«العلاقات الخارجية» تعلن ملاحظاتها على موازنة الهجرة

تحرير:أحمد جاد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

أكد تقرير صادر عن لجنة العلاقات الخارجية، والذي تضمن ملاحظاتها على موازنة وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، للسنة المالية 2019 - 2020، أن هناك زيادات في موازنة الوزارة لمواجهة مصروفات حتمية سواء لتنفيذ برامج الحفاظ على الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج، وميكنة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، ولتلبية أجور العاملين، وجاء في التقرير أن اللجنة لاحظت الخطة الطموح للوزارة في تفعيل عدد من البرامج.

وذكر التقرير أن سيتم بشكل خاص تفعيل البرامج المتصلة بعقد لقاءين كل عام للمصريين بالخارج والبرامج التوعوية ومتطلبات شغل وظائف بالديوان العام من توفير للمستلزمات المكتبية وخلافه، إلا أنها ترى أن المبلغ المخصص للخطة الاستثمارية كاف، إذ أنه يمثل نسبة 16% من تقديرات العام الماضي، وما نسبته 60% للمنصرف الفعلي