جريمة

مباحث التموين تضبط 70 قضية متنوعة في الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
دقيق مدعم
دقيق مدعم
واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، حيث أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 70 قضية تموينية تنوعت ما بين 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 13 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 17 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
وقاد العميد مصطفى البكري، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف القطاعات وفق سياسة وزارة الداخلية، وتضمنت الحملة المرور على مخابز عدة ثبت وجود مخالفات عدة فيها أبرزها تحرير 7 مخالفات خبز ناقص الوزن، و6 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات. وعمد مدير مباحث
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القبض على 34 مشتبها بهم في حملة بالمنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
حريق-العتبه (3)

5 ساعات رعبا.. «التحرير» في موقع حريق سوق الخضار

خراب ودمار في كل الأرجاء، رائحة الدخان تطبق على الأجواء، برك المياه تغرق الشوارع مختلطة بأخشاب متفحمة تفترش الأرض، مرارة الخسارة ومشاقها تسيطر على الحضور بعد 5 ساعات من الرعب الممزوج بالحزن. تصف هذه الكلمات الأوضاع بسوق الخضار في منطقة العتبة، التي التهمت ألسنة النيران محتوياتها صباح اليوم الخميس، حتى إن الأجهزة المعنية لا تقوى على حصر الخسائر ولو بشكل مبدئي؛ بسبب صعوبة الموقف ومخاوف تجدد ألسنة النيران في الحريق الهائل الذي استيقظ عليه الأهالي وكأنه "كابوس".
العفو-عن-سجناء (1)

بعفو رئاسي.. تنفيذ الإفراج عن 413 سجينا

باشرت اللجنة العليا للعفو بمصلحة السجون، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لعدد من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 413 نزيلًا إفراجًا شرطيًّا، استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 269/ 2019 الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، فيما عقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 170 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
محكمة

«مش عايز أبقى مرشد».. المؤبد لسائق قتل أمين شرطة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار جمال جمعة غضب رئيس المحكمة، وعضوية كلًا من المستشار أمير عادل رمزي، والمستشار هشام شريف الشريف، وأمانة سر سعيد عبد العظيم، بالسجن المؤبد للمتهم "م. م. ال" سائق لقتله المجني عليه "م. ن. ر". تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 28426 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، والمقيدة كلي برقم 2907 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بمقتل أمين شرطة مصاب بعدة طعنات.
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حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

القبض على 34 مشتبها بهم في حملة بالمنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
بيع-لحوم

مباحث التموين تحبط طرح لحوم مذبوحة خارج مجازر الدولة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 87 قضية تموينية تنوعت ما بين 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 19 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 11 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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مباحث التموين في رحلة ضبط الأسعار والتصدي لغش التجار

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 85 قضية تموينية تنوعت ما بين 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 16 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 18 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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المتاجرة بقوت الغلابة توقع صاحب مخبز في قبضة الشرطة

لم يكتف صاحب مخبز بلدي بتجارته المشروعة التي تدر دخلا ليس بالقليل، إذ لم يرضَ بما قُسم له من رزق، وراح يبحث عن طريقة سهلة يجني من ورائها المال غير عابئ بشرعيتها من عدمها، وأصبح كل همه زيادة دخله الشهري، فوسوس له الشيطان بأن السبيل هو المتاجرة بأموال الدعم المخصصة لمحدودي الدخل، ووقع اختياره على تهريب كميات من الدقيق البلدي المدعم من قبَل الدولة لإنتاج الخبز، وبيعه بأسعار أزيد من الأسعار الرسمية لتجار السوق السوداء محققًا أرباحا طائلة غير مشروعة.
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