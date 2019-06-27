بعد زيادة المخصصات.. هكذا تغير حجم الإنفاق بالموازنة

شهدت الموازنة الجديدة التي يبدأ العمل بها الأسبوع المقبل، زيادة كبيرة في عدد من المخصصات ومنها التعليم والصحة والدعم السلعي وغيرها، ليصل حجم إنفاقها 1.6 تريليون جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

أموال

تبدأ الحكومة أول يوليو المقبل تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي الجديد 2019-2020، التى يصل حجم مصروفاتها نحو 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي، مثل الأجور، ودعم السلع التموينية، ومخصصات الصحة والتعليم. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم إصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.

زيادة مخصصات الصحة والتعليم تشمل الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020، زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، حيث تصل إلى 326.8 مليار جنيه، في مقابل نحو 257.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2018-2019. وبلغت الاعتمادات الموجهة لقطاع التعليم قبل الجامعي نحو 134.8 مليار جنيه، والتعليم