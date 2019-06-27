مدرب الفراعنة: أجيرى مخرج سينمائى.. ومنتخب مصر محظوظ

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

أجيري

أكد أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، أن مباراة الفراعنة المقبلة مع منتخب أوغندا فى الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، صعبة ومهمة للغاية، وذلك بعد أن تغلب الفراعنة على الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2-0)، باستاد القاهرة، وحجز خلالها بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس الأمم. وقال مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت: "المستوى الفنى لمنتخب مصر يتطور من مباراة لأخرى، ولن نفرط فى الفوز على أوغندا فى الجولة الأخيرة، رغم ضمان التأهل بحثاً عن الصدارة وبقاء اللعب على استاد القاهرة".

وأضاف مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، منتخب مصر محظوظة بوجود ثلاثة حراس على أعلى مستوى، سواء فنياً أو بدنياً أو أخلاقياً، والقرار النهائى فى إشراك أى منهم يكون للمكسيكي خافيير أجيرى (المدير الفني للفراعنة)، الذى يمثل المخرج السينمائى، الذى يملك كل القرارات النهائية. وعن تقييمه لحراس مرمى البطولة حتى

وأضاف مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، منتخب مصر محظوظة بوجود ثلاثة حراس على أعلى مستوى، سواء فنياً أو بدنياً أو أخلاقياً، والقرار النهائى فى إشراك أى منهم يكون للمكسيكي خافيير أجيرى (المدير الفني للفراعنة)، الذى يمثل المخرج السينمائى، الذى يملك كل القرارات النهائية.



وعن تقييمه لحراس مرمى البطولة حتى الآن قال أحمد ناجى: "لفت نظرى حراس كثيرون ولكن أكثرهم حارس مرمى منتخب المغرب، وأتوقع أن يلعب حراس المرمى دور البطولة فى تتويج الفريق الفائز بلقب كان 2019".



وعن إصابة محمد الشناوى قال مدرب حراس الفراعنة: "محمد الشناوى ليس مصاباً هو فقط شعر بإهارق، وبخبرته الطويلة تراجع عن لعب الكرات الثابتة حتى لا يتعرض لأى إصابة تحرمه من التواجد مع الفراعنة مستقبلا".

