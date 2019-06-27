جريمة

القبض على 34 مشتبها بهم في حملة بالمنطقة الأثرية

تحرير:محمد الشاملي ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
المنطقة الأثرية بالأهرامات
المنطقة الأثرية بالأهرامات
أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 34 حالة اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين بالمكان، لمنع عمليات السرقات والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمها. وتمكنت الحملة فى نطاق
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حريق-العتبه (3)

5 ساعات رعبا.. «التحرير» في موقع حريق سوق الخضار

خراب ودمار في كل الأرجاء، رائحة الدخان تطبق على الأجواء، برك المياه تغرق الشوارع مختلطة بأخشاب متفحمة تفترش الأرض، مرارة الخسارة ومشاقها تسيطر على الحضور بعد 5 ساعات من الرعب الممزوج بالحزن. تصف هذه الكلمات الأوضاع بسوق الخضار في منطقة العتبة، التي التهمت ألسنة النيران محتوياتها صباح اليوم الخميس، حتى إن الأجهزة المعنية لا تقوى على حصر الخسائر ولو بشكل مبدئي؛ بسبب صعوبة الموقف ومخاوف تجدد ألسنة النيران في الحريق الهائل الذي استيقظ عليه الأهالي وكأنه "كابوس".
العفو-عن-سجناء (1)

بعفو رئاسي.. تنفيذ الإفراج عن 413 سجينا

باشرت اللجنة العليا للعفو بمصلحة السجون، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لعدد من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 413 نزيلًا إفراجًا شرطيًّا، استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 269/ 2019 الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، فيما عقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 170 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
محكمة

«مش عايز أبقى مرشد».. المؤبد لسائق قتل أمين شرطة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار جمال جمعة غضب رئيس المحكمة، وعضوية كلًا من المستشار أمير عادل رمزي، والمستشار هشام شريف الشريف، وأمانة سر سعيد عبد العظيم، بالسجن المؤبد للمتهم "م. م. ال" سائق لقتله المجني عليه "م. ن. ر". تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 28426 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، والمقيدة كلي برقم 2907 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بمقتل أمين شرطة مصاب بعدة طعنات.
جثة (1)

العثور على جثة شخص مجهول مذبوحًا في كفر الدوار

عثر أهالي بندر كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، على جثة شاب مجهول الهوية مذبوحا وملقى في الطريق بجوار مكتبة الطفل بدائرة القسم، ويكثف ضباط المباحث الجنائية في البحيرة، جهودهم لكشف غموض الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام. وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث والطب الشرعي لمعاينة الجثة، حيث تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث، يفيد بعثور أهالي منطقة الميزانة بكفر الدوار على جثة شخص مجهول الهوية.
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حملة-امنية

القبض على 46 مشتبها به في حملة بالمنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

فحص 64 مشتبها به ضبطوا في المنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ضبط 80 قضية تموينية ورفع 109 حالات إشغال بالجيزة

شنت قوات الأمن بالجيزة حملات أمنية لإعادة الانضباط للأسواق، وضبط المواد الغذائية الفاسدة، والمخالفات التي من شأنها التأثير سلبًا فى حياة المواطنين، وذلك من خلال حملات شملت الأسواق والمحلات التجارية، والمخابز، والمصانع الغذائية التي تعمل بدون ترخيص. وأسفرت الحملة التي أشرف عليها العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، عن تحرير 80 قضية غش تجاري، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى إغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن.
حملة-أمنية-في-العبور (3)

القبض على 16 مشتبها بهم في المنطقة الأثرية

وجهت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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