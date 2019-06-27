مدرب مالي يتغنى بآلان جريس قبل موقعة تونس

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

تونس - أنجولا

يعوّل محمد مجاسوبا، المدير الفني لمنتخب مالي، على نقاط قوة فريقه في مواجهة تونس، غدًا الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات، بكأس أمم إفريقيا 2019، وذلك بعد أن حققت مالي أكبر انتصار في البطولة حتى الآن، بعدما انتصرت على موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف. وقال مدرب مالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تونس: "مباراة غدا مهمة جدا للفريقين، فهي مباراة مع بلد شقيق نتبادل الاحترام معهم ومع مدربهم الجيد آلان جريس الذي حقق نجاحا كبيرا مع مالي في السابق".

وأضاف مدرب مالي: "فريقنا شاب وقدم بداية رائعة وعلينا أن نحافظ على ذلك في ما هو آتٍ. مالي دولة كبيرة في كرة القدم، كنا وصيف البطل في السبعينيات ولعبنا في المربع الذهبي أكثر من مرة، واستعددنا بشكل جيد لهذه البطولة من البداية ونسعى للذهاب بعيدا في المنافسات". وتابع محمد مجاسوبا: "المباراة الأولى دائما

وأضاف مدرب مالي: "فريقنا شاب وقدم بداية رائعة وعلينا أن نحافظ على ذلك في ما هو آتٍ. مالي دولة كبيرة في كرة القدم، كنا وصيف البطل في السبعينيات ولعبنا في المربع الذهبي أكثر من مرة، واستعددنا بشكل جيد لهذه البطولة من البداية ونسعى للذهاب بعيدا في المنافسات".



وتابع محمد مجاسوبا: "المباراة الأولى دائما في أي منافسة تخلق نوعا من الراحة للاعبين وتصدر قلقا لدى المنافس في حالة الفوز الكبير. الهدف الآن هو الترشح للأدوار الإقصائية وترديد السمعة الطيبة لبلادنا في كرة القدم".



وأتم مدرب مالي: "أما الهدف الثاني فهو التعامل الجيد مع مباراة تونس التي نعدّها الأهم خلال هذه المرحلة، وبالتأكيد سنعمل على إصلاح ما حدث من أخطاء".

