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50 % زيادة في السياحة القادمة من الصين لمصر

٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
وزيرة السياحة رانيا المشاط
وزيرة السياحة رانيا المشاط
أجرت قناة "CCTV" الصينية التلفزيونية، اليوم الخميس، لقاءً، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بالتزامن مع تواجدها في الصين لتمثيل مصر في المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الإفريقي الأول، الذي يقام في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري، وتحدثت المشاط عن السياحة الصينية، إذ اعتبرت أن السوق الصينية إحدى أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة لمصر، إذ أن السياحة الوافدة من الصين إلى مصر زادت في الفترة الأخيرة بنسبة 50%.
وأعربت عن تطلعها لاستقبال مزيد من السائحين الصينيين في مصر، وسعادتها بحفاوة استقبال الحكومة الصينية ومسؤولي مقاطعة هونان للوفد المصري المشارك في المعرض، مؤكدة أن العلاقات المصرية الصينية تاريخية.ولفتت إلى علاقات الصداقة والتعاون بين حكومتي الدولتين، مشيرة إلى أن تجربة الصين في التنمية الاقتصادية تعد
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تفجير-تونس-

مصر تدين التفجيرين الانتحاريين في تونس

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن إدانتها بأشد العبارات التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا عددا من الأهداف الأمنية بالعاصمة التونسية، اليوم الخميس، ما أسفر عن وقوع قتيل وعدد من الجرحى بين قوات الأمن التونسية والمواطنين. وقدم البيان خالص التعازي لذوي الضحية، وعبّر عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء لمصابي الحادثين الغاشمين، مجددا تأكيد مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يصل-اليابان (3)

السيسي يدعو رئيس وزراء اليابان لافتتاح المتحف الكبير

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي لزيارة مصر في أقرب فرصة، وكذلك التطلع لمشاركته العام القادم في افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد أيقونة للتعاون الثقافي والحضاري بين البلدين، جاء ذلك خلال جلسة مباحثات قمة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم مع رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي". وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن رئيس وزراء اليابان أكد أن بلاده تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيد التعاون الثنائي والتشاور السياسي، لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط.
وزيرة-الصحة

«تعدي الفئران على الموتى» في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم عادل بدوي النائب عن دائرة بني مزار بالمنيا، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن انتشار فئران تتعدى على جثامين الموتى بمشرحة بني مزار، وجاء في طلب الإحاطة أن المستشفى تم إزالته منذ 3 سنوات ولم يتم البدء العمل فيها حتى الآن، وكان هناك مشرحة لحفظ الجثث بها إلا أنه تم إهمالها وامتلئت بالقوارض التي تعتدي على جثث الموتى مما أدى إلى صدور قرار من النيابة العامة باغلاق المشرحة ونثل الجثث للمعاينة إلى مركز مغاغة مما حمل الاهالي المشقة في نقل الجثة من مركز لآخر، ما تسبب في المتاعب والمشقة على أهالي وأقارب المتوفين.
علاء-مبارك- (2)

علاء مبارك: حظر الـ«Fan Id» الخاص بي لحضور أمم إفريقيا

تواجد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مساء أمس الأربعاء، في مدرجات التالتة شمال باستاد القاهرة الدولي، لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، في إطار الجولة الثانية من الدور الأول، والتي انتهت بفوز منتخبنا الوطني بهدفين دون رد، أحرزهما اللاعب أحمد المحمدي في الدقيقة 25، ثم أضاف اللاعب محمد صلاح الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، ليحجز المنتخب لنفسه مكانا في الدور الـ16 بالبطولة، التي بدأ يوم 21 يونيو الجاري، وتنتهي يوم 19 يوليو المقبل.
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وزير-الاثار-خالد-العنانى-أشرف-صبحى-رانيا-المشاط

3 وزراء في افتتاح اليوم الثقافي الدولي المتنوع

شهد وزير الآثار الدكتور خالد العناني، يرافقه كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، والسفير الدنماركي بالقاهرة، ووزير خارجية الكاميرون، صباح اليوم، الخميس، افتتاح «اليوم الثقافي الدولي المتنوع» بالمتحف المصري بالتحرير، بحضور عدد من قيادات وزارة الآثار، وبدأت مرارسم الافتتاح بتدشين المسار المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية «المكفوفين» بالمتحف بالتعاون مع المعهد الإيطالي للآثار، ثم أعقبها افتتاح معرض أثري مؤقت بمناسبة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تحت عنوان «الرياضة عبر العصور».
سياحة (9)

بـ60 دولارا.. إطلاق موقع للحصول على تأشيرة دخول مصر

أصدرت وزارة الخارجية، بيانا لها، اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه عن إطلاق الحكومة بوابة إلكترونية للتقدم للحصول على تأشيرة دخول إلى مصر، قائلة: "انتهى القطاع القنصلي بالوزارة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة والبعثات المصرية في الخارج، من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التأشيرة الإلكترونية بعدد من الدول الأجنبية، وذلك في ضوء تيسير إجراءات إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة للزائرين الأجانب بهدف تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك تيسير إجراءات دخول رجال الأعمال للبلاد لزيادة حركة التجارة وتدفقات الاستثمار".
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وصول أولى الرحلات من صربيا للقاهرة بعد توقف 13 عاما

وصلت أولى الرحلات المباشرة المنتظمة بين مدينتي بلجراد والقاهرة، اليوم الأربعاء، التي جاءت بعد إعادة الخطوط الجوية الصربية لهذه الرحلات منذ بداية شهر يونيو الجاري، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 13 عاما. وذكرت وزارة السياحة، في بيان اليوم، أن عمرو الجويلي سفير مصر في صربيا، وسفير صربيا في القاهرة، كانا على متن الرحلة، مشيرة إلى قيام مكتب الوزارة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالمطار باستقبال المسافرين على هذه الرحلة بالورود. وأوضح السفير عمرو الجويلي أنه بذلك أصبحت القاهرة هي المحطة الوحيدة في إفريقيا التي تصل إليها خطوط الطيران الصربية.
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السيسي يطالب ملاك الشقق بالإبلاغ عن أي مشتبه فيه

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين إلى الانتباه للجامعات الإرهابية التي تحاول تخزين المتفجرات داخل الشقق السكنية. وطالب الرئيس السيسي، في كلمة في ختام حفل إفطار الأسرة المصرية مساء اليوم الأحد، ملاك هذه الشقق -وكذلك المواطنون- بالإبلاغ عن أي شخص يشتبه في تهريبه للمتفجرات أو تخزينها. وقال السيسي: الإرهابيون يجدون انتعاشًا في قطاع السياحة، فيوجهون ضرباتهم إليه، معتقدين أنهم يمكنهم النيل من استقرار الدولة، لكنه لن يحدث بفضل تماسك المصريين ووقوفهم وراء وطنهم".
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