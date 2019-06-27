توصية برفع موازنة «القومي للرياضة» لـ1.8 مليار جنيه

أوصى البرلمان بتوفير لاعتمادات مشروعات منها: إنشاء 3 صالات مغطاة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.. تطوير عدد من الصالات المغطاة القائمة

تحرير:أحمد جاد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

أوصت لجنة الشباب والرياضة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019 - 2020 بتعزيز التقديرات الاستثمارية في موازنة المجلس القومي للرياضة للسنة المالية 2019 - 2020 بمبلغ 719 مليونا و915 ألف جنيه لتصل إلى مليار و837 مليون جنيه، بدلا من تقديرات وزارة التخطيط لذات الباب بموازنة المجلس عن السنة المالية 2019 - 2020 والمقدرة بمليار و117 مليونا و85 ألف جنيه، وبررت اللجنة في تقريرها هذه الزيادة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة والوفاء بسداد الإلتزامات الحتمية للعقود المبرمة بخطة العام المالي الجاري.

وأوصت اللجنة بضرورة توفير وزارة التخطيط والمتابعة الاعتمادات المالية المطلوبة لمشروع استكمال وتطوير مقار المديريات بالمحافظات، إذ أن المجلس القومى للرياضة على ارتباط ببعض العقود الخاصة بتنفيذ أعمال وتطوير بعض مقار المديريات بالمحافظات، فضلا عن ارتباط الوزارة بالعديد من المشروعات الإنشائية التنموية الهامة