سيولة 10 مليار.. مكاسب البورصة بعد إنهاء أزمة جلوبال

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة أمس الأربعاء، على أرباح قدرها 8.4 مليار جنيه، مع إنهاء الصراع الضريبي بين شركة "جلوبال تليكوم" ووزارة المالية المصرية

تحرير:أمل نبيل ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

البورصة

انتهت أمس أزمة شركة "جلوبال تليكوم" مع الحكومة المصرية، بعد إبرام اتفاق تسوية مع مصلحة الضرائب، لتسوية كل الديون الضريبية المستحقة على شركة جلوبال وشركاتها المصرية التابعة بواقع 136 مليون دولار، وتوقع خبراء سوق المال أن يسهم حل أزمة "جلوبال تليكوم" في انتعاش السوق، وإدخال سيولة كبيرة تصل إلى 10 مليارات جنيه، مما سينعكس إيجابا على أحجام التداول، وشهدت مؤشرات البورصة المصرية رد فعل إيجابيا بعد إعلان الصفقة أمس لترتفع قيمة التداولات لنحو 1.059 مليار جنيه بعدما ارتفع مؤشرها الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.27%.

كانت مصلحة الضرائب قد حجزت في يناير من العام الماضي على 990 مليون جنيه من أرصدة جلوبال تليكوم كمطالبات ضريبية متنازع عليها في القوائم المالية المستقلة لعام 2016. وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها أرسلته للبورصة أمس الأربعاء عن موافقتها على نشر شركة فيون لإعلان عرض الشراء الإجباري