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مقال بـ«فورين بوليسي»: لماذا يزدهر الاقتصاد المصري؟

بإمكاننا أن نقول إن الاقتصاد المصري ينهار إذا كان تعريف الانهيار الاقتصادي هو أن تتمكن الدولة من خفض عجز حسابها الجاري من 5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5%.
٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
في وقت سابق من الشهر الحالي نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، مقالا ليحيى حامد وزير الاستثمار في حكومة محمد مرسي المخلوعة، ألقى فيه نظرة خاطئة على الاقتصاد المصري. الخبير الاقتصادي المصري أحمد شمس الدين، الأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية، نشر هو الآخر، مقالا في المجلة نفسها، يفند ما قاله حامد، مؤكدا على أن الاقتصاد المصري يزدهر. حيث يقول شمس الدين إن حامد، أشار ضمنيا في مقاله إلى أن المستثمرين الأجانب جاهلين بالأوضاع في مصر، حتى يضخوا مليارات الدولارات في السوق المصرية، وأن الحكومة أساءت إدارة الاقتصاد على الرغم من خفض المخاطر الدولية لمصر.
مقال الوزير المعزول يمضي في رسم رؤية غير واقعية وغير عادلة للتحديات الاقتصادية في البلاد، حيث يقول شمس الدين: "كان من المدهش لي، كشخص يعيش في مصر، أن أسمع أن مصر على وشك الانهيار".  حيث يحذر حامد بشكل بعيد عن الواقع من أن مصر تبالغ في تقدير دخلها بالاقتراض المفرط، ويحذر المجتمع الدولي من طوفان
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طائرات-اسرائيلية

إسرائيل تتهم روسيا بتعطيل إشارات نظام تحديد المواقع

اتهمت السلطات الإسرائيلية، المسؤولين في روسيا، بتعطيل إشارات نظام تحديد المواقع "جي بي اس" في المجال الجوي الإسرائيلي، بحسب "بي بي سي". وقالت الإذاعة إنها تعتقد أن التدخل ناجم عن تشويش إشارة قمر صناعي يستخدمه الجيش الروسي في سوريا في قاعدة حميميم الجوية. وكانت هيئة المطارات الإسرائيلية قالت إن هناك اضطرابات في المجال الجوي الإسرائيلي منذ حوالي ثلاثة أسابيع، حيث أبلغ الطيارون عن صعوبات في الهبوط حول مطار بن غوريون في تل أبيب. من جانبه، وصف سفير روسيا في إسرائيل هذا الاتهام بأنه أخبار مزيفة، وقال إنه لا يمكن أخذ هذه التقارير على محمل الجد.
ميركل

للمرة الثانية.. ميركل ترتجف على الهواء (فيديو)

رغم أن عواصم القارة الأوروبية تشهد موجة حرّ كبيرة هذه الأيام، إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ظهرت وهي ترتجف أثناء وقوفها إلى جانب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بحسب "يورو نيوز". وليست هذه المرة الأولى التي شوهدت فيها المستشارة الألمانية وهي ترتجف حيث أظهر مقطع فيديو المستشارة وهي ترتعش خلال لقائها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الـ18 من هذا الشهر، وقد أكدت أنها شعرت بتحسن بعد شربها للماء. الفيديو أثار مجددا التساؤلات حول الوضع الصحي للمستشارة الألمانية، إلاّ أنّ المتحدث باسمها أكد أنها "بخير".
اجتماع-ترامب وشي في-قمة-العشرين

مواجهات الأعداء في قمة مجموعة العشرين

تراهن الأوساط السياسية والاقتصادية على قمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك من أجل حل العديد من الأزمات التي تشغل اهتمام الأوساط العالمية بشكل رئيسي في الوقت الحالي. وخلال القمة المنتظرة في اليابان، من المتوقع أن تشهد عقد العديد من اللقاءات بين قادة المجموعة، بما يخدم حل المشكلات التي لا تزال تسيطر على الأوساط الاقتصادية والسياسية، وتؤثر على العديد من الأمور التي تجذب العديد من الفئات والشرائح الجماهيرية على مستوى العالم.
محاولة-انقلاب-فى-اثيوبيا (6)

إثيوبيا تعتقل 56 شخصًا على خلفية الانقلاب الفاشل

اعتقلت الشرطة الإثيوبية، 56 شخصًا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في ولاية أمهرة. وكان أسماهاغ أسيريس المتحدث باسم حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية، قد أكد أن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم في قتال أثناء انقلاب فاشل في الولاية في مطلع الأسبوع، وذلك في أول تقرير رسمي عن اشتباكات كبيرة وسقوط عدد من الضحايا أكبر كثيرا من التقارير السابقة. وأبلغ أسيريس، على هامش مراسم رسمية لدفن ثلاثة من كبار المسؤولين بأمهرة قتلوا في محاولة الانقلاب، بأن ميليشيا مارقة هاجمت مقر الشرطة ومكتب الرئيس في الولاية ومقر الحزب الحاكم في بحر دار عاصمة الولاية.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

وزيرة التخطيط: الإصلاح الاقتصادي لا يقوم على مسكنات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة حقيقية وجذرية، ولا تعتمد على مسكنات، مضيفة: بدأنا الإصلاح منذ أقل من 30 شهرًا فيجب أن نفخر بوصولنا لهذه المعدلات من النمو لـ5.6%". وأشارت الوزيرة، عقب موافقة البرلمان على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020، اليوم الإثنين، إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر جاء فى ظل ظروف سياسية ودولية يعانى منها العالم كله ومنها الحرب التجارية الصينية الإمريكية وتذبذب أسعار البترول.
مجلس-النواب (3)

الموافقة على قانون التمويل الاستهلاكي من حيث المبدأ

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم السبت، على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي من حيث المبدأ، ونصت المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون على أن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، مضيفا: "ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم خارج القطاع المصرفي لا يخضع لتنظيم قانون متكامل ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسة عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين".
تميمة-امم -افريقيا

كيف حسم الاقتصاد فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية؟

تزامنًا مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، والتي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على تأثير التحسن الملحوظ في الاقتصاد المصري والاستثمار في البنية التحتية، على فوز مصر بتنظيم البطولة في نسختها الحالية، والتي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبًا في 6 مجموعات، وتحتل مصر صدارة الدول الفائزة بكأس الأمم الإفريقية برصيد (7) بطولات، وبلغ عدد مشاركاتها (23) مرة.
محمد-مـرسى (2)

بالأدلة.. مصر تكذب «رايتس وواتش» بسبب محمد مرسي

ردت الهيئة العامة للاستعلامات، على التغريدات التي نشرتها سارة ليا واتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عبر حسابها على "تويتر"، وتحدثت خلالها عن ملابسات وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، إذ أكدت الهيئة أن كل ما نشر ما هو إلا مجرد استباق مغرض للأحداث، بدوافع سياسية، وأنه تضمن "ادعاءات واهية"، تؤكد مواصلة "تدوير الأكاذيب"، الذي اتخذته المنظمة منهجا لها، وأوضحت الاستعلامات، ن واتسون اتهمت الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة مرسي، عبر ما أسمته "الإهمال الإجرامي"، واستخدمت الواقعة كوسيلة لتأكيد الأكاذيب وتعميمها على نزلاء السجون كافة، وهي سقطة جديدة لرايتس ووتش.
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