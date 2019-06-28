القهوة والسكريات.. أطعمة ومشروبات تسلب طاقتك

مشروبات الطاقة في كثير من الأحيان تعد مضللة بشكل كبير، فعلى الرغم من أنها تمنحك معدلات عالية من الطاقة، فهي مصنوعة في نهاية الأمر من الكافيين

تحرير:إسراء سليمان ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

مشروبات تسلب طاقتك

هل سمعت ذات يوم عن أعداء جسمك؟ أو بمعنى آخر، ما الأشياء التي تسلب طاقتك؟ بالفعل توجد بعض الأطعمة والمشروبات غير المفيدة على الإطلاق لصحتك، فالعديد من الأشخاص يشعرون بالتعب من وقت لآخر، إذا وجدت أن هذا الشعور مستمر وأصبحت غير قادر على التحكم فيه، فعليك أن تضع في اعتبارك بعض أساليب الحياة التي تتبعها وتؤثر فيك، فالحصول على قدر كافٍ من النوم وتناول الطعام الصحي وممارسة التمرينات الرياضية هي أمور حاسمة في ما يتعلق بصحتك والنوم. وذلك نقلا عن "health line".

يغذي الطعام جسمك فهو بمنزلة الوقود الذي يدير السيارة، وكلما زادت طاقتك، صرت قادرًا على إنجاز أعمالك طوال اليوم، ولكن بعض الأطعمة تعد مصادر جيدة للطاقة أكثر من غيرها، وعلى الجانب الآخر توجد بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكنها أن تدمر طاقتك على المدى البعيد، وفي ما يلي بعض منها: 1- حبوب الإفطار من أكثر