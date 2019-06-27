مباحث التموين تضبط 70 قضية متنوعة في الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

دقيق مدعم

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، حيث أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 70 قضية تموينية تنوعت ما بين 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 13 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 17 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.

وقاد العميد مصطفى البكري، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف القطاعات وفق سياسة وزارة الداخلية، وتضمنت الحملة المرور على مخابز عدة ثبت وجود مخالفات عدة فيها أبرزها تحرير 7 مخالفات خبز ناقص الوزن، و6 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات. وعمد مدير مباحث



وقاد العميد مصطفى البكري، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف القطاعات وفق سياسة وزارة الداخلية، وتضمنت الحملة المرور على مخابز عدة ثبت وجود مخالفات عدة فيها أبرزها تحرير 7 مخالفات خبز ناقص الوزن، و6 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات.



وعمد مدير مباحث التموين إلى توجيه معاونيه بتكثيف الحملات التفتيشية المكبرة على الأسواق وضبط الأسعار، والتصدي لغش التجار وأصحاب المصانع ومخازن المواد الغذائية غير المرخصة، وأمكن إحباط تهريب 4 أطنان دقيق ببلدي مدعم بالسوق السوداء و60 كجم لحوم بقري فاسدة، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.



