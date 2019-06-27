هند صبري عن أحداث تونس: اللهم احفظ بلدي الحبيبة

تحرير:التحرير ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

هند صبري

أعربت النجمة هند صبري عن حزنها بسبب لوقوع تفجيرين انتحاريين وقعا في شارع الحبيب بورقيبة بتونس، حيث أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، إصابة 9 أشخاص ومقتل رجل أمن في انفجار شارع شارل ديجول إثر تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة، وبحسب قناة "العربية" فإن انفجارا انتحاريا ثانيا وقع في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، بعد دقائق من إعلان وسائل إعلام تونسية، عن انفجار انتحاري في نفس الشارع المزدحم والذي يضم عددا كبيرا من المؤسسات، حيث نقلت عن مصادر أن الحادث وقع على بعد 100 متر من مقر السفارة الفرنسية.

وكتبت النجمة التونسية هند صبري على حسابها بموقع "تويتر"، "اللهم احفظ بلدي الحبيبة تونس من كل شر أو سوء". كذلك نشرت الفنانة عايشة بن أحمد، صورة لعلم بلادها عبر "إنستجرام"، معلقة: "اللهم احفظ بلادي وشباب بلادي". وتشير المعلومات الأولية إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم رجال شرطة، إذ نقلت وكالة "رويترز" عن شهود