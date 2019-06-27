الحراك يشعل بيروت.. موازنة لبنان تغضب العسكريين

يشهد لبنان حراكا عسكريا ردا على بنود الموازنة التي عدّوها مجحفة بحقهم، مؤكدين أن هناك استهدافا متعمدا لهم في بنود الموازنة التي تعتمد على ترشيد الإنفاق وتختارهم هدفا

تحرير:وفاء بسيوني ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

احتجاجات العسكريين في شوارع لبنان

منذ سنوات يشهد الوضع الاقتصادي في لبنان تدهورا كبيرا، وفي ظل هذا الوضع المتردي قامت الحكومة اللبنانية بإجراءات تخفض من موازنة هذا العام، إذ تعهدت العام الماضي أمام مؤتمر دولي (سيدر) استضافته باريس لمساعدة لبنان، بإجراء إصلاحات وتخفيض النفقات مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات. وعلى وقع استمرار التحركات الشعبية الرافضة للمساس برواتب القطاع العام والعسكريين المتقاعدين وفرض الضرائب، أقرت الحكومة في مايو الماضي مشروع موازنة عام 2019، الذي تضمن إجراءات تخفض العجز إلى 7.6 في المئة، وأحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.

مشروع الموازنة حمل الكثير من التحفظات، خاصة من القطاع العسكري، بعد أن مس حقوق ورواتب العسكريين المتقاعدين، إذ جاءت الموازنة التقشفية في إطار سعي الحكومة لإعادة التوازن إلى مالية الدولة، إلا أن القطاع العسكري كان المتضرر الأول من تلك الموازنة. فقد خفضت بنسبة 3% معاشات تقاعد العسكريين المخصصة لدعم الرعاية