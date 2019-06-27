5000 جنيه.. مقارنة بين هوندا HRV وشيفروليه إيكوينوكس

تسيطر حالة من عدم الاستقرار على أسعار السيارات الجديدة في السوق، ونرصد أسعار ومواصفات أرخص سيارتين، فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية في السوق المحلية

تحرير:كريم ربيع ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

هوندا HRV

أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية «الكروس أوفر» من أكثر الفئات طلبًا في السوق المحلية لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض، وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة، ونركز هنا على أرخص سيارتين رياضيتين كروس أوفر في مصر، من حيث الأسعار والإمكانات والتجهيزات الفنية والرفاهية بكل سيارة منهما على حدة، وهما السيارتان «هوندا HRV، وشيفروليه إيكوينوكس» موديل 2019، فما أسعار كل سيارة منهما؟ وما الفوارق الميكانيكية الجوهرية بينهما؟

هوندا HRV كشف وكيل سيارات هوندا اليابانية في مصر خلال الأسابيع الماضية، عن سيارة هوندا الجديدة HRV في مصر من فئة SUV الرياضية متعددة الاستخدامات والتي تتوفّر لأول مرة في السوق المصري، وتُلبي سيارة هوندا إتش أر في، احتياجات الأشخاص الراغبين في امتلاك سيارة سيدان بمزايا سيارات الـSUV، لتكون هذه السيارة