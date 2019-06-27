القبض على 34 مشتبها بهم في حملة بالمنطقة الأثرية

تحرير:محمد الشاملي ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

المنطقة الأثرية بالأهرامات

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 34 حالة اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين بالمكان، لمنع عمليات السرقات والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمها. وتمكنت الحملة فى نطاق

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 34 حالة اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين بالمكان، لمنع عمليات السرقات والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمها.



وتمكنت الحملة فى نطاق المنطقة الأثرية من ضبط 400 واقعة تعد على مرافق عامة، تنوعت بين إشغالات طرق، وسرقة تيار كهربائي، وإزالة "غُرزة شاي" ورفع عربات يد وhسطوانات غاز وثلاجات واستاندات عرض بالطريق، فضلا عن تنفيذ 5 أحكام قضائية وضبط 3 بائعين متجولين.



تحررت المحاضر حيال كل واقعة وأحالها اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.







