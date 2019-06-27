5000 جنيه.. مقارنة بين هوندا HRV وشيفروليه إيكوينوكس

تسيطر حالة من عدم الاستقرار على أسعار السيارات الجديدة في السوق، ونرصد أسعار ومواصفات أرخص سيارتين، فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية في السوق المحلية
أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية «الكروس أوفر» من أكثر الفئات طلبًا في السوق المحلية لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض، وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة، ونركز هنا على أرخص سيارتين رياضيتين كروس أوفر في مصر، من حيث الأسعار والإمكانات والتجهيزات الفنية والرفاهية بكل سيارة منهما على حدة، وهما السيارتان «هوندا HRV، وشيفروليه إيكوينوكس» موديل 2019، فما أسعار كل سيارة منهما؟ وما الفوارق الميكانيكية الجوهرية بينهما؟
هوندا HRV
كشف وكيل سيارات هوندا اليابانية في مصر خلال الأسابيع الماضية، عن سيارة هوندا الجديدة HRV في مصر من فئة SUV الرياضية متعددة الاستخدامات والتي تتوفّر لأول مرة في السوق المصري، وتُلبي سيارة هوندا إتش أر في، احتياجات الأشخاص الراغبين في امتلاك سيارة سيدان بمزايا سيارات الـSUV، لتكون هذه السيارة
هوندا HRV
كشف وكيل سيارات هوندا اليابانية في مصر خلال الأسابيع الماضية، عن سيارة هوندا الجديدة HRV في مصر من فئة SUV الرياضية متعددة الاستخدامات والتي تتوفّر لأول مرة في السوق المصري، وتُلبي سيارة هوندا إتش أر في، احتياجات الأشخاص الراغبين في امتلاك سيارة سيدان بمزايا سيارات الـSUV، لتكون هذه السيارة صغيرة الحجم مرتفعة قليلاً عن الأرض، ومزودة بحجم حمولة ممتاز قياسًا بحجمها.
وتأتي هوندا HRV للسوق المصري بنظام دفع ثنائي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 128 حصانا، مرتبط بناقل حركة يعمل بتقنية CTV.
وتحوي سيارة هوندا الجديدة مصابيح LED نهارية ومصابيح ضباب خلفية ومصابيح توقف LED، إضافة إلى شبكة تهوية أمامية مصممة على هيئة جناح طائر وجناح للصادم الأمامي والخلفي بلون السيارة.
وتوفر هوندا HRV الأمان لركابها عبر مجموعة من الوسائل، أبرزها نظام وسائد هوائية أمامية وستائر جانبية، محدد للسرعة، فرامل ABS المانعة للانغلاق، نظام EBD، مع عجلة قيادة تلسكوبية، وفرامل يد كهربائية، يتراوح وزن هذه السيارة بين 1,264 كيلوجرام وصولاً إلى 1,322 كيلوجرام.
وعلى ذكر وسائل الرفاهية الداخلية فتتمثل في نظام صوتي مكون من 4 سماعات وشاشة صوتية 5 بوصات ومشغل سي دي وتكييف أوتوماتيك ومقاعد من القماش قابلة للتعديل اليدوي.
وفيما يخص سعر السيارة في مصر، فحدد الوكيل سعرا رسميا لـHRV الجديدة يبلغ 535.000 جنيه.
ويعد الجيل الحالي للسيارة هو ثالث الأجيال، حيث بدأ تصنيع الجيل الأول عام 1999 واستمر حتى عام 2006، وظهر الجيل الثاني بنسخة اختبارية ضمن فعاليات معرض نيويورك للسيارات في عام 2014، ليتم إنتاجها لاحقاً كموديل لعام 2016.
شيفروليه إيكوينوكس
تأتي السيارة إلى مصر من مصنع شيفروليه بالمكسيك، في فئتين تحملان المواصفات الميكانيكية، لكنهما تختلفان في التجهيزات والكماليات، وتعد «إيكوينوكس» من أكبر السيارات حجماً في فئتها، بطول 4651 ملليمترا، وعرض 1844 ملليمترا، وارتفاع 1661 ملليمترا، كما تتميز بتصميم يميل إلى الرياضية الذي يتضح من خلال مصابيحها الـLED الجريئة المسحوبة على جوانب السيارة بشكل انسيابي، تتوسطهما شبكة تبريد عريضة.
وزودت الشركة الأمريكية سيارتها الرياضية، بمحرك من أربع أسطوانات سعة 1500 سي سي، مزود بشاحن هواء تيربو، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة تصل إلى 170 حصانا ميكانيكيا. ويتسع خزان الوقود إلى 56 لترا، وتستهلك السيارة في المتوسط 8.11 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.
وأعلن الوكيل تقديم «إيكوينوكس» بتجهيزات إضافية وبمقدم 50% وسداد حتى ثلاث سنوات بدون فوائد وتأمين أو مصروفات إدارية، على الفئات الثلاث، وتبدأ أسعارها من 539.900 جنيه، و569.900 جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الأعلى تجهيزًا فتقدم بسعر رسمي 580.000 جنيه.
وتأتي "إيكونيكس" الجديدة بباقة من مواصفات الأمان تجعلها مميزة من بين سيارات هذه الفئة، حيث زودت بـ4 وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام الثبات الإلكتروني ESP، نظام المساعدة على الطرق الصاعدة HSA، حساسات ركن خلفية وأمامية، كاميرا خلفية للمساعدة في ركن السيارة.