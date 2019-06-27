الذهب يواصل تراجعه.. وعيار 21 يسجل 650 جنيها
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
أسعار الذهب اليوم
واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، لينخفض سعر الجرام بحوالي 2 جنيه، وذلك نتيجة تراجع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1406 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 650 جنيهًا.
عيار 24: 743 جنيهًا.
عيار 18: 557 جنيهًا.
عيار 14: 433 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5200 جنيها.
سعر الأوقية: 1406 دولارات.
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، في مقابل
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 650 جنيهًا.
عيار 24: 743 جنيهًا.
عيار 18: 557 جنيهًا.
عيار 14: 433 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5200 جنيها.
سعر الأوقية: 1406 دولارات.
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 2.731 مليار دولار بنهاية شهر إبريل 2019، بزيادة بلغت نحو 21 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.
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