رياضة

مدرب الفراعنة: أجيرى مخرج سينمائى.. ومنتخب مصر محظوظ

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
أجيري
أجيري
أكد أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، أن مباراة الفراعنة المقبلة مع منتخب أوغندا فى الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، صعبة ومهمة للغاية، وذلك بعد أن تغلب الفراعنة على الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2-0)، باستاد القاهرة، وحجز خلالها بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس الأمم. وقال مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت: "المستوى الفنى لمنتخب مصر يتطور من مباراة لأخرى، ولن نفرط فى الفوز على أوغندا فى الجولة الأخيرة، رغم ضمان التأهل بحثاً عن الصدارة وبقاء اللعب على استاد القاهرة".
وأضاف مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، منتخب مصر محظوظة بوجود ثلاثة حراس على أعلى مستوى، سواء فنياً أو بدنياً أو أخلاقياً، والقرار النهائى فى إشراك أى منهم يكون للمكسيكي خافيير أجيرى (المدير الفني للفراعنة)، الذى يمثل المخرج السينمائى، الذى يملك كل القرارات النهائية. وعن تقييمه لحراس مرمى البطولة حتى
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مصر-والكونغو (1)

كيف سخر أيمن يونس من نجوم الفراعنة؟

سخر المحلل الرياضي أيمن يونس، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، من لاعبي الفراعنة الحاليين، بعد الأداء الضعيف الذي ظهروا عليه في أول مباراتين من كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وكتب أيمن يونس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "يومكم سعيد، لاعبين كتير أداؤهم في الإعلانات أحسن من الملعب، شدوا حيلكم، شوية تركيز، عايزينكم أبطال"، علمًا بأن عددا من نجوم الفراعنة شاركوا في إعلانات تجارية بالتزامن مع البطولة.
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

الأهلي يستبعد مواجهة ولفرهامبتون وبورثموث لهذا السبب

قرر الجهاز الفني بالنادي الأهلي، بقيادة مارتين لاسارتي، استبعاد فريقي وولفر هامبتون وبورثموث الإنجليزيين، من مواجهات وديات معسكر إسبانيا، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل االقلعة الحمراء، اليوم الخميس، أن الأهلي أبلغ شركة «نون ستوب» المنظمة للمعسكر أنه يفضل مواجهة فرق متوسطة المستوى مثل نيوبورت وسويندون المرشحين أيضًا لملاقاة بطل مصر، في المقابل قرر الأهلي تعديل موعد السفر ليصبح يوم 5 يوليو بدلًا من 4 يوليو، وأنه سيتم حسم كل الأمور وإعلان كافة التفاصيل عقب اجتماع قائم حاليًا للاستقرار على كل شيء.
نيمار

برشلونة يؤكد رغبة نيمار فى العودة للفريق الكتالونى

كشف لجوردى كاردونير نائب رئيس نادى برشلونة الإسبانى، فى تصريحات له عن رغبة البرازيلى نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان عن العودة للنادى الكتالونى مرة أخرى، حيث علق على أنباء إمكانية عودة النجم البرازيلي لـ"البلوجرانا" قائلا: "النادي لم يتحرك نحو التعاقد مع نيمار، مجلس الإدارة لا يعتزم التعاقد معه". وأضاف عن رغبة اللاعب البرازيلى فى العودة قائلا: "لا يوجد أي تواصل مع نيمار، ولم نناقش مسألة ضمه على الإطلاق ولا يوجد لدينا أي خطط أو سيناريوهات لإتمام الصفقة، ولكنني أعلم برغبة اللاعب الكبيرة في العودة".
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مصر-وزيمبابوي (7)

كان 2019.. أرقام لا تفوتك من فوز مصر على زيمبابوي

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي أرقاما من اللقاء.
الافتتاح (4)

صحف المغرب.. بين الافتتاح الأسطوري والفوز الباهت

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف المغربية؟
الافتتاح (8)

انتصار الفراعنة والافتتاح في عيون الصحف التونسية

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟
منتخب-نيجيريا‎ (1)

كان 2019.. نسور نيجيريا يسعون لافتراس عصافير بوروندي

يلتقي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، منتخبا نيجيريا وبوروندي في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وينتظر أن تشهد المباراة مواجهة مثيرة بين الهجوم النيجيري القوي بقيادة أوديون إيجالو وأحمد موسى ومن خلفهما أليكس إيوبي ودفاع بوروندي الذي أثبت كفاءته في التصفيات وفي مباريات الفريق الودية رغم قلة الخبرة، فيما يقود سايدو بيراهينو هجوم بوروندي في مواجهة الدفاع النيجيري الذي ينتظر أن يعتمد بشكل كبير على لاعب الوسط المدافع جون ميكيل إيوبي للتصدي لهجمات العصافير.
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