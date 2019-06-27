إرهاب

تونس: قتيل و9 مصابين في تفجيرين انتحاريين بالعاصمة

تحرير:التحرير ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
انفجار تونس
انفجار تونس
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، إصابة 9 أشخاص في تفجيرين انتحاريين وقعا في شارع الحبيب بورقيبة، فيما أكدت مصادر، مقتل رجل أمن في انفجار شارع شارل ديجول. وكانت العاصمة التونسية، قد شهدت تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة بشارع شارل ديجول، بحسب وسائل إعلام تونسية. وأفادت فضائية العربية، بوقوع انفجار انتحاري ثان في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، بعد دقائق من إعلان وسائل إعلام تونسية، عن انفجار انتحاري في نفس الشارع المزدحم والذي يضم عدد كبير من المؤسسات، حيث نقلت عن مصادر أن الحادث وقع على بعد 100 متر من مقر السفارة الفرنسية.
وتشير المعلومات الأولية إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم رجال شرطة، إذ نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، أن التفجير استهدف دورية للأمن التونسي في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة.وكانت محطة الإرسال التلفزيوني، بجبل عرباطة في ولاية قفصة، جنوبي تونس، قد تعرضت فجر اليوم الخميس، إلى إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة
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ارتباك وذعر.. اللحظات الأولى بعد تفجيري تونس (فيديو)

طوقت قوات الأمن التونسية، شارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة تونس، بعد وقوع انفجارين انتحاريين بهما، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخريين بينهم 3 مدنيين، وسادت حالة من الارتباك في الشارع المزدحم والذي يضم عددا كبيرا من المؤسسات، وأغلق الأمن الرئاسي، الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي بالعاصمة، وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المعلوت الأولية تشير إلى أن التفجيرين ورائهما رجل وامرأة، موضحة أن التفجير الأول الذي وقع قرب السفارة الفرنسية في شارع شارل ديجول واستهدف دورية أمنية نفذته امرأة.
تفجير-تونس-

نفذهما رجل وامرأة.. التفاصيل الأولى لتفجيري تونس

أعلنت وسائل إعلام تونسية، أن المعلومات الأولية عن التفجيرين الانتحاريين بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، اليوم الخميس، تشير إلى أن ورائهما رجل وامرأة، موضحة أن التفجير الأول الذي وقع قرب السفارة الفرنسية في شارع شارل ديجول واستهدف دورية أمنية نفذته امرأة، في حين فجر رجل على دراجة هوائية نفسه بحزام ناسف عند اقترابه من رجال الأمن قرب مقر الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب، وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أن الانفجاريين أسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 3 مدنيين و5 من رجال الأمن.
هجوم-انتحارى-فى-تونس (2)

سقوط 5 جرحى جراء انفجارين في العاصمة التونسية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، وقوع انفجارين في شارع الحبيب بورقيبة، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين ورجلي أمن، بحسب "العربية". وكانت العاصمة التونسية، قد شهدت تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة بشارع شارل ديجول، بحسب وسائل إعلام تونسية. وأفادت فضائية العربية، بوقوع انفجار انتحاري ثان في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، بعد دقائق من إعلان وسائل إعلام تونسية، عن انفجار انتحاري في نفس الشارع المزدحم والذي يضم عدد كبير من المؤسسات، حيث نقلت عن مصادر أن الحادث وقع على بعد 100 متر من مقر السفارة الفرنسية.
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أسباب لجوء أمريكا للحرب السيبرانية ضد إيران

لم تعد الحروب بين البلدان تعتمد على الحروب العسكرية، بل أضحت أيضا حربا إلكترونية أو سيبرانية، خاصة بعد تزايد أعداد الأجهزة المتصلة بالإنترنت إلى 3.6 مليار، ما جعل الحروب في الفضاء الإلكتروني أكثر ضراوة، كما هي الآن بين أمريكا وإيران، بعدما تناقلت وسائل إعلام أمريكية عن توجيه أمركيا ضربة سيبرانية ضد إيران استهدفت شبكات تجسس إيرانية، وأنظمة حاسوبية تستخدم لإطلاق الصواريخ. بينما صرح مسؤولون أمريكيون عن تزايد البرامج الخبيثة التي تستهدف أمريكا وموجهة من إيران.
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تفجير-تونس-

نفذهما رجل وامرأة.. التفاصيل الأولى لتفجيري تونس

أعلنت وسائل إعلام تونسية، أن المعلومات الأولية عن التفجيرين الانتحاريين بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، اليوم الخميس، تشير إلى أن ورائهما رجل وامرأة، موضحة أن التفجير الأول الذي وقع قرب السفارة الفرنسية في شارع شارل ديجول واستهدف دورية أمنية نفذته امرأة، في حين فجر رجل على دراجة هوائية نفسه بحزام ناسف عند اقترابه من رجال الأمن قرب مقر الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب، وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أن الانفجاريين أسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 3 مدنيين و5 من رجال الأمن.
هجوم-انتحارى-فى-تونس (2)

سقوط 5 جرحى جراء انفجارين في العاصمة التونسية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، وقوع انفجارين في شارع الحبيب بورقيبة، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين ورجلي أمن، بحسب "العربية". وكانت العاصمة التونسية، قد شهدت تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة بشارع شارل ديجول، بحسب وسائل إعلام تونسية. وأفادت فضائية العربية، بوقوع انفجار انتحاري ثان في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، بعد دقائق من إعلان وسائل إعلام تونسية، عن انفجار انتحاري في نفس الشارع المزدحم والذي يضم عدد كبير من المؤسسات، حيث نقلت عن مصادر أن الحادث وقع على بعد 100 متر من مقر السفارة الفرنسية.
هجوم-انتحارى-فى-تونس

انفجار انتحاري ثان في شارع بورقيبة بالعاصمة التونسية

أفادت فضائبة العربية، في خبر عاجل، بوقوع انفجار انتحاري ثان قرب مقر الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، بعد دقائق من إعلان وسائل إعلام تونسية، عن انفجار انتحاري في نفس الشارع المزدحم والذي يضم عدد كبير من المؤسسات، حيث نقلت عن مصادر أن الحادث وقع على بعد 100 متر من مقر السفارة الفرنسية، فيما تشير المعلومات الأولية إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم رجال شرطة، إذ نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، أن التفجير استهدف دورية للأمن التونسي في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة.
حسن-روحانى

كيف دعمت إيران الميليشيات الشيعية بالشرق الأوسط؟

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