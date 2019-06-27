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سيولة 10 مليار.. مكاسب البورصة بعد إنهاء أزمة جلوبال

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة أمس الأربعاء، على أرباح قدرها 8.4 مليار جنيه، مع إنهاء الصراع الضريبي بين شركة "جلوبال تليكوم" ووزارة المالية المصرية
تحرير:أمل نبيل ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
البورصة
البورصة
انتهت أمس أزمة شركة "جلوبال تليكوم" مع الحكومة المصرية، بعد إبرام اتفاق تسوية مع مصلحة الضرائب، لتسوية كل الديون الضريبية المستحقة على شركة جلوبال وشركاتها المصرية التابعة بواقع 136 مليون دولار، وتوقع خبراء سوق المال أن يسهم حل أزمة "جلوبال تليكوم" في انتعاش السوق، وإدخال سيولة كبيرة تصل إلى 10 مليارات جنيه، مما سينعكس إيجابا على أحجام التداول، وشهدت مؤشرات البورصة المصرية رد فعل إيجابيا بعد إعلان الصفقة أمس لترتفع قيمة التداولات لنحو 1.059 مليار جنيه بعدما ارتفع مؤشرها الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.27%.
كانت مصلحة الضرائب قد حجزت في يناير من العام الماضي على 990 مليون جنيه من أرصدة جلوبال تليكوم كمطالبات ضريبية متنازع عليها في القوائم المالية المستقلة لعام 2016.  وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها أرسلته للبورصة أمس الأربعاء عن موافقتها على نشر شركة فيون لإعلان عرض الشراء الإجباري
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اموال-نقود (3)

بعد زيادة المخصصات.. هكذا تغير حجم الإنفاق بالموازنة

تبدأ الحكومة أول يوليو المقبل تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي الجديد 2019-2020، التى يصل حجم مصروفاتها نحو 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي، مثل الأجور، ودعم السلع التموينية، ومخصصات الصحة والتعليم. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم إصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.
الذهب (2)

الذهب يواصل تراجعه.. وعيار 21 يسجل 650 جنيها

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، لينخفض سعر الجرام بحوالي 2 جنيه، وذلك نتيجة تراجع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1406 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب تتراجع عالميا مع ارتفاع الدولار الأمريكي

انخفضت أسعار الذهب اليوم، الخميس، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع، بينما يترقب المستثمرون تطورات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر في اليابان. وبحلول الساعة 06:54 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1402.09 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما فقد أكثر من 1% في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1406.30 دولار للأوقية. وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ 21 يونيو، مع انحسار المخاوف قبيل قمة مجموعة العشرين في اليابان.
صندوق-النقد-الدولي

ماذا تستفيد مصر من توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد؟

تعتزم الحكومة توقيع اتفاق جديد غير مالي مع صندوق النقد الدولي، عقب انتهاء البرنامج الحالي، الذى بموجبه حصلت مصر على 10 مليارات دولار، من خلال 5 شرائح، ومن المنتظر حصولها على الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة 2 مليار دولار الفترة المقبلة، عقب انتهاء البرنامج يوليو المقبل. وفى نوفمبر 2016، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، فى إطار تنفيذ إجراءات مثل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود، وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية.
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جلوبال-تليكوم

إنهاء أزمة جلوبال تيليكوم والضرائب بـ136 مليون دولار

أعلنت وزارة المالية عن توقيع اتفاق مع شركة جلوبال تيليكوم لتسوية النزاع الضريبي بين الشركة وشركاتها المصرية التابعة ومصلحة الضرائب المصرية بحيث تسدد جلوبال تيليكوم مستحقاتها الضريبية للخزانة العامة، والتي تبلغ 136 مليون دولار، حتى 31 ديسمبر 2018. وبحسب بيان لوزارة المالية فإن الاتفاق مع جلوبال تيليكوم تضمّن سداد المبلغ على دفعتين، الأولى بقيمة 53.7 مليون دولار أمريكي تُدفع مع توقيع الاتفاق، والثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار أمريكي. وانتهت مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية، من صياغة ومراجعة اتفاق التسوية.
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

عمران: إعفاء الشركات القابضة من شروط هيكل الملكية

تقديرا" للدور الفعال الذى تقوم به الشركات القابضة في تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموالها بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي، وتيسيرا" على تلك الشركات لتمكينها من تحقيق أهدافها، أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم (74) لسنة 2019 باستثناء الشركات القابضة التى تباشر نشاط تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها (الشركات القابضة) وفقا لمتطلبات قانون سوق رأس المال الواردة والقرارات الصادرة نفاذا له، من التقيد بشروط هيكل الملكية الواجب توافرها في الشركات عند التأسيس والترخيص من الهيئة .
بورصة

مبيعات العرب تكبد البورصة 5.8 مليار جنيه

استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة يوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.8 مليار جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 13867.47 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 599.9 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا. وانخفضت أحجام التداول لتصل إلى 481.13 مليون جنيه، بالتداول على 77.7 ألف سهم عبر تنفيذ 13.4 ألف عملية منفذة.
البورصة

هل تنعش آلية «الاقتراض بغرض البيع» تداولات البورصة؟

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأربعاء، على منح شركة أرقام لتداول الأوراق المالية الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والمعروفة ب "الشورت سيلنج ". ويهدف القرار إلى رفع قيم وأحجام التداولات بالسوق المصرية والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية، ومن المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذا تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريبا، واستندت البورصة إلى سبعة معايير لاختيار الأوراق المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
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