رياضة

أبو ريدة يزف بشرى سارة للاعبي المنتخب عن أزمة وردة

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
عمرو وردة
عمرو وردة
علم «التحرير» تفاصيل الحوار الذي دار بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ولاعبي منتخب مصر حول أزمة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، بعد اجتماع دار بينهم صباح اليوم الخميس، داخل معسكر المنتخب، وقال اللاعبون لأبو ريدة بالحرف: «إشمعنى النائب بتاعك مايتعاقبش والعيل الغلبان هو اللي يتعاقب؟»، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم، أن أبو ريدة أبلغ اللاعبين باستمرار وردة، مؤكدًا أن اتحاد الكرة تسرع في قراره، خاصة أن واقعة الفتاة المكسيكية كانت منذ عام، ولم يحدث التجاوز خلال المعسكر.
كما علم «التحرير»، من مصادر داخل الجهاز الفني للمنتخب، أن وردة خضع للتحقيق فيما حدث، وأكد أن الفيديو مفبرك وغير صحيح. وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، قال فيه: «أنا باعتذر عاللى حصل منى، وباعتذر لأهلي، وباعتذر للاعبين، وباعتذر للجهاز
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كيف سخر أيمن يونس من نجوم الفراعنة؟

سخر المحلل الرياضي أيمن يونس، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، من لاعبي الفراعنة الحاليين، بعد الأداء الضعيف الذي ظهروا عليه في أول مباراتين من كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وكتب أيمن يونس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "يومكم سعيد، لاعبين كتير أداؤهم في الإعلانات أحسن من الملعب، شدوا حيلكم، شوية تركيز، عايزينكم أبطال"، علمًا بأن عددا من نجوم الفراعنة شاركوا في إعلانات تجارية بالتزامن مع البطولة.
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الأهلي يستبعد مواجهة ولفرهامبتون وبورثموث لهذا السبب

قرر الجهاز الفني بالنادي الأهلي، بقيادة مارتين لاسارتي، استبعاد فريقي وولفر هامبتون وبورثموث الإنجليزيين، من مواجهات وديات معسكر إسبانيا، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل االقلعة الحمراء، اليوم الخميس، أن الأهلي أبلغ شركة «نون ستوب» المنظمة للمعسكر أنه يفضل مواجهة فرق متوسطة المستوى مثل نيوبورت وسويندون المرشحين أيضًا لملاقاة بطل مصر، في المقابل قرر الأهلي تعديل موعد السفر ليصبح يوم 5 يوليو بدلًا من 4 يوليو، وأنه سيتم حسم كل الأمور وإعلان كافة التفاصيل عقب اجتماع قائم حاليًا للاستقرار على كل شيء.
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برشلونة يؤكد رغبة نيمار فى العودة للفريق الكتالونى

كشف لجوردى كاردونير نائب رئيس نادى برشلونة الإسبانى، فى تصريحات له عن رغبة البرازيلى نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان عن العودة للنادى الكتالونى مرة أخرى، حيث علق على أنباء إمكانية عودة النجم البرازيلي لـ"البلوجرانا" قائلا: "النادي لم يتحرك نحو التعاقد مع نيمار، مجلس الإدارة لا يعتزم التعاقد معه". وأضاف عن رغبة اللاعب البرازيلى فى العودة قائلا: "لا يوجد أي تواصل مع نيمار، ولم نناقش مسألة ضمه على الإطلاق ولا يوجد لدينا أي خطط أو سيناريوهات لإتمام الصفقة، ولكنني أعلم برغبة اللاعب الكبيرة في العودة".
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اللاعبون لأبو ريدة: إشمعنى وردة يتعاقب والنائب بتاعك لأ؟

علم «التحرير» تفاصيل الحوار الذي دار بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ولاعبي منتخب مصر حول أزمة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، بعد اجتماع دار بينهم صباح اليوم الخميس، داخل معسكر المنتخب، وقال اللاعبون لأبو ريدة بالحرف: «إشمعنى النائب بتاعك مايتعاقبش والعيل الغلبان هو اللي يتعاقب؟»، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم، أن أبو ريدة أبلغ اللاعبين باستمرار وردة، مؤكدًا أن اتحاد الكرة تسرع في قراره، خاصة أن واقعة الفتاة المكسيكية كانت منذ عام، ولم يحدث التجاوز خلال المعسكر.
عمرو-وردة

مصدر بالمنتخب: قرار العفو عن وردة غير محسوم

أكد مصدر داخل المنتخب الوطني أنه لم يتم التراجع عن استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من المنتخب الوطني، وأن الأمر غير محسوم بعد، وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الفريق خاض المران الصباحي بدون وردة، خاصة بعدما رفض المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، إشراك اللاعب في المران، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد اللاعب من جميع المنتخبات المصرية، بسبب سوء سلوكه وانتشار وقائع غير أخلاقية له.
عمرو-وردة

خافيير أجيري يصدم عمرو وردة من جديد

كشف مصدر داخل المنتخب الوطني، أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، رفض مشاركة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، في التدريبات الصباحية اليوم، ، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الفريق خاض المران الصباحي بدون وردة خاصة، وأنه لم يتم التراجع عن قرار استبعاده من المنتخب، وأنه غير محسوم بعد، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد اللاعب من جميع المنتخبات المصرية، بسبب سوء سلوكه وانتشار وقائع غير أخلاقية له.
عمرو-وردة (2)

أحمد شوبير يكشف سيناريوهات العفو عن عمرو وردة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، سيناريوهات عودة عمرو وردة، إلى صفوف المنتخب الوطني، مرة أخرى، بعد استبعاده صباح أمس الأربعاء لأسباب انضباطية، وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية، الخميس، أنه من المنتظر أن يحسم مسئولو الجبلاية والجهاز الفني للفراعنة، مصير استمرار وردة مع المنتخب من عدمه، اليوم، وقال شوبير إن هناك عدة سيناريوهات لإنهاء أزمة، لاعب أتروميتوس اليوناني، مع الفراعنة، أولها الإبقاء على تواجد وردة في المعسكر دون تدريب أو مشاركة في المباريات.
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