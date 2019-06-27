مقال بـ«فورين بوليسي»: لماذا يزدهر الاقتصاد المصري؟

بإمكاننا أن نقول إن الاقتصاد المصري ينهار إذا كان تعريف الانهيار الاقتصادي هو أن تتمكن الدولة من خفض عجز حسابها الجاري من 5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5%.

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

الاقتصاد المصري

في وقت سابق من الشهر الحالي نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، مقالا ليحيى حامد وزير الاستثمار في حكومة محمد مرسي المخلوعة، ألقى فيه نظرة خاطئة على الاقتصاد المصري. الخبير الاقتصادي المصري أحمد شمس الدين، الأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية، نشر هو الآخر، مقالا في المجلة نفسها، يفند ما قاله حامد، مؤكدا على أن الاقتصاد المصري يزدهر. حيث يقول شمس الدين إن حامد، أشار ضمنيا في مقاله إلى أن المستثمرين الأجانب جاهلين بالأوضاع في مصر، حتى يضخوا مليارات الدولارات في السوق المصرية، وأن الحكومة أساءت إدارة الاقتصاد على الرغم من خفض المخاطر الدولية لمصر.

مقال الوزير المعزول يمضي في رسم رؤية غير واقعية وغير عادلة للتحديات الاقتصادية في البلاد، حيث يقول شمس الدين: "كان من المدهش لي، كشخص يعيش في مصر، أن أسمع أن مصر على وشك الانهيار". حيث يحذر حامد بشكل بعيد عن الواقع من أن مصر تبالغ في تقدير دخلها بالاقتراض المفرط، ويحذر المجتمع الدولي من طوفان