50 % زيادة في السياحة القادمة من الصين لمصر

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

وزيرة السياحة رانيا المشاط

أجرت قناة "CCTV" الصينية التلفزيونية، اليوم الخميس، لقاءً، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بالتزامن مع تواجدها في الصين لتمثيل مصر في المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الإفريقي الأول، الذي يقام في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري، وتحدثت المشاط عن السياحة الصينية، إذ اعتبرت أن السوق الصينية إحدى أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة لمصر، إذ أن السياحة الوافدة من الصين إلى مصر زادت في الفترة الأخيرة بنسبة 50%.

وأعربت عن تطلعها لاستقبال مزيد من السائحين الصينيين في مصر، وسعادتها بحفاوة استقبال الحكومة الصينية ومسؤولي مقاطعة هونان للوفد المصري المشارك في المعرض، مؤكدة أن العلاقات المصرية الصينية تاريخية.ولفتت إلى علاقات الصداقة والتعاون بين حكومتي الدولتين، مشيرة إلى أن تجربة الصين في التنمية الاقتصادية تعد