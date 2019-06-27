تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء اليابان

المباحثات تطرقت كذلك إلى الاستعدادت الجارية لانعقاد القمة السابعة لمحفل التعاون الياباني الإفريقي "تيكاد" بمدينة يوكوهاما اليابانية في أغسطس المقبل

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الخميس، بمدينة أوساكا مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بحضور وفدي البلدين. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس وزراء اليابان رحب بالسيسي في زيارته الثانية لليابان، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة، خاصة فيما يتعلق بالتعاون التنموي المشترك، مؤكدا أن اليابان تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيدي التعاون الثنائي والتشاور السياسي، وذلك لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الاوسط.

كما أكد رئيس الوزراء الياباني حرص بلاده على التعاون مع مصر في دفع عملية التنمية الشاملة في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى اعتزام اليابان تكثيف جهودها في تنفيذ المشروعات الثنائية في مختلف المجالات المتفق عليها، خاصة التعليم، الثقافة، التكنولوجيا، الطاقة، النقل، بالإضافة إلى المتحف

كما أكد رئيس الوزراء الياباني حرص بلاده على التعاون مع مصر في دفع عملية التنمية الشاملة في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى اعتزام اليابان تكثيف جهودها في تنفيذ المشروعات الثنائية في مختلف المجالات المتفق عليها، خاصة التعليم، الثقافة، التكنولوجيا، الطاقة، النقل، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد أيقونة للتعاون الثقافي والحضاري بين البلدين والذي من شأنه أن يدعم قطاع السياحة في مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة المثمرة التي تربطها بدولة اليابان الصديقة ذات الحضارة العريقة، متقدما بالتهنئة لليابان حكومة وشعبا على تنصيب الإمبراطور "ناروهيتو" مؤخرا خلفا للإمبراطور الأب "أكيهيتو".

وفي سياق العلاقات الثنائية، أكد السيسي اهتمام مصر بالبناء على قوة الدفع الناتجة عن اللقاءات المنتظمة التي تعقد بين كبار المسئولين بالبلدين، سعيا نحو الوصول بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب من التنسيق والتعاون المشترك في العديد من المجالات، خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية، ولجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية استغلالا للفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة حاليا في مصر في مختلف القطاعات، أخذا في الاعتبار ما تتمتع به الشركات اليابانية في مصر من سمعة طيبة، وكونها أحد أهم مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرة التكنولوجية المتقدمة في عدد من القطاعات الاقتصادية المصرية، إذ عبر رئيس وزراء البابان في هذا السياق عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في دعم وتسهيل عمل الشركات اليابانية العاملة في مصر.

وأضاف راضي أن المباحثات تطرقت كذلك إلى الاستعدادت الجارية لانعقاد القمة السابعة لمحفل التعاون الياباني الإفريقي "تيكاد" بمدينة يوكوهاما اليابانية، أغسطس المقبل، والتي ستنعقد تحت رئاسة مشتركة يابانية - مصرية، على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، وهو الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثي ما بين مصر واليابان في إفريقيا بما يسهم في تحقيق التطلعات التنموية لإفريقيا، ولتكون قمة التيكاد المقبلة فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين في هذا الإطار.

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى مطار كانساي الدولي بمدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. ومن المقرر عقد القمة في مدينة أوساكا، وتأتي زيارة السيسي ذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إذ تتولى اليابان الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط البلدين، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويركز السيسي خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية عامة والإفريقية خاصة، وما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، على خلفية ما يوفره من فرص ومزايا تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي. (التفاصيل)

