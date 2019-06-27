«العلاقات الخارجية» تعلن ملاحظاتها على موازنة الهجرة

أكد تقرير صادر عن لجنة العلاقات الخارجية، والذي تضمن ملاحظاتها على موازنة وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، للسنة المالية 2019 - 2020، أن هناك زيادات في موازنة الوزارة لمواجهة مصروفات حتمية سواء لتنفيذ برامج الحفاظ على الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج، وميكنة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، ولتلبية أجور العاملين، وجاء في التقرير أن اللجنة لاحظت الخطة الطموح للوزارة في تفعيل عدد من البرامج.
وذكر التقرير أن سيتم بشكل خاص تفعيل البرامج المتصلة بعقد لقاءين كل عام للمصريين بالخارج والبرامج التوعوية ومتطلبات شغل وظائف بالديوان العام من توفير للمستلزمات المكتبية وخلافه، إلا أنها ترى أن المبلغ المخصص للخطة الاستثمارية كاف، إذ أنه يمثل نسبة 16% من تقديرات العام الماضي، وما نسبته 60% للمنصرف الفعلي
وذكر التقرير أن سيتم بشكل خاص تفعيل البرامج المتصلة بعقد لقاءين كل عام للمصريين بالخارج والبرامج التوعوية ومتطلبات شغل وظائف بالديوان العام من توفير للمستلزمات المكتبية وخلافه، إلا أنها ترى أن المبلغ المخصص للخطة الاستثمارية كاف، إذ أنه يمثل نسبة 16% من تقديرات العام الماضي، وما نسبته 60% للمنصرف الفعلي العام الماضي.
وبحسب التقرير بلغ إجمالي تقديرات المصروفات في مشروع موازنة وزارة الـدولة للهجرة وشئـون المصريين بالخارج للســنة الماليــة 2019 - 2020، ما قيمته 25 مليونا و290 ألف جنيه، مقابل الاعتمادات الحالية للعام المالي 2018 - 2019، والتى تبلغ 21 مليونا و21 ألف جنيه، بزيادة قدرها 4 ملايين و239 ألف جنيه، ونسبتها 20% من الاعتمادات الحالية.
وبلغ إجمالي تقديرات الإيرادات في مشروع موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئـون المصريين بالخـارج للسنة المالية 2019 - 2020، ما قيمته 55 ألف جنيه، في حين أنه لم يدرج أية إيرادات في اعتمادات مشروع موازنة العام المالي الجاري 2018 - 2019.
وتبلغ التقديرات في مشروع موازنة العام المالي 2019 - 2020، مبلغ 7 ملايين و643 ألف جنيه، مقابل 6 ملايين و221 ألف جنيه، كانت مدرجة للأجور وتعويضات العاملين فى اعتمادات العام المالي الجاري 2018 - 2019، بزيادة قدرها مليون و413 ألف جنيه، ونسبتها 7.22% من الاعتمادات الحالية.
وتبلغ التقديرات في مشروع موازنة العام المالي 2019 - 2020، مبلغ 2 مليون و473 ألف جنيه، مقابل مليون و800 ألف جنيه كان مخصصا لهذا الباب في الاعتمادات الحالية للعام المالي 2018 - 2019، بزيادة قدرها 673 ألف جنيه، ونسبتها 37%.
وتبلغ تقديرات الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) في مشروع موازنة العام المالي 2019 - 2020، مبلغ 670 ألف جنيه، مقابل 520 ألف جنيه، كان مخصصا لهذا الباب في الاعتمادات الحالية للعام المالي 2018 - 2019، بزيادة قدرها 150 ألف جنيه، ونسبتها 28.8%.
فيما تبلغ تقديرات الباب الخامس (المصروفات الأخرى) في مشروع موازنة العام المالي 2019 - 2020، مبلغ 13 ألف جنيه، مقابل 10 آلاف جنيه، كانت مخصصا لهذا الباب في الاعتمادات الحالية، بزيادة قدرها 3 آلاف جنيه، ونسبتها 30%.