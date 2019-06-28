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القهوة والسكريات.. أطعمة ومشروبات تسلب طاقتك

مشروبات الطاقة في كثير من الأحيان تعد مضللة بشكل كبير، فعلى الرغم من أنها تمنحك معدلات عالية من الطاقة، فهي مصنوعة في نهاية الأمر من الكافيين
تحرير:إسراء سليمان ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
مشروبات تسلب طاقتك
مشروبات تسلب طاقتك
هل سمعت ذات يوم عن أعداء جسمك؟ أو بمعنى آخر، ما الأشياء التي تسلب طاقتك؟ بالفعل توجد بعض الأطعمة والمشروبات غير المفيدة على الإطلاق لصحتك، فالعديد من الأشخاص يشعرون بالتعب من وقت لآخر، إذا وجدت أن هذا الشعور مستمر وأصبحت غير قادر على التحكم فيه، فعليك أن تضع في اعتبارك بعض أساليب الحياة التي تتبعها وتؤثر فيك، فالحصول على قدر كافٍ من النوم وتناول الطعام الصحي وممارسة التمرينات الرياضية هي أمور حاسمة في ما يتعلق بصحتك والنوم. وذلك نقلا عن "health line".
يغذي الطعام جسمك فهو بمنزلة الوقود الذي يدير السيارة، وكلما زادت طاقتك، صرت قادرًا على إنجاز أعمالك طوال اليوم، ولكن بعض الأطعمة تعد مصادر جيدة للطاقة أكثر من غيرها، وعلى الجانب الآخر توجد بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكنها أن تدمر طاقتك على المدى البعيد، وفي ما يلي بعض منها: 1- حبوب الإفطار من أكثر
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فوائد -الرمان

مفيد للدورة الدموية.. فوائد الرمان السحرية

الأنيميا أو فقر الدم هي أمراض عصرية تلاحق العديد من الأفراد، وبدلًا من تناول الأدوية الطبية التي قد يكون لها آثار جانبية، يمكنك استبدال بعض الفواكه والخضراوات الطبيعية بها، على سبيل المثال البعض يغفل عن الفاكهة متعددة الحبات والتي تتميز بلونها الأحمر "الرمان"، فالرمان هو صديق جيد لمن يعانون من بعض المشكلات الصحية خاصة الأنيميا، إضافة إلى فوائده المتعددة الأخرى المتمثلة في الحفاظ على صحة القلب، والمساعدة في فقدان الوزن بشكل سريع، والمعادن والفيتامينات التي لا تعد ولا تحصى فوائدها، وفقًا لـ"timesofindia".
أضرار-الخس

احذر.. الخس به العديد من البكتيريا المسببة للأمراض

الخضراوات الورقية من أهم الأطعمة الموصى بها دائما، نظرًا إلى أنها غنية بالمعادن والفيتامينات، بجانب الألياف الغذائية التي تساعد في التحسين من عملية الهضم، وتجعلك تصل إلى معدلات عالية من الشبع والامتلاء، ما يساعد في فقدان الوزن والحفاظ على صحة القلب، والتقليل من معدلات الكوليسترول الضار، ولكن الدراسات كل يوم تأتي إلينا بكل ما هو جديد، خاصة في ما يتعلق بصحتنا، فحذر الباحثون من أن الخضراوات الورقية مثل الخس، من المحتمل أن تحمل جراثيم خطيرة. وذلك نقلا عن "daily mail".
فوائد-قصب-لسكر

ضغط دم طبيعي.. تعرف على فوائد عصير القصب

عصير القصب من المشروبات الترفيهية المنتشرة في مصر بشكل كبير، فعندما ترتفع درجات الحرارة تجد كثيرا من الأشخاص يقبلون عليه للحصول على أكبر معدلات الترطيب والانتعاش، فتناول كوب واحد من عصير القصب يقدم لك الكثير من الفوائد الصحية التي تحتاج إليها، وذلك لأنه غني بكثير من المعادن والفيتامينات المهمة، فاستهلاك قصب السكر الخام يعمل على التقليل من ضغط الدم وتقوية العظام والتقليل من معدلات الكوليسترول الضارة، والمساعدة في فقدان الوزن، وغيرها من الفوائد الأخرى، نقلا عن "organic facts".
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أضرار-اللحوم-الحمراء

ليست الحمراء فقط.. اللحوم البيضاء ترفع الكوليسترول

عند التحدث عن الطعام المفيد والضار بصحتنا، ستجد الجميع يفرط في بعض الأشياء؛ على سبيل المثال الإفراط في تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، إضافة إلى السكريات، وغيرها من الأطعمة التي لها آثار سلبية فى صحتنا، وفي كل يوم سنكتشف أنه توجد بعض الأطعمة التي نتناولها ولا نعرف أن لها آثارا سلبية، فتناول الدجاج واللحوم البيضاء الأخرى من المحتمل أن يكون سيئا لقلبك كاتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء مثل اللحم البقري والضأن، وذلك وفقًا لبعض الأبحاث الجديدة، فهل لا يوجد طعام آمن لنا على كوكب الأرض؟
أطعمة-تزيد-من-الالتهابات

منتجات الألبان.. تعرف على 5 أطعمة تزيد من الالتهابات

كلما تقدمنا في العمر، قلت كفاءة أجهزة أجسامنا، فالعظام ستصبح أقل قوة مما كانت عليه، إضافة إلى أن المفاصل لن تكون مرنة كالسابق، كل هذه الأشياء ليست سيئة على الإطلاق؛ لأن هذه هي الحياة المتغيرة دائمًا، كل ما عليك فعله أن تنتبه إلى ما تتناوله والأنشطة التي تقوم بها، من أجل الحفاظ على صحة جسمك، لذا اتباع نظام غذائي مليء بالأطعمة التي تحفز من الاتهابات لا يساعد على الإطلاق، فسنوات من استهلاك المفاصل بطريقة سيئة ستجعلها "تتقدم في العمر" قبل الأوان، وذلك سينتج عنه ألم مزمن وتورم ومشكلات في التنقل.
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