مقال بـ«فورين بوليسي»: لماذا يزدهر الاقتصاد المصري؟

بإمكاننا أن نقول إن الاقتصاد المصري ينهار إذا كان تعريف الانهيار الاقتصادي هو أن تتمكن الدولة من خفض عجز حسابها الجاري من 5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5%.
في وقت سابق من الشهر الحالي نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، مقالا ليحيى حامد وزير الاستثمار في حكومة محمد مرسي المخلوعة، ألقى فيه نظرة خاطئة على الاقتصاد المصري.
الخبير الاقتصادي المصري أحمد شمس الدين، الأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية، نشر هو الآخر، مقالا في المجلة نفسها، يفند ما قاله حامد، مؤكدا على أن الاقتصاد المصري يزدهر.
حيث يقول شمس الدين إن حامد، أشار ضمنيا في مقاله إلى أن المستثمرين الأجانب جاهلين بالأوضاع في مصر، حتى يضخوا مليارات الدولارات في السوق المصرية، وأن الحكومة أساءت إدارة الاقتصاد على الرغم من خفض المخاطر الدولية لمصر.
مقال الوزير المعزول يمضي في رسم رؤية غير واقعية وغير عادلة للتحديات الاقتصادية في البلاد، حيث يقول شمس الدين: "كان من المدهش لي، كشخص يعيش في مصر، أن أسمع أن مصر على وشك الانهيار".
حيث يحذر حامد بشكل بعيد عن الواقع من أن مصر تبالغ في تقدير دخلها بالاقتراض المفرط، ويحذر المجتمع الدولي من طوفان
مقال الوزير المعزول يمضي في رسم رؤية غير واقعية وغير عادلة للتحديات الاقتصادية في البلاد، حيث يقول شمس الدين: "كان من المدهش لي، كشخص يعيش في مصر، أن أسمع أن مصر على وشك الانهيار".
حيث يحذر حامد بشكل بعيد عن الواقع من أن مصر تبالغ في تقدير دخلها بالاقتراض المفرط، ويحذر المجتمع الدولي من طوفان وشيك من المهاجرين المصريين على شواطئ أوروبا.
ويشير الباحث المصري إلى أنه من المفارقات "أن حامد يحذر القراء من ارتفاع العجز، والذي يقل الآن بمقدار 300 نقطة أساس على الأقل عما كان عليه عندما كان وزيرا"، قائلا إن "حامد يستخدم منهجية مشكوك فيها لدعم فكرته بأن الاقتصاد المصري ينهار".
ويرى الأستاذ في الجامعة الأمريكية أننا بإمكاننا أن نقول إن الاقتصاد المصري ينهار فقط إذا كان تعريف الانهيار الاقتصادي هو أن تتمكن الدولة من خفض عجز حسابها الجاري من أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 2.5%، وخفض عجز ميزانيتها إلى النصف تقريبا من 16.5% في عام 2013، إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في خمس سنوات، في الوقت الذي نما فيه بنسبة 5.5% مقارنة بنسبة 2.2% في عام 2013، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي ووزارة المالية.
لذا، يؤكد شمس الدين أن ما يحدث في مصر، هو انتعاش اقتصادي قوي، بكل ما تعنيه الكلمة.
ويشير الباحث الاقتصادي إلى أن ديون مصر الخارجية قد زادت في العامين الماضيين، لكن هذا ليس سوى جانب واحد من القصة.
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فقبل الوصول إلى الاستنتاج غير الواقعي بأن الاقتصاد ينهار، يؤكد شمس الدين أنه "يجب على المرء أولا مقارنة نمو الدين بنمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحليل أساسيات ميزان المدفوعات والمصادر المستدامة للعملات الأجنبية، ودراسة تكلفة خدمة الدين الخارجي".
وأضاف أن الحصول على الإجابة عن هذه الأسئلة ممكنة من خلال مقارنة مستويات الدين المحلي والخارجي بالناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.
فوفقا لبيانات البنك الدولي، فإن الدين الخارجي لمصر يبلغ 32% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل أقل بكثير من المتوسط في الأسواق الناشئة البالغ 42% وأكثر ملاءمة بكثير من معظم أقرانها الناشئة مثل تركيا (58%)، وماليزيا (63%) وشيلي (62%) وجنوب إفريقيا (48%) والمغرب (44%) وفيتنام (43%) والمكسيك (36%).
ويرى شمس الدين أنه بصرف النظر عن نسب الاقتصاد الكلي، فإن هيكل الدين الخارجي لمصر هو المفتاح.
حيث يقول إن أكثر من 60% من ديون البلاد الخارجية البالغة حوالي 100 مليار دولار هي من مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومجلس التعاون الخليجي، وهم حلفاء يقدمون قروض بتكلفة مدعومة، بمتوسط أقل من نصف ما تدفعه مصر اليوم عن سندات اليورو.
وتبلغ التزامات مصر في خدمة الدين الخارجي في العامين المقبلين، والتي تشمل الفوائد وسداد القروض الرئيسية، 15 مليار دولار، وفقًا للبنك المركزي المصري، وذلك باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي التي تم تأجيلها مؤخرا، وتمكنت مصر من اجتذاب ما يقرب من 70% من صافي التدفقات الرأسمالية إلى أسواقها المالية منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، على حد قول شمس الدين.
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ويرى الأستاذ في الجامعة الأمريكية أن مصر حققت تقدما على الجانب المالي والنقدي لبرنامج الإصلاح الخاص بها، مؤكدا أنه "لا يزال أمامنا طريق طويل لإصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد".
وأضاف أن القطاع غير الرسمي لا يزال كبيرا بدرجة كافية للتأثير على الكفاءة الاقتصادية الكلية؛ كما أن تراكم رأس المال لا يزال دون المعدل المستهدف؛ ومعدل الادخار المحلي منخفض للغاية، حتى بعد صدمة الاستهلاك التي تسببت فيها عملية إعادة التوازن الاقتصادي، حيث تأثر الدخل المتاح للمصريين بالتضخم والضوابط المالية للحكومة؛ وما زال المستثمرون الأجانب يواجهون تحديات من مخاطر الأسواق الناشئة العالمية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وضعف القدرات المؤسسية المحلية.
وأشار إلى أن المواطنين المصريين من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة تحملوا وطأة الإصلاحات ولم يجنوا حتى الآن الفوائد المتمثلة في توفير المزيد من الوظائف، والانتعاش الحقيقي في الدخل، والخدمات العامة للدولة.
ويرى أن المصريين يحتاجون إلى رؤية استراتيجيات نمو شاملة وشبكة أمان أقوى، على الرغم من مختلف المبادرات والبرامج الاجتماعية التي نفذتها الحكومة حتى الآن.
والأهم من ذلك، تحتاج مصر إلى قطاع خاص حيوي وديناميكي وصحي لقيادة النمو والتوظيف، حيث يعاني القطاع الخاص في مصر من ارتفاع تكاليف المدخلات، وبالتالي انخفاض العائد على رأس المال في صناعاتها التقليدية.
وفي النهاية، يرى شمس الدين أن مصر لا تزال بحاجة إلى إطلاق إمكانات قطاعها الخاص، الذي يمكن أن يسهم في زيادة إمكانات النمو الاقتصادي في البلاد، من خلال زيادة دعم الشركات الصغيرة والاستثمار بكثافة في الابتكار والاندماج المالي والتدريب المهني لتعزيز النمو والتنمية المستدامة.
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ويؤكد أنه "إذا قارنت التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر اليوم مع التحديات التي واجهت قبل خمس سنوات، وفكرت في التحديات الاقتصادية والمالية الهيكلية للأسواق الناشئة الأخرى، فمن الواضح أن مصر تزدهر أكثر من كونها تعاني من الكساد".