أبو ريدة يزف بشرى سارة للاعبي المنتخب عن أزمة وردة

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

عمرو وردة

علم «التحرير» تفاصيل الحوار الذي دار بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ولاعبي منتخب مصر حول أزمة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، بعد اجتماع دار بينهم صباح اليوم الخميس، داخل معسكر المنتخب، وقال اللاعبون لأبو ريدة بالحرف: «إشمعنى النائب بتاعك مايتعاقبش والعيل الغلبان هو اللي يتعاقب؟»، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم، أن أبو ريدة أبلغ اللاعبين باستمرار وردة، مؤكدًا أن اتحاد الكرة تسرع في قراره، خاصة أن واقعة الفتاة المكسيكية كانت منذ عام، ولم يحدث التجاوز خلال المعسكر.

كما علم «التحرير»، من مصادر داخل الجهاز الفني للمنتخب، أن وردة خضع للتحقيق فيما حدث، وأكد أن الفيديو مفبرك وغير صحيح. وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، قال فيه: «أنا باعتذر عاللى حصل منى، وباعتذر لأهلي، وباعتذر للاعبين، وباعتذر للجهاز

كما علم «التحرير»، من مصادر داخل الجهاز الفني للمنتخب، أن وردة خضع للتحقيق فيما حدث، وأكد أن الفيديو مفبرك وغير صحيح.



وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، قال فيه: «أنا باعتذر عاللى حصل منى، وباعتذر لأهلي، وباعتذر للاعبين، وباعتذر للجهاز الفني».



وأضاف وردة: «أى حد زعلان منى مايتضايقش منى، وأى حد ضايقته قبل كدا مايتضايقش منى، أنا آسف، وأوعدكم إن شاء الله الفترة الجاية كل حاجة هتبقى كويسة بإذن الله، وماعملش أى حاجة تانية تضايق أى حد منى إن شاء الله»، واختتم وردة: «أنا آسف تانى».



وقطع المنتخب المصري الخطوة الأولى على طريق استعادة العرش الإفريقي وتأهل بجدارة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بفوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية 2/ صفر أمس الأربعاء.



