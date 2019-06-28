القهوة والسكريات.. أطعمة ومشروبات تسلب طاقتك

مشروبات الطاقة في كثير من الأحيان تعد مضللة بشكل كبير، فعلى الرغم من أنها تمنحك معدلات عالية من الطاقة، فهي مصنوعة في نهاية الأمر من الكافيين
هل سمعت ذات يوم عن أعداء جسمك؟ أو بمعنى آخر، ما الأشياء التي تسلب طاقتك؟ بالفعل توجد بعض الأطعمة والمشروبات غير المفيدة على الإطلاق لصحتك، فالعديد من الأشخاص يشعرون بالتعب من وقت لآخر، إذا وجدت أن هذا الشعور مستمر وأصبحت غير قادر على التحكم فيه، فعليك أن تضع في اعتبارك بعض أساليب الحياة التي تتبعها وتؤثر فيك، فالحصول على قدر كافٍ من النوم وتناول الطعام الصحي وممارسة التمرينات الرياضية هي أمور حاسمة في ما يتعلق بصحتك والنوم. وذلك نقلا عن "health line".
يغذي الطعام جسمك فهو بمنزلة الوقود الذي يدير السيارة، وكلما زادت طاقتك، صرت قادرًا على إنجاز أعمالك طوال اليوم، ولكن بعض الأطعمة تعد مصادر جيدة للطاقة أكثر من غيرها، وعلى الجانب الآخر توجد بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكنها أن تدمر طاقتك على المدى البعيد، وفي ما يلي بعض منها:
1- حبوب الإفطار
من أكثر
يغذي الطعام جسمك فهو بمنزلة الوقود الذي يدير السيارة، وكلما زادت طاقتك، صرت قادرًا على إنجاز أعمالك طوال اليوم، ولكن بعض الأطعمة تعد مصادر جيدة للطاقة أكثر من غيرها، وعلى الجانب الآخر توجد بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكنها أن تدمر طاقتك على المدى البعيد، وفي ما يلي بعض منها:
1- حبوب الإفطار
من أكثر الأطعمة الأساسية في وجبة الإفطار للكبار والصغار وتسمى أيضا "كورن فليكس"، فهي أسهل طريقة تجعلك تشعر بالشبع والامتلاء لفترات طويلة، ولكن بعض الحبوب لديها معدلات عالية من السكريات، بمعنى أن الجسم يمتص السكريات ويهضم الكربوهيدرات بشكل أسرع، ومن ثم يتسبب في زيادة معدلات السكر في الدم بسرعة، فالطاقة التي تجعلك تشعر بحالة من النشاط بعد تناول حبوب الإفطار سوف تنخفض سريعًا ويصاحبها انخفاض في معدلات السكر وشعور بالإرهاق، ولكن توجد بعض الخيارات الصحية التي يجب أن تضعها في اعتبارك؛ فعلى سبيل المثال، حبوب الإفطار منخفضة في السكريات وغنية بالألياف الغذائية.
2- القهوة
يعد الكافيين الموجود في القهوة بمنزلة محفز للطاقة، فالعديد من الأشخاص يعتمدون على القهوة للبقاء مستيقظين لأطول فترة ممكنة طوال اليوم، ولكن عندما تقل نسبة الكافيين في الدم، تشعر أنك بطيء غير قادر على بذل المزيد من المجهود، فالقاعدة العامة أن تناول 4 أكواب من القهوة في اليوم آمن لمعظم البالغين، وإذا شعرت بالتعب والإرهاق أكثر من الشعور بالتنبيه والاستيقاظ بعد تناول الكافيين، فإن عليك تبديله بالعصائر الطبيعية.
فوائد الأناناس.. يعزز المناعة ويقي من السرطان
3- مشروبات الطاقة
قد تكون مشروبات الطاقة في كثير من الأحيان مضللة بشكل كبير، على الرغم من أنها تمنحك معدلات عالية من الطاقة، فهي مصنوعة في نهاية الأمر من الكافيين، فربما ستشعر بالنعاس بعد تأثير الكافيين فيك، وقد يتسبب أيضا في بعض المشكلات الصحية؛ فعلى سبيل المثال قد يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.
4- اللحوم الحمراء
ربما ستلاحظ أنك تشعر بالنعاس والخمول بعد تناول اللحوم الحمراء وذلك طبيعي بشكل عام، وعلى الرغم من أن اللحوم تعد غنية بكثير من العناصر الغذائية، فهي تحتوي على معدلات عالية أيضا من الدهون، ومن ثم فجسمك يحتاج إلى مزيد من الطاقة من أجل هضم هذه المواد الغذائية، ومن أجل مكافحة قلة الطاقة في جسمك لا تتناول اللحوم الحمراء كل يوم، فبدلا من ذلك عليك الإكثار من تناول السلمون.
مفيد للدورة الدموية.. فوائد الرمان السحرية
5- الأطعمة المقلية
يقبل كثير من الأشخاص على تناول الأطعمة المقلية التي تتضمن الدجاج المقلي والبطاطس، وهذه الأطعمة تحتوي على معدلات قليلة من الكربوهيدرات، ومعدلات عالية من الدهون، ومثل اللحوم الحمراء هي تحتاج إلى مزيد من الطاقة لكي يتم هضم الدهون الموجودة بها، وإذا كانت تمنحك طاقة في هذه اللحظة، فإنك ستشعر بالتعب والإرهاق على المدى الطويل.
6- السكريات
إذا تناولتها باعتدال، فلن يؤثر ذلك بشكل ملحوظ فى معدلات السكر في الدم لديك، ولكن إذا تناولت المزيد منها بشكل يومي، فستجد ارتفاعا ملحوظا في معدل السكر لديك، ما سينتج عنه الشعور بالتعب والإرهاق.
احذر.. الخس به العديد من البكتيريا المسببة للأمراض