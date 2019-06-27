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5000 جنيه.. مقارنة بين هوندا HRV وشيفروليه إيكوينوكس

تسيطر حالة من عدم الاستقرار على أسعار السيارات الجديدة في السوق، ونرصد أسعار ومواصفات أرخص سيارتين، فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية في السوق المحلية
تحرير:كريم ربيع ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
هوندا HRV
هوندا HRV
أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية «الكروس أوفر» من أكثر الفئات طلبًا في السوق المحلية لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض، وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة، ونركز هنا على أرخص سيارتين رياضيتين كروس أوفر في مصر، من حيث الأسعار والإمكانات والتجهيزات الفنية والرفاهية بكل سيارة منهما على حدة، وهما السيارتان «هوندا HRV، وشيفروليه إيكوينوكس» موديل 2019، فما أسعار كل سيارة منهما؟ وما الفوارق الميكانيكية الجوهرية بينهما؟
هوندا HRV كشف وكيل سيارات هوندا اليابانية في مصر خلال الأسابيع الماضية، عن سيارة هوندا الجديدة HRV في مصر من فئة SUV الرياضية متعددة الاستخدامات والتي تتوفّر لأول مرة في السوق المصري، وتُلبي سيارة هوندا إتش أر في، احتياجات الأشخاص الراغبين في امتلاك سيارة سيدان بمزايا سيارات الـSUV، لتكون هذه السيارة
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تيبو

منها رينو وبيجو.. أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر

تسببت اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي في إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي لتصبح "صفر جمارك"، واستفاد الكثيرون من تلك التخفيضات بنسب متفاوتة، ما انعكس على أسعار السيارات في السوق. نرصد في هذا التقرير أرخص 5 أنواع من السيارات الأوروبية في السوق المحلية، وهي «رينو لوجان، فيات بونتو وتيبو، بيجو 301، ستروين c إليزيه»، من حيث المواصفات والإمكانيات والأسعار لكل سيارة من السيارات الأوروبية الخمس التي حققت سمعة طيبة في السوق المصرية.
Q4 e-tron أودي

القوة والحداثة.. سيارات كهربائية بدفع رباعي

تطور الشركات العالمية المصنعة للسيارات الموديلات الكهربائية، التي باتت واحدة من أهم الطرز التي تلقى قبولا واسعا على مستوى الأسواق العالمية بشكل رئيسي، لا سيما أنها من الموديلات التي تتمتع بتكنولوجيا كبيرة سواء على مستوى المحرك أو القدرات الفنية. وتسعى بعض تلك الشركات للجمع بين القدرات الفنية للمحرك الذي يعمل بالكهرباء، والإمكانيات التي توفرها أنظمة الدفع الرباعي، والتي تمتح السيارات قوة إضافية وعزم كبير أثناء القيادة، وبالأخص أثناء العمل على الطرق الصحراوية أو الرمال الكثيفة.
شيفروليه-كروز

الياباني يكسب.. أفضل السيارات لتعلم القيادة

تسعى دومًا الشركات العالمية المصنعة للسيارات للوصول إلى مستوى جيد من الكفاءة في التقنيات التي تعتمد عليها، وذلك سعيًا وراء تسهيل مهام قائد السيارة وإشعاره برفاهية هذه العملية، وهو الأمر الذي يجعل تلك الموديلات هي الأفضل للراغبين في تعلم القيادة. وتتنافس العشرات من الشركات العالمية لتقديم الأفضل على مستوى القدرات الفنية والإمكانيات التي تسهل من مهام قيادة السيارات، وهو المجال الذي بات بمثابة ساحة للتنافس بين كبرى الشركات المصنعة للسيارات على مستوى الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.
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شيفرولية ماليبو

تخفيضات جديدة| شيفروليه ورينو تخفضان أسعار سياراتهما

أعلنت شركتا شيفروليه الأمريكية ورينو الفرنسية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، بخلاف مرور 45 سنة لـ«شيفروليه» في مصر، وحصلت طرازات شيفروليه ماليبو وإكوينوكس، ورينو ميجان جراند كوبيه، على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
مرسيدس بنز cls

بسعر جديد.. رينو ومرسيدس تطرحان سيارات لأول مرة

يسعى وكلاء السيارات بالسوق المصرية، إلى إيجاد أي حلول لحل أزمة الركود الضاربة في السوق، والتي تسببت فيها حملة المقاطعة الشعبية لشراء السيارات «خليها تصدي»، وهو ما دفع البعض لاستيراد سيارات تدخل السوق للمرة الأولى، لعلها تكون قادرة على جذب الراغبين في الشراء، وكسر حالة المقاطعة. ونرصد في هذا التقرير أبرز السيارات التي يتم طرحها في السوق المصرية للمرة الأولى وتم الإعلان عنها مؤخرًا، منها «مرسيدس بنز CLS، وفئة جديدة من رينو ميجان»، فهل تنجح السيارات الجديدة في تحريك السوق؟
هيونداي-توسان

حرب التخفيضات| هيونداي تلجأ للتخفيضات للمرة الثانية

قررت الشركة الكورية «هيونداي» في مصر تخفيض أسعار عدد من سياراتها المستوردة والمجمعة محلياً، وقد أعلن وكيل العملاق الكوري، تخفيض أسعار طرازات توسان وإلنترا HD المجمعة محلياً، وحصلت إلنترا HD على خصم 15 ألف جنيه تخفيض سعري، كما حصلت هيونداي توسان الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات على تخفيض وصل إلى 25 ألف جنيه على جميع الفئات. وأجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
بيجو 5008

بعد التخفيضات| مقارنة بين أوبل جراند لاند وبيجو 5008

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وفي التقرير التالي نعقد مقارنة بين سيارتين أوروبيتين من فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر، وهما أوبل جراند لاند وبيجو 5008.
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