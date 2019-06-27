هل تنهي عقوبات ترامب ضد ظريف آمال اتفاق نووي جديد؟

يعتقد البعض أن استهداف العقوبات الأمريكية الجديدة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف قد لا يكون في صالح جهود إقامة اتفاق نووي جديد مع طهران مستقبلا

تحرير:محمود نبيل ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م

ترامب

لم يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق قراراته العقابية ضد إيران منذ الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، في مايو من العام الماضي، إلا أن البعض قد يرى أن قراره الأخير الذي استهدف مسؤولين محددين من طهران، على رأسهم وزير الخارجية جواد ظريف، يعني أن هناك صعوبات ستواجه الرئيس الأمريكي في التوصل إلى صيغة جديدة بشأن الاتفاق النووي مع إيران، الذي أكد ترامب خلال العام الماضي أنه كان يوفر غطاءً سياسيا لطهران من أجل الاستمرار في ممارساتها وأنشطتها داخل منطقة الشرق الأوسط.

وقالت شبكة "فويس أوف أمريكا" إن فرض عقوبات على جواد ظريف، وهو الدبلوماسي الإيراني الثري ذو العلاقات الوثيقة بخامنئي والذي أمضى ثلث حياته في الولايات المتحدة، قد لا يكون في صالح تعديل الاتفاق النووي. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر وفي مؤتمر صحفي عقده