمل، مشيرًا إلى أم هذا سيُسهم في تحسين صورة الدولة المصرية أمام منظمة العمل الدولية. وأشاد خليفة، بمصادقة منظمة العمل الدولية، خلال اجتماعها الأخير، بأغلبية الحاضرين على رفض العنف والتحرش في مكان العمل بموافقة 439 أمام 7 أصوات معارضة للاتفاقية، وامتناع 30 آخرين، فيما تم التصويت على التوصية المصاحبة بأغلبية 397 صوتًا، مقابل 12 ضد وامتناع 44 عضواً عن التصويت.

وقال رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين: إن إقرار الاتفاقية يضيف معيار جديد لحماية العمال والموظفين، بغض النظر عن وضعهم التعاقدي، ويشمل المتدربين والمتعلمين والعمال المسرحين والمتطوعين والأشخاص الذين يبحثون عن وظيفة. وأقرت الاتفاقية بأن العنف والتحرش في عالم العمل قد يشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان، ويعرضان