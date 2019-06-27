برشلونة يؤكد رغبة نيمار فى العودة للفريق الكتالونى

تحرير:محمد جمال ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

نيمار

كشف لجوردى كاردونير نائب رئيس نادى برشلونة الإسبانى، فى تصريحات له عن رغبة البرازيلى نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان عن العودة للنادى الكتالونى مرة أخرى، حيث علق على أنباء إمكانية عودة النجم البرازيلي لـ"البلوجرانا" قائلا: "النادي لم يتحرك نحو التعاقد مع نيمار، مجلس الإدارة لا يعتزم التعاقد معه". وأضاف عن رغبة اللاعب البرازيلى فى العودة قائلا: "لا يوجد أي تواصل مع نيمار، ولم نناقش مسألة ضمه على الإطلاق ولا يوجد لدينا أي خطط أو سيناريوهات لإتمام الصفقة، ولكنني أعلم برغبة اللاعب الكبيرة في العودة".

وأنهى لجوردى تصريحاته قائلا: "أتفهم أن كل لاعب لديه الطموح بالانضمام لبرشلونة حيث يوجد أفضل لاعب في التاريخ (ليونيل ميسي) ولكننا نحاول الموازنة في سوق الانتقالات قبل التوقيع مع لاعبين جدد". وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق، بأن نيمار طالب إدارة سان جيرمان بالعودة مجددا إلى ملعب "كامب نو"، الذي قضى