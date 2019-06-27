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توصية برفع موازنة «القومي للرياضة» لـ1.8 مليار جنيه

أوصى البرلمان بتوفير لاعتمادات مشروعات منها: إنشاء 3 صالات مغطاة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.. تطوير عدد من الصالات المغطاة القائمة
تحرير:أحمد جاد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
أوصت لجنة الشباب والرياضة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019 - 2020 بتعزيز التقديرات الاستثمارية في موازنة المجلس القومي للرياضة للسنة المالية 2019 - 2020 بمبلغ 719 مليونا و915 ألف جنيه لتصل إلى مليار و837 مليون جنيه، بدلا من تقديرات وزارة التخطيط لذات الباب بموازنة المجلس عن السنة المالية 2019 - 2020 والمقدرة بمليار و117 مليونا و85 ألف جنيه، وبررت اللجنة في تقريرها هذه الزيادة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة والوفاء بسداد الإلتزامات الحتمية للعقود المبرمة بخطة العام المالي الجاري.
وأوصت اللجنة بضرورة توفير وزارة التخطيط والمتابعة الاعتمادات المالية المطلوبة لمشروع استكمال وتطوير مقار المديريات بالمحافظات، إذ أن المجلس القومى للرياضة على ارتباط ببعض العقود الخاصة بتنفيذ أعمال وتطوير بعض مقار المديريات بالمحافظات، فضلا عن ارتباط الوزارة بالعديد من المشروعات الإنشائية التنموية الهامة
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تفجير-تونس-

مصر تدين التفجيرين الانتحاريين في تونس

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن إدانتها بأشد العبارات التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا عددا من الأهداف الأمنية بالعاصمة التونسية، اليوم الخميس، ما أسفر عن وقوع قتيل وعدد من الجرحى بين قوات الأمن التونسية والمواطنين. وقدم البيان خالص التعازي لذوي الضحية، وعبّر عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء لمصابي الحادثين الغاشمين، مجددا تأكيد مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يصل-اليابان (3)

السيسي يدعو رئيس وزراء اليابان لافتتاح المتحف الكبير

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي لزيارة مصر في أقرب فرصة، وكذلك التطلع لمشاركته العام القادم في افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد أيقونة للتعاون الثقافي والحضاري بين البلدين، جاء ذلك خلال جلسة مباحثات قمة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم مع رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي". وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن رئيس وزراء اليابان أكد أن بلاده تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيد التعاون الثنائي والتشاور السياسي، لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط.
وزيرة-الصحة

«تعدي الفئران على الموتى» في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم عادل بدوي النائب عن دائرة بني مزار بالمنيا، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن انتشار فئران تتعدى على جثامين الموتى بمشرحة بني مزار، وجاء في طلب الإحاطة أن المستشفى تم إزالته منذ 3 سنوات ولم يتم البدء العمل فيها حتى الآن، وكان هناك مشرحة لحفظ الجثث بها إلا أنه تم إهمالها وامتلئت بالقوارض التي تعتدي على جثث الموتى مما أدى إلى صدور قرار من النيابة العامة باغلاق المشرحة ونثل الجثث للمعاينة إلى مركز مغاغة مما حمل الاهالي المشقة في نقل الجثة من مركز لآخر، ما تسبب في المتاعب والمشقة على أهالي وأقارب المتوفين.
علاء-مبارك- (2)

علاء مبارك: حظر الـ«Fan Id» الخاص بي لحضور أمم إفريقيا

تواجد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مساء أمس الأربعاء، في مدرجات التالتة شمال باستاد القاهرة الدولي، لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، في إطار الجولة الثانية من الدور الأول، والتي انتهت بفوز منتخبنا الوطني بهدفين دون رد، أحرزهما اللاعب أحمد المحمدي في الدقيقة 25، ثم أضاف اللاعب محمد صلاح الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، ليحجز المنتخب لنفسه مكانا في الدور الـ16 بالبطولة، التي بدأ يوم 21 يونيو الجاري، وتنتهي يوم 19 يوليو المقبل.
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الزيادة-السكانية

أبو حامد:حل الزيادة السكانية تنفيذ استراتيجية 2030

لا يتوقف عدد سكان مصر عن الزيادة، رغم المقترحات، والبرامج التى تضعها الحكومة سنويا من أجل مواجهة الزيادة السكانية، التى تلتهم النمو الاقتصادى وتهدده، فمع بداية عام 2019 أعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن عدد سكان مصر هذا العام سجل 98 مليونا و808 آلاف و899 نسمة، وهو ما دفع جهاز التعبئة والإحصاء إلى إطلاق مجموعة من التحذيرات بشأن الزيادة السكانية وتأثيرها السلبى على الحالة الاقتصادية، وضرورة البحث عن حلول حاسمة، لأن الأمر تحول إلى تحدٍّ، وهو ما يطرح تساؤلا حول كيفية مواجهة الحكومة هذا التحدى الصعب.
المؤتمر الصحفى للنائب صلاح حسب الله المتحدث الاعلامى لمجلس النواب (5)

البرلمان يرد على أردوغان بعد تصريحاته عن وفاة مرسي

في أول رد من البرلمان بشأن تصريحات الرئيس التركي أردوغان عن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، اعتبر الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، تلك التصريحات، تدخلا سافرًا في الشأن الداخلي لمصر. "حسب الله" قال في بيان مساء الثلاثاء، إن ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، قضت على أحلام أردوغان وعلى مخططاته الشيطانية بالضربة القاضية، وجعلته العدو الأول لمصر وشعبها وقائدها. ووصف متحدث البرلمان أردوغان بالطاغية والديكتاتور الذي ينكل بشعبه والمعارضين لسياساته، كما أنه حوَّل سجون تركيا لـ"سلخانات بعد فشل مخططاته وأحلامه في دولة الخلافة".
معاشات

البرلمان يوافق نهائيا على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل. وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.
اورنچ -مصر-حملاتها الخيرية-في -رمضان بترميم -وتجديد المدارس- والمنازل-في قرى صعيد -مصر (5)

النواب يوافق على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون هيئة تنمية الصعيد، وبعد مطالبات برلمانية للحكومة بزيادة الاهتمام بالتنمية في الصعيد، طالب رئيس اللجنة، بضرورة استماع الحكومة لمقترحات نواب الشعب في الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة في هذه المحافظات، مؤكدا على أن النواب هم الأكثر معرفة باحتياجات محافظاتهم وطرق التنمية المثلي فيها. وخلال الاجتماع، انتقد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خطة الحكومة في تنمية الصعيد.
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