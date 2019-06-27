توصية برفع موازنة «القومي للرياضة» لـ1.8 مليار جنيه

أوصى البرلمان بتوفير لاعتمادات مشروعات منها: إنشاء 3 صالات مغطاة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.. تطوير عدد من الصالات المغطاة القائمة
أوصت لجنة الشباب والرياضة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019 - 2020 بتعزيز التقديرات الاستثمارية في موازنة المجلس القومي للرياضة للسنة المالية 2019 - 2020 بمبلغ 719 مليونا و915 ألف جنيه لتصل إلى مليار و837 مليون جنيه، بدلا من تقديرات وزارة التخطيط لذات الباب بموازنة المجلس عن السنة المالية 2019 - 2020 والمقدرة بمليار و117 مليونا و85 ألف جنيه، وبررت اللجنة في تقريرها هذه الزيادة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة والوفاء بسداد الإلتزامات الحتمية للعقود المبرمة بخطة العام المالي الجاري.
وأوصت اللجنة بضرورة توفير وزارة التخطيط والمتابعة الاعتمادات المالية المطلوبة لمشروع استكمال وتطوير مقار المديريات بالمحافظات، إذ أن المجلس القومى للرياضة على ارتباط ببعض العقود الخاصة بتنفيذ أعمال وتطوير بعض مقار المديريات بالمحافظات، فضلا عن ارتباط الوزارة بالعديد من المشروعات الإنشائية التنموية الهامة
وأوصت اللجنة بضرورة توفير وزارة التخطيط والمتابعة الاعتمادات المالية المطلوبة لمشروع استكمال وتطوير مقار المديريات بالمحافظات، إذ أن المجلس القومى للرياضة على ارتباط ببعض العقود الخاصة بتنفيذ أعمال وتطوير بعض مقار المديريات بالمحافظات، فضلا عن ارتباط الوزارة بالعديد من المشروعات الإنشائية التنموية الهامة والحيوية، والتي تخدم قطاع عريض من الشباب وما لها من نفع عام وذلك على النحو التالي:
إنشاء 3 صالات مغطاة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 بقيمة تقديرية (1.5 مليار جنيه)، تطوير عدد من الصالات المغطاة القائمة، واستكمال إنشاء 2 استاد رياضى بمحافظتي الجيزة والمنيا بقيمة تقديرية (900 مليون جنيه)، واستكمال تطوير 5 استادات رياضية بالمحافظات بقيمة تقديرية (300 مليون جنيه)، واستكمال تنفيذ حمامات السباحة التدريبية بالمحافظات وحمامات سباحة أولمبية بقيمة تقديرية (150 مليون جنيه).
استكمال تنفيذ وتطوير مراكز التنمية الرياضية بالمحافظات بقيمة تقديرية (110 مليون جنيه)، استكمال إنشاء الملاعب المفتوحة المتنوعة (قانونية، خماسية، اكريليك) بكافة المحافظات بقيمة تقديرية (350 مليون جنيه)، استكمال تطوير وإنشاء ملاعب ألعاب القوى بالمحافظات بقيمة تقديرية (45 مليون جنيه)، استكمال تطوير وتنفيذ أندية المعاقين بالمحافظات بقيمة تقديرية (45 مليون جنيه).
استكمال تنفيذ 5 مدن رياضية بالمحافظات بدءا من المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة تقديرية (550 مليون جنيه)، استكمال وتطوير وإنشاء مدارس الموهوبين رياضيا بالمحافظات بقيمة تقديرية (50 مليون جنيه)، استكمال وتطوير الأندية الرياضية بالمحافظات (مركزية، محلي) بقيمة تقديرية (100 مليون جنيه)، استكمال تطوير ورفع كفاءة بعض مقار المديريات بالمحافظات بقيمة تقديرية (35 مليون جنيه).
من ناحية أخرى، أكد تقرير صادر عن لجنة العلاقات الخارجية، والذي تضمن ملاحظاتها على موازنة وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، للسنة المالية 2019 - 2020، أن هناك زيادات في موازنة الوزارة لمواجهة مصروفات حتمية سواء لتنفيذ برامج الحفاظ على الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج، وميكنة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، ولتلبية أجور العاملين، وجاء في التقرير أن اللجنة لاحظت الخطة الطموح للوزارة في تفعيل عدد من البرامج.
وذكر التقرير أن سيتم بشكل خاص تفعيل البرامج المتصلة بعقد لقاءين كل عام للمصريين بالخارج والبرامج التوعوية ومتطلبات شغل وظائف بالديوان العام من توفير للمستلزمات المكتبية وخلافه، إلا أنها ترى أن المبلغ المخصص للخطة الاستثمارية كاف، إذ أنه يمثل نسبة 16% من تقديرات العام الماضي، وما نسبته 60% للمنصرف الفعلي العام الماضي.
وبحسب التقرير بلغ إجمالي تقديرات المصروفات في مشروع موازنة وزارة الـدولة للهجرة وشئـون المصريين بالخارج للســنة الماليــة 2019 - 2020، ما قيمته 25 مليونا و290 ألف جنيه، مقابل الاعتمادات الحالية للعام المالي 2018 - 2019، والتى تبلغ 21 مليونا و21 ألف جنيه، بزيادة قدرها 4 ملايين و239 ألف جنيه، ونسبتها 20% من الاعتمادات الحالية. (التفاصيل)