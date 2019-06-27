سيولة 10 مليار.. مكاسب البورصة بعد إنهاء أزمة جلوبال

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة أمس الأربعاء، على أرباح قدرها 8.4 مليار جنيه، مع إنهاء الصراع الضريبي بين شركة "جلوبال تليكوم" ووزارة المالية المصرية
انتهت أمس أزمة شركة "جلوبال تليكوم" مع الحكومة المصرية، بعد إبرام اتفاق تسوية مع مصلحة الضرائب، لتسوية كل الديون الضريبية المستحقة على شركة جلوبال وشركاتها المصرية التابعة بواقع 136 مليون دولار، وتوقع خبراء سوق المال أن يسهم حل أزمة "جلوبال تليكوم" في انتعاش السوق، وإدخال سيولة كبيرة تصل إلى 10 مليارات جنيه، مما سينعكس إيجابا على أحجام التداول، وشهدت مؤشرات البورصة المصرية رد فعل إيجابيا بعد إعلان الصفقة أمس لترتفع قيمة التداولات لنحو 1.059 مليار جنيه بعدما ارتفع مؤشرها الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.27%.
كانت مصلحة الضرائب قد حجزت في يناير من العام الماضي على 990 مليون جنيه من أرصدة جلوبال تليكوم كمطالبات ضريبية متنازع عليها في القوائم المالية المستقلة لعام 2016.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها أرسلته للبورصة أمس الأربعاء عن موافقتها على نشر شركة فيون لإعلان عرض الشراء الإجباري
كانت مصلحة الضرائب قد حجزت في يناير من العام الماضي على 990 مليون جنيه من أرصدة جلوبال تليكوم كمطالبات ضريبية متنازع عليها في القوائم المالية المستقلة لعام 2016.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها أرسلته للبورصة أمس الأربعاء عن موافقتها على نشر شركة فيون لإعلان عرض الشراء الإجباري المعدل لنسبة 42.3% المتبقية من أسهم رأسمال شركة جلوبال تليكوم، وذلك بسعر نقدي يبلغ 5.08 جنيه للسهم، مقابل السعر السابق الذي بلغ 5.30 جنيه للسهم.
وقالت فيون في أبريل من العام الماضي إنها سحبت عرض الشراء الإجباري المقدم للاستحواذ على باقي الأسهم التي لا تمتلكها في شركة جلوبال تليكوم، وذلك لعدم حصولها على الموافقة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على العرض.
إلا أن الشركة الهولندية عادت لتعلن في فبراير الماضي أنها تعتزم شراء الحصة المتبقية بالشركة من خلال التقدم بعرض شراء إجباري إلى هيئة الرقابة المالية لشراء ما يقرب من ملياري سهم في جلوبال تليكوم.
ودعت الشركة مساهميها لحضور اجتماعات الجمعيتين العامتين غير العاديتين في 27 أغسطس المقبل للنظر في الموافقة على شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية وللنظر أيضا في عرض شراء الأصول.
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تفاصيل التسوية الضريبية
فيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة باتفاقية التسوية الضريبية، فتشمل الالتزامات الضريبية للشركة وشركاتها المصرية التابعة عن السنوات الضريبية من سنة 2000 وحتى 2018.
وقامت جلوبال تليكوم بسداد دفعة التسوية بمبلغ 53.7 مليون دولار إلى مصلحة الضرائب، ليتم إعفاؤها عن السنوات الضريبية من سنة 2006 وحتى 2007 ومن سنة 2010 وحتى 2018.
وستقوم الشركة بسداد ثاني دفعة للتسوية بمبلغ 82.3 مليون دولار والتي ستستحق في موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل، وذلك بالنسبة للسنوات من 2000 وحتى 2005 ومن 2008 حتى 2009.
مؤشر إيجابي للسوق ولمناخ الاستثمار
قال عمرو الألفي، مدير إدارة الأبحاث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إن تنفيذ صفقة شراء جلوبال تليكوم سيترتب عليها توليد سيولة نقدية بنحو 10 مليارات جنيه، تستفيد السوق بجزء منها، فضلا عن تمكين المستثمرين من الاستفادة من أموالهم التى كانت مُحتجزة بأسهم الشركة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن انتهاء أزمة الضرائب مع «جلوبال تليكوم» يمنح مؤشرا إيجابيا للسوق ولمناخ الاستثمار بشكل عام.
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سيولة نقدية بـ10 مليارات جنيه
واتفق معه وائل عنبة خبير أسواق المال، مؤكدا أن موافقة الرقابة المالية على تنفيذ استحواذ صفقة فيون على أسهم جلوبال تليكوم سيكون له تأثير إيجابي على السوق، لأنه سيسهم في دخول نحو 10 مليارات جنيه سيولة للبورصة.
ويرى بنك استثمار النعيم أن حل أزمة "جلوبال تليكوم" ينعكس بشكل إيجابي على البورصة، حيث تسهم فى الكشف عن سيولة نقدية بقيمة 10 مليارات جنيه للمتعاملين بها، كما يصب حل الأزمة في صالح مستثمري الأقلية بالشركة.
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