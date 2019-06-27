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هند صبري عن أحداث تونس: اللهم احفظ بلدي الحبيبة

تحرير:التحرير ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
هند صبري
هند صبري
أعربت النجمة هند صبري عن حزنها بسبب لوقوع تفجيرين انتحاريين وقعا في شارع الحبيب بورقيبة بتونس، حيث أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، إصابة 9 أشخاص ومقتل رجل أمن في انفجار شارع شارل ديجول إثر تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة، وبحسب قناة "العربية" فإن انفجارا انتحاريا ثانيا وقع في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، بعد دقائق من إعلان وسائل إعلام تونسية، عن انفجار انتحاري في نفس الشارع المزدحم والذي يضم عددا كبيرا من المؤسسات، حيث نقلت عن مصادر أن الحادث وقع على بعد 100 متر من مقر السفارة الفرنسية.
وكتبت النجمة التونسية هند صبري على حسابها بموقع "تويتر"، "اللهم احفظ بلدي الحبيبة تونس من كل شر أو سوء". كذلك نشرت الفنانة عايشة بن أحمد، صورة لعلم بلادها عبر "إنستجرام"، معلقة: "اللهم احفظ بلادي وشباب بلادي". وتشير المعلومات الأولية إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم رجال شرطة، إذ نقلت وكالة "رويترز" عن شهود
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رحاب-الجمل

رحاب الجمل: أيوه أنا الأم المثالية.. وبالبس عريان

حصلت الفنانة رحاب الجمل على لقب الأم المثالية، في حفل تخرج ابنها، ولم يكن في حسبانها أنها ستتعرض لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة قديمة لها ظهرت فيها بشكل جريء مع الإعلان عن نيلها اللقب، ودافعت عن نفسها وكتبت عبر "فيسبوك": "أيوه أنا الأم المثالية، أيوه ابني أدهم مدحت الشريف هو الطالب المحترم بشهادة أساتذته، شكرًا ابني اللي باجتهادك وبأخلاقك واحترامك وصلت لأسمى لقب، وأيوه أنا صاحبة الصورة القديمة بالفستان العريان، وأيوه الصورة حقيقية مش فوتوشوب وأنا بالبس عريان، لكن كمان أنا اللي ربيت الراجل ده واهتميت بيه".
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فنانون يدافعون عن عمرو وردة: اتظلم واللي حصله مقصود

ما زالت أصداء أزمة لاعب المنتخب الوطني وأتروميتوس اليوناني عمرو وردة قائمة، بعدما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاده نهائيا من منتخب مصر، لأسباب أخلاقية وانضباطية. ودخل على خط الدفاع عن اللاعب الكثير من المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم فنانون، فكتبت الفنانة هيدي كرم عبر "إنستجرام": "عمرو وردة بيلعب بقاله فترة طويلة في اليونان، يعني أوروبا، يعني بنات على قفا مين يشيل، تفتكروا إنه هيستنى يجي مصر علشان يعاكس! رأيي الشخصي إن عمرو اتظلم ظلم كبير واللي حصل فيه كان شر كبير مقصود، أنا بدعم عمرو وردة".
ناهد-السباعي (1)

صورة تسبب أزمة لناهد السباعي: سيبوني اتحاسب عند ربنا

انتقادات كثيرة تلقتها الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأربعاء، بعد مشاركتها صورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وتظهر فيها على أحد الشواطئ بـ"المايوه"، حيث علقت عليها بالإنجليزية قائلة: "استمتع على الشاطئ". وردت "ناهد" على تعليق ينتقد إطلالتها، قائلة": "والنبي يا جماعة أي نقد بناء أرجوكم لكن حساب الملكين ده مش طبيعي، سيبوني اتحاسب مرة واحدة بس عند ربنا"، لكن لم تكن التعليقات كلها سلبية، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بظهورها، وطالب البعض باحترام حريتها الشخصية.
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هند-صبرى

هند صبرى: هؤلاء ساعدوني في إتقان دورى بـ«الممر»

سجلت الفنانة هند صبرى حضورها فى موسم عيد الفطر بفيلم «الممر» الذى ينافس على إيرادات شباك التذاكر، ونظرًا لأن الفيلم كان من أكثر الأعمال المرتقبة خلال الموسم، كونه الأكثر اختلافًا عن نوعية الأفلام التى اعتدنا عليها فى الأعياد خلال السنوات الماضية؛ لم تمانع النجمة التونسية من المشاركة به ولو فى مشاهد قليلة، ودون أجر، كما أنها تمر بفترة نشاط فني كبيرة، فهي تنتظر عرض الجزء الثاني من فيلم «الكنز»، المقرر طرحه بداية الشهر المقبل، كما تتواجد فى عيد الأضحي بفيلم «الفيل الأزرق2».
اياد نصار الفيل الازرق الجزء الثانى

لماذا يظهر أبطال الفيل الأزرق2 «مقلوبين»في بوستراته؟

شارك الفنان إياد نصار، جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بوستر لفيلم الفيل الأزرق 2، المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، حيث ظهر عليه "مقلوبًا" رأسًا على عقب، وكتب: "د. أكرم.. غيور وبيفهم في لغة الجسد"، في إشارة منه إلى ملمح من الشخصية التي يجسدها خلال أحداث الفيلم. وكان الفنان كريم عبدالعزيز، الذي يقدم الشخصية الرئيسية في الفيلم، نشر الأربعاء الماضي عبر حسابه على "إنستجرام"، "بوستر" للعمل، ظهر فيه "مقلوبًا" أيضًا، وعلق قائلا: "مسألة حياة أو موت.. الفيل الأزرق 2، لا تخافوا لكن احذروا".
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كريم عبدالعزيز «مقلوب» في بوستر «الفيل الأزرق 2»

نشر الفنان كريم عبدالعزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، "بوستر" فيلمه الجديد "الفيل الأزرق" الجزء الثاني، الذي سيطرح في دور السينما خلال عيد الأضحى المقبل. وظهر كريم مقلوبًا رأسًا على عقب في "البوستر"، وهو يرتدي زيًّا يبدو وكأنه من الحقبة المملوكية، وكتب: "مسألة حياة أو موت.. الفيل الأزرق 2، لا تخافوا لكن احذروا"، وعلقت الفنانة إيمان العاصي، باللغة الإنجليزية على المنشور قائلة: "لا أستطيع الانتظار"، فيما أبدى الجمهور حماسه للفيلم، الذي يعود به "عبدالعزيز" بعد غياب.
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السينما تنقذ موسم هؤلاء النجوم بعدما رفضتهم الدراما

هناك وجوه اعتاد الجمهور رؤيتها فى الدراما الرمضانية سواء بشكل دائم أو متقطع، وينتظر المشاهدون مسلسلاتهم عند معرفتهم بمشاركتهم خلال السباق الرمضاني، لكن هناك الكثير منهم لم يكن موفقا هذا العام، ولم يستطع المشاركة فى الدراما الرمضانية بسبب التغييرات التي طرأت عليها، ولم يكن أمام هؤلاء النجوم سوى إلقاء أنفسهم فى أحضان السينما التي تشهد تحولا كبيرا خلال 2019، على مستوى الأعمال الفنية التي عرضت وغيرها التي تنتظر العرض، بالفعل نجحت الشاشة الذهبية في أن تعوض البعض عن غيابهم من الشاشة الصغيرة، مع نيلهم الكثير من الإشادات من قبل النقاد والجمهور.
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