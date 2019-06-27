سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الحراك يشعل بيروت.. موازنة لبنان تغضب العسكريين

يشهد لبنان حراكا عسكريا ردا على بنود الموازنة التي عدّوها مجحفة بحقهم، مؤكدين أن هناك استهدافا متعمدا لهم في بنود الموازنة التي تعتمد على ترشيد الإنفاق وتختارهم هدفا
تحرير:وفاء بسيوني ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
احتجاجات العسكريين في شوارع لبنان
احتجاجات العسكريين في شوارع لبنان
منذ سنوات يشهد الوضع الاقتصادي في لبنان تدهورا كبيرا، وفي ظل هذا الوضع المتردي قامت الحكومة اللبنانية بإجراءات تخفض من موازنة هذا العام، إذ تعهدت العام الماضي أمام مؤتمر دولي (سيدر) استضافته باريس لمساعدة لبنان، بإجراء إصلاحات وتخفيض النفقات مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات. وعلى وقع استمرار التحركات الشعبية الرافضة للمساس برواتب القطاع العام والعسكريين المتقاعدين وفرض الضرائب، أقرت الحكومة في مايو الماضي مشروع موازنة عام 2019، الذي تضمن إجراءات تخفض العجز إلى 7.6 في المئة، وأحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
مشروع الموازنة حمل الكثير من التحفظات، خاصة من القطاع العسكري، بعد أن مس حقوق ورواتب العسكريين المتقاعدين، إذ جاءت الموازنة التقشفية في إطار سعي الحكومة لإعادة التوازن إلى مالية الدولة، إلا أن القطاع العسكري كان المتضرر الأول من تلك الموازنة. فقد خفضت بنسبة 3% معاشات تقاعد العسكريين المخصصة لدعم الرعاية
اقرأ المزيد
السبسي (1)

نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى أثر أزمة صحية حادة

أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، نقل الرئيس الباجي قايد السبسي، إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة، يأتي هذا بالتزامن مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخريين بينهم 3 مدنيين، وأغلق الأمن الرئاسي، الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي بالعاصمة، وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المعلوت الأولية تشير إلى أن التفجيرين ورائهما رجل وامرأة، موضحة أن التفجير الأول الذي وقع قرب السفارة الفرنسية في شارع شارل ديجول واستهدف دورية أمنية نفذته امرأة.
هجوم-انتحارى-فى-تونس (2)

غلق طريق قصر الرئاسة في تونس بعد تفجيرين انتحاريين

أغلق الأمن الرئاسي التونسي، الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي بالعاصمة تونس، بعد وقوع انفجارين انتحاريين، اليوم الخميس، في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، أحدهما قرب السفارة الفرنسية والآخر قرب مقر الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب، فيما نشرت قوات الأمن طوقا أمنيا في شارع بورقيبة، أعلنت وزراة الداخلية، في بيان رسمي، إصابة 3 مدنيين ورجلي أمن جراء التفجير الانتحاري، أشارت مصادر، لوسائل الإعلان المحلية إلى أن التفجير الأول قرب السفارة الفرنسية نفذته إمرأة.
هجوم-انتحارى-فى-تونس (1)

قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بالعاصمة التونسية

شهدت العاصمة التونسية، اليوم الخميس، تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة بشارع شارل ديجول، بحسب وسائل إعلام تونسية. وذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري استهدف سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة، الذي يضم عددا من المؤسسات، ويتميز باكتظاظه، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية، بسحب "سكاي نيوز" بالعربية. وكشفت المعلومات الأولية إصابة 4 أشخاص في التفجير الانتحاري. وشهدت العاصمة في أكتوبر 2018، إصابة 20 شخصا بجروح من بينهم 15 رجل أمن في تفجير انتحاري استهدف دورية أمنية في أحد شوارع العاصمة التونسية.
الخطوط-القطرية.jpg2 (3)

كيف تأثرت الخطوط القطرية بإسقاط الطائرة الأمريكية؟

منذ بداية الأزمة التي تشهدها قطر كانت الخطوط الجوية القطرية هي الخاسر الأكبر بعد مقاطعة دول الرباعي العربي "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" للدوحة، والذي أدى إلى اعتمادها على المجال الجوي الإيراني منذ عام 2017. وبدأت أزمة الخطوط القطرية منذ بدء المقاطعة الرباعية للدوحة، وبعد نحو 11 شهراً فقط من بدء الأزمة اعترف أكبر الباكر، الذي يدير الناقلة منذ 1997، بأنه قد لا يمكنها الاستمرار دون دعم حكومي. المقاطعة ألقت بظلالها على الخطوط القطرية، فمنذ منتصف2017 سجلت أسعار التذاكر على متن تلك الخطوط ارتفاعاً كبيراً بعد أن اضطرت لاستخدام طرق جوية مختلفة.
اقرأ المزيد من الأخبار
بلدية-في-لبنان

لا مكان للمسلمين.. عنصرية «الحدث» تشعل لبنان

"لا للتأجير للمسلمين" شعار رفعته إحدى البلديات في لبنان، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل هذا البلد الذي يضم أقلية مسيحية تشكّل نسبة 40% من السكان في لبنان. وتعود بداية القصة إلى المنشور الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن امتناع بلدية "الحدث" في قضاء بعبدا جنوب شرقي العاصمة اللبنانية بيروت، عن تأجير أحد المسلمين شقة في المنطقة، بسبب وجود قرار نافذ من البلدية بمنع تأجير أو بيع أي منازل للمسلمين؛ لـ"منع التغيير الديموجرافي في هذه المنطقة المسيحية".
نيلسون-مانديلا (4)

في مثل هذا اليوم.. حكم على مانديلا بالسجن مدى الحياة

في مثل هذا اليوم 11 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1964: حكم على نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة، بتهمة التخطيط لعمل مسلح والخيانة العظمى، وخلال سنوات سجنه أصبح النداء بتحرير مانديلا من السجن رمزا لرفض سياسة التمييز العنصرى. وفي عام 1971: الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة. وفي عام 2004: تشييع جثمان الرئيس الأمريكي الأربعين رونالد ريجان.
جبران-باسيل

«أكل البيضة وقشرتها».. وزير لبناني يثير غضب السعودية

في وقت سابق من عام 2017، دارت العديد من الشائعات حول تدهور العلاقات بين المملكة العربية السعودية ولبنان، على خلفية اتهام عدد من المراقبين الرياض، باحتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ومنعه من العودة إلى بلاده، وهو ما نفته الدولتان في وقت لاحق، مؤكدين على عمق العلاقات بينهما. الآن، أزمة جديدة شابت العلاقات بين الرياض وبيروت، بطلها هذه المرة، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الذي تسببت تصريحات له حول "العمالة السعودية" في لبنان، في ردود فعل غاضبة سواء من السعوديين أو اللبنانيين على حد سواء.
ايران-

الحرس الثوري أبرز متضرري العقوبات النفطية الجديدة

أخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كارت" جديدا في ملف عقوبات إيران النفطية، وذلك بعد أن استهدفت وزارة الخزانة قطاع صناعات البتروكيماويات خلال الساعات القليلة الماضية، وهو أحد أهم المجالات التي تعتمد عليها طهران اقتصاديا. العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية الإيرانية "PGPIC"، وكانت جزءًا من سلسلة الخطوات التي اتخذتها واشنطن للضغط على طهران من أجل التفاوض على اتفاق جديد لتقييد برامجها النووية والصاروخية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org