ارتباك وذعر.. اللحظات الأولى بعد تفجيري تونس (فيديو)

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

تفجيري تونس

طوقت قوات الأمن التونسية، شارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة تونس، بعد وقوع انفجارين انتحاريين بهما، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخريين بينهم 3 مدنيين، وسادت حالة من الارتباك في الشارع المزدحم والذي يضم عددا كبيرا من المؤسسات، وأغلق الأمن الرئاسي، الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي بالعاصمة، وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المعلوت الأولية تشير إلى أن التفجيرين ورائهما رجل وامرأة، موضحة أن التفجير الأول الذي وقع قرب السفارة الفرنسية في شارع شارل ديجول واستهدف دورية أمنية نفذته امرأة.

ونجم الانفجار الثاني، عن تفجير رجل على دراجة هوائية نفسه بحزام ناسف عند اقترابه من رجال الأمن قرب مقر الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب.شاهد اللحظات الأولى لتفجيري #تونس الانتحاريين pic.twitter.com/Px6Kd7SazA— الحدث (@AlHadath) June 27, 2019وكانت محطة الإرسال التلفزيوني، بجبل عرباطة في ولاية قفصة، جنوبي